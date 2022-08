Ap-ordførere går ut mot egen regjering – krever nye strømtiltak

De to Arbeiderparti-ordførerne Kari Nessa Nordtun og Jan Oddvar Skisland i henholdsvis Stavanger og Kristiansand krever nå at Støre-regjeringen kommer med tiltak mot de høye strømprisene.

Sør-Vestlandet har over lengre tid opplevd rekordhøye strømpriser. Nå slår ordførerne alarm om situasjonen.

– Vi hører hvordan næringslivet lenge har slitt med denne uforutsigbarheten og de høye strømregningene, at innbyggerne gjør det samme. Da er det viktig at det kommer tiltak på plass, og det haster, sier Nessa Nordtun til NRK.

– Norge er en del av et internasjonalt strømmarked. Er det ikke da forståelig at man ikke bare kan gjøre endringer over natten?

– Jo, men denne situasjonen har jo vedvart over tid, og nå er det også varslet at det sannsynligvis vil vare over lengre tid framover. Da er det viktig at vi faktisk snur opp ned på hele verktøykassen for å finne de virkemidlene som kan virke for folk og næringsliv her, svarer Nessa Nordtun.

Og legger til:

– Det er norske naturressurser vi forvalter. Det må faktisk komme innbyggerne og næringslivet vårt til gode, med forutsigbarhet og lave priser.

Gjennom statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund VIK, avviser regjeringen at det finnes enkle løsninger på de høye strømprisene. Les mer av deres tilsvar lenger nede i saken.

BEKYMRET: Både Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Renseriet-sjef Tone Østbø er bekymret over de høye strømprisene på Sør-Vestlandet. Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Da var det egentlig for sent

Også Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland er klar i sin kritikk.

– Det må tiltak til. Vi ser nesten ikke andre muligheter enn at det må til en strømstøtteordning for bedrifter i denne perioden

Skisland forteller at regjeringen ser på alle muligheter for å løse situasjonen.

Blant annet vurderes det å innføre begrensninger i krafteksporten, og kommunen er blitt oppfordret til å produsere mindre strøm, for å spare på vannet.

Det er fåfengt, mener Kristiansand-ordføreren.

I vinter og vår ble det nemlig produsert mye strøm, ifølge Skisland. Da krigen i Ukraina gjorde situasjonen i Europa uoversiktlig og presset i Europa større, endret mye seg, mener han.

– Da var det egentlig for sent. Vi sitter med magasiner med veldig lite vann i. Så vidt jeg skjønner på meteorologene er det ikke noen veldige forhåpninger om store nedbørsmengder de nærmeste ukene heller.

LITE VANN: Vatnedalsvatnet er absolutt ikke fullt om dagen. Mye av vannet er allerede brukt til strømproduksjon. Foto: Mathias Hamre

Fikk strømregningen nesten tredoblet

Tone Østbø er daglig leder for firmaet Renseriet, som driver renserier flere steder i Rogaland.

Hun forteller at strømutgiftene deres i juli måned i år var nesten tre ganger så høye som i 2021. Det tilsvarer nesten 150 000 kroner. Det merkes på resultatene.

– Det kutter ekstremt mye på bunnlinjen, spesielt nå når vi kommer ut av en pandemi der vi har hatt røde tall i to år nå. Så ser vi endelig lys i enden av tunnelen, og så kommer vi inn i denne krisen, sier hun.

– Hvordan er det å drive bedriften i en tid som denne?

– Det er skummelt å ikke vite hva som kommer til å skje fra uke til uke, spesielt når det har vært så usikkert under pandemien.

Østbøs bedriften har allerede måttet gjøre kutt. Hun har forståelse for at situasjonen ikke er lettløst, men understreker likevel at hun håper på handling fra politikerne.

– Det som ikke hjelper, er å være helt rolige og ikke gjøre noe, sier hun.

DYR STRØM: Strømmen har kostet dyrt for daglig leder Tone Østbø og bedriften hennes, Renseriet. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Overfor NRK er statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund Vik (Ap), klar på at regjeringen ikke ønsker dagens strømsituasjon.

På spørsmål om når næringslivet kan regne med tiltak mot høye strømpriser, svarer han:

– Vi jobber med situasjonen som utvikler seg i strømmarkedet fortløpende. Så vil vi komme med nye tiltak i takt med at situasjonen utvikler seg, i tråd med at vi også må holde pengebruken under kontroll, for ikke å risikere raskere renteøkning.

Vik avviser også at de rekordhøye prisene kan elimineres ved enkle løsninger, som eksportrestriksjoner og makspris på strøm.

– Dette er en krise som rammer hele Europa, som det finne få kjappe, enkle løsninger for. Vi ønsker å finne en situasjon der vi klarer å holde prisen på et tålelig nivå, sier Vik.

Samtidig ønsker de å sørge for at man i Norge har nok vann i magasinene til vinteren. Å begrense strømeksporten, er heller ikke en lettvint løsning.

– Vi er i en situasjon der vi vet at vi vil bli avhengige av å importere strøm fra landene rundt oss, om det blir lite vann i Norge. Eksportrestriksjonene vil vi bare vurdere i tilfeller der vi har nok vann til å komme oss gjennom vinteren.