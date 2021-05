– Vi har nå sendt et brev til Høyesterett der vi ber om at han løslates. Det vil si at vi støtter hans anke, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til NRK.

Til VG, som meldte om statsadvokatens innstilling først, sier Schei at selve straffesaken mot Viggo Kristiansen ikke er henlagt, men fremdeles er under etterforskning.

STATSADVOKAT: Andreas Schei. Foto: Rushda Syed / NRK

Gjenopptakelseskommisjon besluttet 18. februar i år å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen.

Samtidig sier Schei at tidsforløpet på etterforskningen har blitt lengre enn det man hadde sett for seg. Dermed mener statsadvokaten at risikovurderingen ikke tilsier at Kristiansen lenger kan holdes fengslet.

– Vi har tatt en fornyet vurdering og grunnlaget for den er at tidshorisonten er lenger enn den vi opprinnelig så for oss. Oslo politidistrikt gjennomfører etterforskning, og vi har grunn til å tro at det kommer noe konkret ut av den, slik at vi får et bedre avgjørelsesgrunnlag, sier Schei til NRK.

Gjenåpnet straffesaken

Oslo statsadvokatembeter gjennomgår nå saken. De skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Det arbeidet pågår fortsatt.

– Grunnet sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt må det antas at endelig innstilling og Riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021, heter det i en pressemelding fra statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg.

– Tidligere i år ble det kjent at Kriminalomsorgen mente at han bør holdes fengslet i flere år. Har dere lest og tatt hensyn til den rapporten?

– Vi har lest og vurdert Kriminalomsorgens innstilling og de sakkyndiges utredning av Kristiansen. Begge deler er slik vi vurderer at de er ganske moderate i sin konklusjon, og vi mener at hensynet til samfunnsvern ikke i tilstrekkelig grad tilsier at vi holder på at han skal holdes i fengsel slik situasjon er når saken skal gjenåpnes og dette vil ta tid, sier Schei til NRK, og legger til:

– Vi vil minne om at han snart har sittet inne i 21 år, sier Schei.

Tror på rask løslatelse

Kristiansen sitter nå fengslet på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier til NRK at han regner med at Kristiansen kommer til å bli løslatt raskt.

– Enten i dag, eller i morgen, vil jeg tro, sier Sjødin.

Sjødin sier utviklingen i saken ikke er overraskende.

– Det var bare et tidsspørsmål før det kom. Enhver jurist som kan strafferett og etterforskning vil lande på det resultatet statsadvokat og riksadvokat gjorde, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin sier Kristiansen mottok nyheten om at statsadvokaten ber om at han blir løslatt med «enorm lettelse». Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Forsvareren har snakket med Kristiansen etter at statsadvokatens innstilling ble kjent. Sjødin sier dette om hvordan Kristiansen reagerte på nyheten.

– Etter 21 år, er det men en enorm lettelse, selvsagt. Jeg har snakket med han, og han er i kjempehumør, sier Sjødin.

Forsvareren er glad for at statsadvokaten er tydelig på at saken etterforskes.

– Det er viktig, sett med våre øyne, slik at man kan få en avgjørelse på hva som skjedde i Baneheia denne dagen. Derfor er det veldig viktig at de bruker tid og etterforsker dette tilstrekkelig.

Forvaringsdømte Viggo Kristiansen har den siste tiden vært fange ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Bedt om at de etterlatte sikres

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen har sonet ferdig sin dom.

Ingen av de fire foreldrene i Baneheia-saken ønsker å uttale seg i dag, men viser til bistandsadvokatene.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier de etterlatte ber om politibeskyttelse når Kristiansen løslates.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Håkon Brækhus. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har allerede sendt et brev til politiet. Der har vi bedt om at de etterlatte og deres familier sikres. De bor til dels ganske nærme der det er forventet at den tiltalte skal søke opphold, slik at det er aktuelt med et kontaktforbud mot dem, sier Brækhus til NRK.

Han sier det kan være snakk om et kontaktforbud, «eventuelt andre tiltak som kan avhjelpe deres situasjon».

Brækhus sier man hadde tillit til at spørsmålet om videre fengsling skulle vurderes av Høyesterett. Han peker på at Lagmannsretten tidligere har vist til at det var sterke grunner til å ikke løslate.

– Da er man ikke fornøyd med en prosess hvor man ikke får noe ordentlig svar på hvorfor påtalemyndigheten nå har gjort en annen vurdering. Det viktigste fremover er at de (familien, journ. anm.) holdes orientert om hva som skjer i saken, og at påtalemyndigheten gjør sitt for å gjenvinne tilliten.

– Det som er det veldig uheldige er at det ikke er tatt noen ordentlig vurdering, og det er klart det gjør at de blir opprørt. Det er jo følelsesmessig tøft for dem også, sier Brækhus.

– Sjokkert

Løslatelsesspørsmålet skulle etter planen behandles i muntlige forhandlinger i Høyesterett 17. juni, men påtalemyndigheten har nå bedt om at dette skal behandles skriftlig. Deretter skal man avsi en kjennelse over videre fengsling.

Ettersom både Kristiansens selv og påtalemyndigheten nå mener han skal løslates, vil det etter all sannsynlighet gå raskt.

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier familien til de to jentene er sjokkerte over løslatelsen.

– Vi fikk en antydning i slutten av forrige uke, men dette kom mye raskere enn vi hadde trodd. Vi hadde håpet at vi skulle få litt mer tid til å bli hørt.

Han sier man ikke forstår hvorfor Høyesterett kunne ta en avgjørelse av spørsmålet om videre fengsling.

– Vi mener bevissituasjonen er slik at man allerede nå kunne fattet en beslutning om ny sak, da burde man også forsøkt å holde Kristiansen fengslet siden han fortsatt er under soning, legger han til.