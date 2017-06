Ny video av dødssyke Liu Xiaobo sirkulerer på nett

En tre minutter lang video av den fengslede fredsprisvinneren Liu Xiaobo (61) begynte i dag å sirkulere i kinesiske sosiale medier, etter at det nylig ble kjent at han er overført til sykehus som følge av dødelig leverkreft.

Det er ikke bekreftet hvem som har filmet videoen, som viser Liu Xiaobo i ulike situasjoner inne i det som trolig er fengselet i byen Jinzhou.

Han er blant annet filmet mens han beveger seg i en luftegård, spiller badminton og blir gransket av det som ser ut til å være helsepersonell.

Uklare omstendigheter

Liu Xiaobo, som ble idømt elleve års fengsel for å ha medforfattet et manifest som krever demokrati i Kina, uttaler seg også til kamera og hevder han blir godt behandlet i fengselet.

– Alle her har vært hensynsfulle og gode mot meg. De har vært spesielt omsorgsfulle rundt helsen min. Det er veldig fint. Jeg er takknemlig av hele mitt hjerte, sier Liu Xiaobo i videoen, og svarer bekreftende på spørsmål om han spiser og trener regelmessig.

I videoen sier Liu Xiaobo også at han har hatt hepatitt i 20 år.

Det er ikke kjent om Liu uttaler seg frivillig, eller om han snakker under en form for press. Det er heller ikke kjent når opptaket er gjort.

TV-sendte «tilståelser» og innslag hvor innsatte snakker pent om behandlingen, under en eller annen form for press, er ikke uvanlig i Kina. I et langt innslag på kinesisk TV i fjor «tilsto» blant annet den pågrepne svensken Peter Dahlin at han hadde brutt Kinas lover og såret følelsene til det kinesiske folk.

Liu Xiaobos venn og støttespiller Hu Jia, en annen kjent kinesisk dissident, sier til NRK at kinesiske myndigheter trolig bruker videoen til å vise at de har «gjort alt de kan gjøre» når det gjelder helsetilstanden.

Overført til Sykehus nummer 1

Det er ikke bekreftet hvor lenge kinesiske fengselsmyndigheter har kjent til leverkreftdiagnosen. Ifølge South China Morning Post hevder de at den kom «nylig». Liu Xiaobos advokat Mo Shaoping sier til avisa at han fikk den 23. mai i år.

Noen dager senere ble han overført til Sykehus nummer 1 underlagt China Medical University i Shenyang. Det er ikke kjent hvor lenge fengselet har gitt ham permisjon for å motta behandling for den uhelbredelige tilstanden.

Familien forsøker å få overført Liu Xiaobo til utlandet for behandling, noe USAs nye ambassadør til Kina, Terry Branstad, også har tatt til orde for.

