– Vi krever mer enn gode intensjoner, dersom vi skal klare å stanse hets. Vi har allerede foreslått en tiltakspakke på Stortinget, som ble stemt ned, sier andrekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland, Josefine Gjerde om tiltakene som presidentskapet nylig la frem mot mobbing og trakassering.

De nye tiltakene til Stortinget innebærer blant annet:

Nulltoleranse mot mobbing og trakassering skal inn i den etiske veilederen til representantene

Nye undersøkelser annethvert år

Utredning av en ekstern varslingskanal

MDG mener tiltakene ikke holder.

– Dette er et samfunnsproblem, og Høyre er ikke villig til å ta reelle grep, sier Gjerde.

– Se bredere

Gjerde viser til at MDG tidligere har foreslått andre tiltak, blant annet:

Mer ressurser til politiet så de kan følge opp mobbing og trakassering

Stille internettplattformene til ansvar for det som publiseres på dem

Gi PST mandat til å kunne gi beskyttelse og utrede tiltak for spesielt utsatte politikere og profilerte samfunnsdebattanter

– Dette er kjempeviktige tiltak for å ivareta sikkerheten, og beholde viktige stemmer i demokratiet, også stortingsrepresentanter, sier Gjerde.

SAMFUNNSPROBLEM: Josefine Gjerde, andrekandidat for Hordaland MDG, mener trakassering og mobbing av stortingsrepresentanter er et samfunnsproblem og at de nye tiltakene ikke holder. Foto: Nora Mjølhus

SV etterspør også mer omfattende tiltak.

– Vi er veldig glade for at Stortingets presidentskap nå tar tak i dette, og at vi får mer fakta på bordet, knyttet til den trakasseringen som en del politikere utsettes for. Samtidig så kommer vi, når denne debatten kommer på Stortinget, til å foreslå flere tiltak enn at det bare skal inn i de etiske retningslinjene for Stortinget, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

SV har foreslått en rekke tiltak for å sette seksuell trakassering på dagsorden. Blant annet:

Utredning om seksuell trakassering

Kamp mot trakassering i arbeidslivet

Tydeliggjøre arbeidsmiljøloven på dette området

– Vi mener dette også er en mulighet for å se bredere på det, for å se hvilke tiltak man kan sette til verks også for andre politikere enn bare de som sitter på Stortinget, sier Haltbrekken.

TREFFE FLERE: Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, vil ha tiltak som treffere flere politikere enn de som sitter på Stortinget. Foto: Vidar Ruud

– Et demokratisk problem

Mandag skrev NRK om at kommentarfeltet eksploderte på Facebook under en sak om MDG. Gjerde sier all hetsen av politikere, som spres på internett, gjør at vi mister mange viktige stemmer.

– Jeg er jo ung politiker selv, og jeg stiller meg ofte spørsmålet om det er verdt å holde på med politikk, når det man møter hver gang man uttaler seg er hets, trusler og oppkast på internett. Det gjør det veldig utrivelig å delta i demokratiet, sier Gjerde.

– Er det verdt det?

– Jeg har kommet til konklusjonen foreløpig om at det er det. Klimakrisen, som er det jeg kjemper for hver dag, er så viktig at jeg fortsetter å jobbe med politikk, men for veldig mange er det ikke det. Det er mange som ikke tør å begynne å engasjere seg en gang, fordi de ser debattklimaet. Det er et kjempestort demokratisk problem, sier Gjerde.

Etter angrepet på Kongressen i Washington D.C. i januar ble Donald Trump permanent utestengt fra Twitter, fordi selskapet mente det var en risiko for at han kunne hisse opp til ytterligere vold. Dette resultert i at Trump i vår lansert sin egen sosiale medium-plattform.

– MDG vil gi internettplattformene et redaksjonelt ansvar for hva som publiseres, men hvordan kan man da sikre at hatefulle ytringer ikke bare bytter plattform, slik Trump gjorde?

– Hvis det blir veldig mange små grupperinger på enkeltplattformer, så er det jo politiets ansvar å følge dem opp, særlig hvis det blir miljøer som radikaliserer seg selv. Dette er ikke noen grunn til å ikke i større grad ansvarliggjøre de store plattformene, som de aller fleste befinner seg på, når vi ser hva slags ytringsklima som er der ute, svarer Gjerde.

Følger utviklingen

Stortingspresident Tone Trøen sier hun ønsker velkommen alt engasjement som kan bidra til å forebygge og forhindre mobbing og trakassering av politikere.

– Alle skal føle seg trygge til å hevde sin meninger, og for å fremme forslag, uten frykt for konsekvenser. Vi i presidentskapet er klare på at vi ønsker å jobbe videre med problemstillingene, men vårt ansvar er bidra til gode arbeidsforhold for representantene på Stortinget, sier Trøen.

ARBEIDSFORHOLD: Stortingspresident Tone Trøen sier presidentskapets ansvar er å sikre gode arbeidsforhold for representantene på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Trøen sier presidentskapet nå legger frem helt konkrete tiltak.

– Det at vi har besluttet at det skal foretas en ny undersøkelse høsten 2022, og så annethvert år etter det, viser at vi er opptatt av å både ha kunnskap om, og følge utviklingen på dette området fremover, sier Trøen.

Forslagene fra MDG og SV inngår i en helt normal politisk virksomhet på Stortinget, ifølge Trøen.

– Partier og representanter kommer med forslag, og så blir de behandlet. Noen ganger blir de vedtatt, og noen ganger blir de ikke vedtatt. Her er presidentskapets oppgave å legge til rette for at forslagene blir behandlet på riktig måte, ikke å mene noe om innholdet i det enkelte forslag, sier Trøen.