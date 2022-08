NHO før krisemøte om strøm: Mener vi må tåle flere inngrep i naturen

Mandag møtes regjeringen og partene i arbeidslivet til samtaler om hastetiltak for næringslivet. I hele år har regjeringen avvist krav om strømstøtte til bedriftene, men onsdag kom olje- og energiministeren med nye signaler.

– Det er bra at regjeringen nå tar initiativ til et møte. Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for signalene om hastetiltak, men mener det må tas nye grep for å sikre mer kraft i Norge. Foto: Berit Roald / NTB

Norsk Industri, kommuneorganisasjonen KS og de to tunge LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi gikk fredag ettermiddag ut og krevde umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter, ifølge NTB.

Og i et møte med regjeringen tidligere på dagen ba også arbeidsgiverorganisasjonen Virke om kompenserende tiltak mot høye strømpriser, og ikke bare til de store industribedriftene.

I et brev som ble sendt til flere departementer i etterkant av fredagens møte, skriver Virke at det er avgjørende at hele næringslivets lyttes til, ikke minst småbedriftene.

Dette påvirker strømprisen: Ekspandér faktaboks Nivået på kraftproduksjonen i Norge

Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene

Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked

Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked

Forbrukernes strømforbruk

Mengden strøm vi eksporterer til utlandet

Dollarkurs

Prisen på CO2-utslipp

Vedlikeholdsarbeid

Kabelkvalitet

Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser Kilde: Strøm.no

Flere møter

Møtet med næringslivets parter finner sted på det som blir en usedvanlig travel mandag for regjeringspartiene. For samme dag skal Stortingets presidentskap ta stilling til krav fra flere partier om å avbryte sommerferien og kalle inn til hastemøte om strømkrisen.

Og samtidig jobber regjeringspartiene for å samle de parlamentariske lederne til samtaler mandag, der det kan orienteres om arbeidet som allerede er i gang. Hensikten er blant annet å unngå stortingsvedtak som går på tvers av faglige anbefalinger og vurderinger som er gjort i departementene.

Regjeringen møter NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik på mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har sagt at det er viktig å handle raskt, men ikke for enhver pris. Og NHO-leder Ole Erik Almlid er inne på det samme.

– Det haster med kompenserende tiltak for bedriftene som er hardest rammet, men vi kan ikke jobbe så raskt at tiltakene får uforutsette og negative effekter, sier han.

Les også: Ap-ordførere går ut mot egen regjering – krever nye strømtiltak

Mer kraft

Både Virke og NHO har gjort klart overfor regjeringen at det ikke er tilstrekkelig med kompenserende hastetiltak mot høye strømpriser. Problemet er at det ikke produseres nok kraft i Norge, mener organisasjonene.

– Det er viktig med kortsiktige støttetiltak, men det holder ikke, sier Almlid. Han mener nordmenn må forstå at det trengs flere vindparker på land og ny utbygging av vannkraft.

– Vi må tåle mer i dette landet, sier Almlid til NRK.

Han fortsetter:

– Vi må sikre større kraftproduksjon, ikke bare til havs. Vi trenger mer vannkraft og flere vindparker på land.

Les også: Strømkrisen: – Tenk på hvordan du kan spare strøm

Nye vassdrag

Almlid sier NHO jobber med en liste over sideelver som kan utnyttes til ny vannkraft, men understreker at det på lengre sikt også må vurderes å åpne for utbygging i hittil uberørte vassdrag.

– Utbygging i sideelver kan gå raskere og dessuten kunne dempe flomfaren. Men det er selvsagt også viktig å sørge for å utnytte bedre kapasiteten i eksisterende anlegg, sier han.

Han beskriver mandagens møte om strømtiltak som et innspillsmøte.

– Ordningen som kommer på plass, må gå dit behovet er størst, altså i de deler av landet som strømmen er dyrest, sier Almlid, som mener både små og større bedrifter bør omfattes av støttetiltakene.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland og regjeringen har lenge avvist egen strømstøtte til næringslivet, men nå sier Ap-statsråden at bedriftene vil få hjelp likevel. Foto: Lise Åserud / NTB

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sa onsdag til NRK at regjeringen jobber langs en rekke spor og at nye tiltak vil bli presentert «så raskt som mulig».

Foruten en forsterket strømstøtteordning til husholdningene og helt nye tiltak til næringslivet, åpner regjeringen for å begrense strømeksporten for å trygge forsyningssikkerheten. Planen er å innføre eksportbegrensninger når fyllingsgraden i vannmagasinene når et visst nivå.