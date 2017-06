Kinesiske opposisjonelle ber Solberg bryte tausheten om Liu Xiaobo

Det var mandag denne uken det ble kjent at fredsprisvinneren fra 2010 er diagnostisert med dødelig kreft i leveren.

Liu Xiaobo ble overflyttet til sykehus i mai etter å ha sittet fengslet siden 2009 da han ble dømt til 11 års fengsel for å ha vært medforfatter på et opprop om å innføre flerparti-demokrati i Kina.

– Norge må be om løslatelse

BØNN: Studentaktivisten Joshua Wong ber Norge be om at Liu Xiaobo løslates. Foto: Peter Svaar / NRK

Forholdet mellom Kina og Norge har siden 2010 vært iskaldt som følge av Nobelprisen, men i desember i fjor ble det klart at forholdet normaliseres.

I april i år var statsminister Erna Solberg på statsbesøk til Kina, men verken Liu Xiaobo eller menneskerettighetssituasjonen i Kina var tema. Det var derimot forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom landene.

Etter at Liu Xiaobos helsetilstand ble kjent, har det også vært tyst fra norske myndigheter.

– Jeg håper at statsministeren kan innse at dette handler om menneskelighet, menneskerettigheter og respekt for en menneskerettighetsaktivist, sier studentaktivisten Joshua Wong som er generalsekretær i partiet Demosistö til NRK.

– Vær så snill å uttrykke deres bekymring for Liu Xiaobo. Den norske regjeringen må be om at han løslates, sier Wong.

– Frihandel er ikke fritt

Avery Ng Man-yuen fra League of Social Democrats (LSD) var til stede i Oslo rådhus i desember 2010 da Liu fikk prisen.

Han sier han ikke er overrasket over at den norske regjeringen er mer opptatt av å få på plass en ny frihandelsavtale, men at han hadde langt høyere forventninger til dem.

– Frihandel er ikke fritt. Den såkalte frihandelsavtalen er fundert på en befolkning som har vært undertrykket i årevis, inkludert Liu Xiaobo. Denne frihandelen kommer med blod, sier han til NRK.

– For en prominent akademiker og nobelprisvinner burde den norske regjeringen – ja faktisk alle regjeringer – stå opp og oppfordre den kinesiske regjeringen til å løslate Liu Xiaobo.

Han har tro på at et samlet internasjonalt press vil kunne føre til at dissidenten kan leve den siste tiden i frihet.

– Jeg håper statsministeren forstår at det kinesiske folk vil ha frihet, Liu Xiaobo vil bare se sin kone og hans kone vil bare møte sin ektemann. Og det er det.

Pressmiddel

I forbindelse med Solbergs Kina-besøk kritiserte en annen av Lius allierte Norge for unnfallenheten.

– Kommunistpartiet vet godt at å love tilgang til Kinas markeder, er den beste måten å få andre land til å tie, sa Hu Jia til NRK april i år.

Avery Ng Man-yuen tror frihandel fortsatt vil være et viktig middel for kinesiske myndigheter for å kneble kritikk i årene fremover.

– Frihandels-taktikken har blitt brukt av kinesiske myndigheter over hele verden. Jeg tror det vil øke i takt med at Kinas økonomiske makt øker. Men det som går opp, må en gang komme ned, sier han og legger til:

– Men ikke se på frihandel som en livslang gave, den kommer til en pris.