Strømkrisen: – Tenk på hvordan du kan spare strøm

Energikrisen forsterkes av rekordlite vann i magasinene i sør.

At situasjonen er krevende, er det ingen tvil om, mener olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi skulle gjerne hatt mer vann i magasinene, for å være helt sikre på at vi unngår strømrasjonering til høsten, sier han.

For lite vann i magasinene

Fyllingsgraden i magasinene i Sørvest-Norge er svært lav, ifølge statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Faktisk må man helt tilbake til 1996 for å finne like tomme magasiner her på denne tiden av året.

Da var energisituasjonen en helt annen. Man hadde ikke krig i Europa, og heller ikke den samme eksporten av strøm.

Fyllingsgraden i magasinene varierer med nedbør og snøsmelting gjennom året. (Kilde: NVE) Grafikk: Henrik Bøe / NRK

Også i Innlandet fylke er det rekordlite vann. For de andre delene av landet ser det bedre ut. Men siden det er få strømkabler fra nord til sør blir prisforskjellene store.

– Vi trenger mer nedbør, og ikke minst mer nedbør gjennom høsten for å sikre oss gjennom vinteren, sier Aasland.

Det er helt naturlig at fyllingsgraden i magasinene varierer gjennom året. Grunnen er variasjonen i nedbør og snøsmelting.

Målet med magasinene er å kunne produsere jevnt med strøm, til tross for tørke og flom.

Håper å unngå rasjonering

Det er Olje- og energidepartementet som har det overordnende ansvaret for kraftforsyningen i Norge.

Dersom det blir aktuelt med rasjonering av strøm er det departementet som bestemmer hvor og når det skal skje.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt og gir råd til departementet. Per i dag mener direktoratet at det er lite sannsynlig at det blir rasjonering.

– Men vi er forberedt på å iverksette tiltak, hvis det er nødvendig, sier Aasland.

Dette er noen av tiltakene han først ser for seg:

Regulere magasinene strengere

Eksportrestriksjoner

En kombinasjon av de to punktene over

Men for at dette skal skje må situasjonen være prekær, sier han.

Olje- og energiministeren sier at han håper å unngå rasjonering. Men dersom det kommer til det, ser han for seg følgende:

Nedstenging av noen virksomheter i kortere perioder

Begrensninger på bruk av strøm i områder der situasjonen er mest krevende.

Bildet viser Blåsjø, som er Norges største vannmagasin. Her er det så lite vann at det ikke blir produsert strøm. Foto: Gunnar Morsund

– Tenk gjennom strømbruken

Aasland mener folk må bruke den strømmen de trenger for å ha gode liv, men ber likevel folk om å se på hvor de kan kutte forbruket.

– Tenk igjennom om det er ting du kan gjøre som gjør at du både kutter strømregninga, men også kutter strømbruken. Det er en fornuftig og bedre utnyttelse av ressursene vi har, som er en knapphet i perioder.

Ministeren jobber for å få ned strømforbruket, også i eget hjem.

– Vi tenker på strømbruken hver dag. For jeg synes ikke det er nødvendig å sløse med strømmen eller bruke strøm unødvendig.

– Hva er det første man bør kutte?

– Det å dempe bruk av strøm til oppvarming og erstatte det med andre energikilder kan være en god idé, men hver husholdning må finne ut av hvordan de vil spare strøm selv.

Les også: Økonomieksperter: Strømprisene kan utløse en økonomisk krise

– En alvorlig situasjon

Skagerak Energi er også bekymret for situasjonen, forklarer kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

– Det er en alvorlig situasjon med så lite vann i magasinene. Vi håper det kommer regn ganske snart.

Omnes sier de gjør det de kan for å holde vann tilbake i magasinene. Det vil si at de lar være å produsere strøm for å ha noe til senere.