– De som bor i Finnmark er veldig heldige. De strømprisene vi opplever sør i landet er som et sjokk, sier Alatalo.

Nord-Norge har nytt godt av de lave strømprisene i sommer. Lenge har spotprisen vært på bare ett øre per kilowattime i snitt.

Dette står i sterk kontrast til prisene lenger sør i landet. Der varierer snittprisen fra én til godt over tre kroner per kilowattime.

Emigrerer?

De skyhøye strømprisene i sør har faktisk gjort at Kaja Alatalo og mannen hennes nå har tatt turen opp til Alta for å lete etter ny bolig.

De bor til vanlig i Flekkefjord, utenfor Kristiansand. Der har prisene vært nær tre hundre ganger høyere enn i nord – på det meste.

– Hvis det skal fortsette på denne måten, kunne vi tenke oss å flytte nordover, sier de to.

– Merkes på lommeboka

Og ekteparet har et poeng. Finnmarkingene merker nemlig godt på lommeboka at strømprisene er ekstremt lave for tida.

– Det er 1000–1500 kroner forskjell per måned, i forhold til i vinter. Det merkes, sier altaværingen John Sigurd Hansen.

Han er ikke alene om å trekke på smilebåndet når han gransker strømregninga.

Eva Krogstad Landmark er også fornøyd med lave månedlige kostnader til strøm. Men samtidig synes hun synd på søsteren hennes som har hytte på Trysil.

– Det er jo feil at det skal være sånn. Vi kan jo ikke styre nedbøren, men jeg synes det burde være litt utjevning i det minste.

Det er stor forskjell på strømprisen i nord og i sør. Fra venstre John Sigurd Hansen, Kaja Ajatalo og Eva Krogstad Landmark. Grafikk: Jonas Løken Estenstad / NRK

Konkurransefortrinn

Det er ikke bare privatpersoner som nyter godt av lave strømpriser. Også bedriftene i Finnmark har gode tider nå. Særlig de som har en strømkrevende virksomhet. Som Arges AS i Alta.

– De siste dagene har vært helt ekstreme. Vi har jo nesten gratis strøm, forteller daglig leder Bjørnar Bull.

Bedriften lager plastrør til oppdrettsnæringa, og selger varene sine ut til store deler av Europa. Plasten skal varmes opp og kjøles ned, som er en prosess som krever mye strøm.

– Vi ligger ca. på 1 prosent av den strømprisen man har i vest, øst og i Sør-Norge akkurat nå. Det har kjempestore utslag for oss.

Dette gir bedriften en fordel mot sine konkurrenter i sør.

Daglig leder ved Arges AS i Alta, Bjørnar Bull, tror ikke de lave strømprisene vil vare evig. – Vi vil kanskje ha lavere pris enn resten av landet en tid fremover, men ikke så ekstremt som det er akkurat nå. Foto: André Bendixen / NRK

Strømoverskudd i nord

At det er strømoverskudd i Nord-Norge, kommer av tre ting:

Nedbør, forbruk og overføring.

I nord har det i år vært mye nedbør så langt og det finnes ikke mye energikrevende industri i landsdelen. Noe som gjør at det produseres mer strøm enn det som brukes.

I tillegg er infrastrukturen som en flaskehals mellom strømnettet i nord og Trøndelag, til resten av landet. Det betyr at det ikke er kapasitet til å overføre store mengder strøm fra nord til sør.

– Vil neppe vare

Neste år skal Statnett innføre et nytt markedssystem for strøm. Dette vil føre til en ny måte å prise strømmen på. I tillegg blir det ny måte å beregne hvor mye strøm som skal overføres mellom regionene.

Og når «flaskehalsen» er utbedret, dette gjennom 420kV-linja mellom nord og sør, vil det være mange ganger større kapasitet på overføring av strøm mellom landsdelene.

Da kan overskuddsstrøm fra nord overføres til sør, noe som kan føre til at strømprisene i nord går noe opp mens prisene i sør går noe ned.

– Vi vil kanskje ha lavere pris enn resten av landet en tid fremover, men ikke så ekstremt som det er akkurat nå. tror Bull.