Snart kan kanskje små og mellomstore bedrifter se fram til hjelp med strømregningen. Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte iallfall onsdag at regjeringen jobber med saken.

Men én av landets fremste eksperter på strømmarkedet minner om at bedriftene sliter fordi det er knapphet på strøm i Europa.

– Den eneste måten å komme gjennom dette på, er å få ned forbruket blant bedrifter og forbrukerne. Da må prisene opp, sier Niels-Henrik von der Fehr, økonomiprofessor ved UiO.

Kan sende opp strømprisen

Han er klar på at om regjeringen i praksis gjør strømmen billigere for bedrifter, vil strømkrisen forverres.

– Det betyr at strømforbruket blir større enn det ellers ville vært om man måtte betale den fulle prisen. Det kan i verste fall bety at det blir rasjonering til vinteren fordi vi ikke sparer like mye som vi burde gjøre når det er knapphet på strøm, sier han.

Sør-Norge har lite vann i magasinene, som bærer bud om nok en vinter med rekordhøye strømpriser. Bildet viser Blåsjø-magasinet. Foto: Gunnar Morsund

Med andre ord risikerer regjeringen at vinningen går opp i spinningen. Vannet i magasinene må tappes mer enn om bedriftene desperat kuttet ned på strømforbruket.

Det kan gi såpass dyrere strøm, at effekten av hjelpen kan nærmest nulles ut, ifølge von der Fehr.

– Det vil til dels utligne effekten av selve strømstøtten, sier han.

Mindre støtte kunne gitt lavere pris

– Hvor fleksibelt er egentlig strømforbruket? Mange vil jo tenke at bedrifter er nødt til å ha varme i lokalene og datamaskiner på uansett hva strømmen koster?

– Ja, det er helt riktig. Det er ikke så veldig fleksibelt i utgangspunktet. Men det kommer helt an på hvor høyt prisene kommer.

– Selv med strømstøtte, opplever jo også folk at strømprisen er høy. Hva er forskjellen på å oppleve høy strømpris og å oppleve enda høyere strømpris?

– Folk, inklusive meg selv, betaler mer for strømmen enn vi er vant til, men vi betaler likevel mindre enn det markedsprisen er. Det betyr at om vi hadde betalt den fulle prisen, ville vi brukt mindre og spart mer. Det ville i seg selv bidratt til at prisen blir lavere, sier von der Fehr.

Tror bedriftene unngår «sløsing»

Men olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener hjelp kan bli viktig for å unngå at bedriftene kutter i bemanningen i vinter.

– Jeg er opptatt av at næringslivet i Norge skal ha gode rammebetingelser, slik at de kan trygge sysselsettingen og sikre at folk har et arbeid å gå til. Det er regjeringens primærmål i denne sammenhengen, sier han til NRK.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil komme med flere tiltak for å bedre strømkrisen. Han vil ha mindre eksport av strøm når magasinene er slunkne, og ser på bedre strømhjelp til folk og bedrifter. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men hvis det fører til at strømprisen øker, er dere vel like langt?

– Jeg går ut fra at de bedriftene som nå bruker strøm er også eventuelt når vi kommer med tiltak, opptatt av å bruke de fornuftig, og ikke bruke mer enn nødvendig. Jeg går ut fra at næringslivet ikke sløser med penger, og det vil de gjøre hvis de bruker strøm unødvendig, sier Aasland.

Von der Fehr ser en løsning på problemet han skisserer.

– Hvis strømstøtten gjøres uavhengig av hvor mye strøm bedriftene bruker, slik at ikke den faktiske prisen for strøm blir påvirket, så vil det ikke få den effekten, sier han.