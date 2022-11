Arild Hermstad valgt som ny partileder i MDG

Arild Hermstad ble lørdag valgt til ny leder i Miljøpartiet de Grønne under partiets ekstraordinære landsmøte.

Han etterfølger Une Bastholm, som overraskende trakk seg under Arendalsuka i august. Han har vikariert for Bastholm siden hennes exit fra politikken.

Lan Marie Berg ble valgt ved akklamasjon som nestleder, og tar dermed over for Hermstad. Berg var innstilt av valgkomiteen på forhånd, og hadde ingen motkandidater.

Hermstad fikk 102 stemmer, mens motkandidat Kristoffer Robin Haug fikk 101 stemmer. Kun én stemme skilte altså de to lederkandidatene.

– Tusen takk for tilliten. Det er helt fantastisk. Og veldig gratulerer til Kristoffer, for den valgkampen. Du har ført en fantastisk valgkamp, sier Hermstad til landsmøtet, og gir motkandidat Haug en klem på scenen.

Kristoffer Robin Haug tapte kampen om ledervervet i MDG med en stemme. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Små marginer gjør store utslag

Hermstad beskriver voteringen som ulidelig spennende overfor NRK:

– Det er sånn i politikken, det van være ganske små marginer som gjør store utslag.

– Har du fått det mandatet du trenger når det var så tett?

– Det er flertallet på landsmøtet som bestemmer, noe annet ville vært helt feil, så jeg gleder meg veldig til å ta fatt og syns det var en enormt spennende valgkamp, sier den ferske partilederen.

Hermstad var på forhånd innstilt av partiets valgkomite, og fikk skryt av komiteleder Trude Thy for sitt arbeid for partiet.

– Arild har det kaliberet vi trenger av vår partileder, for å fortsette å utvikle oss, vokse, vinne valg og nå nye høyder, sa Thy om Hermstad før valget var tatt.

Vil ha større bredde i MDG-politikken

I sine valgtaler snakket både Hermstad og Haug om at de vil at MDG skal markere seg i et bredere spekter av politiske saker enn det miljøpartiet gjør for øyeblikket.

Haug snakket om å stake ut en ny kurs for partiet.

– Vi må gi folk en troverdig versjon av hvordan gode grønne liv ser ut i fremtiden. Vi må vise at vi er noe helt unikt, sa han, og oppfordret landsmøtet til å stemme på den kandidaten som gjorde dem stolte av å være MDG-medlemmer.

Etter tapet sier Haug i en pressemelding fra MDG at Arild Hermstad fra nå av er hans partileder.

– Jeg takker alle i partiet for å vise at et ledervalg kan være en positiv prosess for et parti. Nå skal jeg og Arild ut å vinne lokalvalget sammen, sier Haug i pressemeldingen.

Stortingsvalget i 2021 ble preget av sjokk og skuffelse for partiet. De kom ikke over sperregrensa, men fikk 3,9 prosent av stemmene i landet. I kjølvannet av valget evaluerte partiet seg selv, og hvor det sviktet.

I evalueringen, som Arild Hermstad ledet, trekkes det fram at partiet framsto som et "ensaksparti", og fokuserte for mye på problemer enn på løsninger.

Hermstad lover å få partiet over sperregrensa og gjøre et «brakvalg» høsten 2023, når det er lokalvalg i Norge.