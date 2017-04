Håper godt Kina-forhold kan gi økt eksport

Fiskeri- og kystminister Per Sandberg skal over påske møte ministeren for det kinesiske Mattilsynet for å diskutere eksport av norsk fersk fisk til Kina.

Frem til 2010 hadde Norge over 90 prosent markedsandel av den ferske laksen som Kina importerte, men forholdet mellom landene har vært kjølig de seneste årene. Nå jubler næringen over at en ny avtale snart kan være på plass.

– Vi er glad for at myndighetene har hatt fokus på dette og har klart å løse den knuten som har lagt der i mange, mange år, sier styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringen, Inger Marie Sperre.

Les også: Sandberg møter Kina om norsk fisk

Vil ha norsk mat

MØTE: Fiskeri- og kystminister Per Sandberg skal møte kinesiske veterinærmyndigheter. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kina er verdens mest folkerike land, og er et potensielt gigantisk marked for norske fiskeeksportører. Om en ny eksportavtale kommer på plass vil det bety store summer i kassa.

Sperre mener kineserne er et folkeslag som setter pris på norsk fisk.

– Det er åpenbart at kineserne har fått en annen holdning til produkt fra Norge og igjen ønsker å komme på banen som en av våre kunder. Det er et stadig større fokus på bærekraft og kvalitet på maten, og å spise sunn og næringsrik mat i Kina. Det er veldig hyggelig for norsk sjømatnæring, sier hun.

– Stor interesse

Spesielt laksenæringen har merket fraværet av Kina på eksportsiden, men Sperre tror myndighetene nå kommer frem til en løsning.

– Myndighetene opplever stor interesse og et oppriktig ønske fra kineserne om å få dette på plass igjen. De vil opprette normale handelskanaler og veterinære kontroller, slik som vi har med andre land i eksporterer til, forteller hun.

Statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H) er på offisielt besøk i Kina denne uka. Besøket kommer etter at forholdet mellom Norge og Kina ble normalisert i desember i fjor.