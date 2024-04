Franske medium: Depardieu er pågripen

Skodespelaren Gérard Depardieu er gripen og blir avhøyrt om skuldingar om seksuelle overgrep, melder nyheitsbyrået AFP og TV-kanalen BFMTV.

Depardieu har vore etterforska for liknande tilfelle tidlegare.

To kvinner har skulda han for seksuelle overgrep som skal ha skjedd under filminnspelingar. Den eine hendinga skal ha skjedd i 2014, medan den andre var i 2021.

Skodespelaren er 75 år, og er skulda for overgrep og trakassering av fleire kvinner. Han nektar sjølv for å ha gjort noko gale.