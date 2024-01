Markant økning: 11 personer drept hittil i år

Minst 11 personer er ofre i åtte drapssaker den siste måneden.

Teller man med antatte gjerningspersoner som har tatt sitt eget liv, er tallet 15, viser NRKs gjennomgang.

To personer har i tillegg status som savnet, og det er uvisst hvorvidt de er i live. I en av sakene, på Løten, er det gjort funn av menneskelevninger på eiendommen til en drapssiktet kvinne.

I januar 2023 skjedde det til sammenligning «bare» ett drap, ifølge NTB. Likevel slår ikke drapsforsker Vibeke Ottesen alarm.

Opphopninger av drap kan skje, sier forskeren. Hun mener det «overhodet ikke» er snakk om en smitteeffekt.

– Smitteeffekt hadde også skremt meg. Når du ser på disse drapene – det er ingen grunn til å si at mannen i Grue var inspirert av han i Nes, og han i Nes var inspirert av noen andre heller, sier hun til NRK.

Sju av 11 ofre er kvinner. Et av ofrene et spedbarn på ti måneder. Minst fem av sakene kan defineres som drap i nære relasjoner.

Samtidig er menn siktet som gjerningspersoner i sju av de åtte sakene.

I saken der en mann er drept og en kvinne savnet i Stavern, er det kvinnen som er drapssiktet, selv om politiet ikke mener det er sannsynlig at det er hun som har tatt livet av den avdøde mannen. I Løten er også en kvinne siktet for medvirkning til drap etter at en mann ble meldt savnet.

Forsker: Kjærlighet for barn og partner kan gi en sårbarhet

Ottesen sier at drap i nære relasjoner skjer i livskriser, og at de ofte skjer som en planlagt del av et selvdrap.

– Man tenker at hvis en mann er glad i sine barn, er glad i eller har vært glad i sin partner, så skal det kunne gi immunitet mot vold og drap. Men det gjør det ikke, sier hun.

Samlivsbrudd og å miste forsørgerevnen sin oppleves som store livskriser for menn, sier forskeren.

Vibeke Ottesen er kriminolog og forsker på drap. Foto: Petter Sommer / NRK

– Det er de to situasjonene som kan gjøre menn sårbare for suicidalitet. Så det er så viktig at både det profesjonelle hjelpeapparatet, men også oss rundt menn, at vi er der for dem gjennom livskrisene deres.

I 2023 ble det registrert 35 drapssaker med 38 ofre. Sigurd Andreas Moe, leder for voldsseksjonen i Kripos, sa onsdag at de ser en markant økning i drapssaker de siste to årene.

1. januar: Drapene i Sørfold kommune

Elin Nordhei Bordi (46) og Terje Åsmund Nordhei (46) blir natt til første nyttårsdag funnet døde i en bolig i Sørfold i Nordland. En 11 år gammel jente blir også fløyet til sykehus med skader.

DOBBELTDRAP: Politiet rykket natt til 1. januar ut på en alvorlig hendelse i en enebolig i Sørfold. Tidligere på kvelden hadde det vært en nyttårsfeiring på adressen. Foto: Petter Strøm / NRK

I huset finner politiet også en død 19-åring.

Politiets hovedteori er at tenåringen drepte sin mor og stefar, og forsøkte å drepe halvsøsteren sin, før han tok sitt eget liv. De tre ble etter familiens ønske begravet sammen 23. januar.

Etterforskerne vet fortsatt ikke hvorfor drapene skjedde.

2. januar: Drapet på Rahavy Varatharajan i Elverum

30 år gamle Rahavy Varatharajan blir funnet skutt og drept i en bil utenfor Elverum sykehus.

I samme bil blir en 32 år gammel mann, som er den antatte gjerningspersonen, funnet alvorlig skadd. Han dør senere av skadene.

VAR REDD: Rahavy ba flere ganger om voldsalarm mot mannen som til slutt drepte henne. Familiens bistandsadvokat sier at de ser på dødsfallet som et varslet drap. Foto: privat

De to hadde en kortvarig relasjon, men skal ikke ha vært kjærester. I april 2023 ble han ilagt besøksforbud mot Rahavy, som han brøt flere ganger.

Rahavy skal også gjentatte ganger ha bedt om voldsalarm og omvendt voldsalarm mot mannen.

2. januar: Mann funnet død i Stavern

En mann i 50-årene blir funnet død i sitt hjem i Stavern. En kvinne i 40-årene, som var mannens samboer, blir først siktet for drap og etterlyst. Så trekker politiet etterlysningen, og forteller at grunnlaget for siktelsen er svekket.

SAVNET: Mannen ble funnet i sin egen bolig som han delte med en kvinne i 40-årene. Hun er fortsatt ikke funnet. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Kvinnen er fremdeles ikke funnet, og det er uvisst om hun fortsatt er i live. Politiet står også fast når det gjelder hendelsesbeløp og motiv.

6. januar: Drap på høyfjellshotell

Fire dager senere blir i 30-årene fra Latvia blir funnet død med stikkskader på Fefor Høyfjellshotell i Gudbrandsdalen.

KONFLIKT PÅ JOBB: Kvinnen og mannen, begge ansatte på Fefor Høyfjellshotell, skal ha havnet i en konflikt om jobb. Foto: Even Lusæter / NRK

Hennes kollega, som jobbet sammen med henne på hotellet, er siktet for drap. Han meldte selv fra om hendelsen.

Ifølge mannens forsvarer hadde de to hatt en konflikt om jobb i forkant av drapet.

7. januar: Bilbrann i Øygarden

Politiet rykket 7. januar ut etter melding om en bilbrann i Øygården utenfor Bergen. I bagasjerommet finner de tobarnsmoren Tina Milena Solberg (33).

Hennes ekspartner blir raskt pågrepet og siktet for drap. Han har erkjent straffskyld.

FLERE VOLDSSAKER: Politiet har tidligere etterforsket fire saker som omhandler Tina Milena Solberg og den siktede mannen. Sakene er fra 2010, 2011, 2021 og 2023. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Tina hadde voldsalarm mot mannen, og politiet har tidligere etterforsket fire ulike vold- og trusselsaker mellom Tina og mannen. Alarmen ble imidlertid ikke uløst den dagen hun ble drept.

9. januar: Drap i Bergen

En mann i 30-årene av utenlandsk opprinnelse og midlertidig oppholdstillatelse blir funnet med stikkskader utenfor en bolig i Laksevåg i Bergen. Han erklæres død på sykehus kort tid etter.

En mann i 30-årene pågripes, også han er av utenlandsk opprinnelse. Han er siktet for drap og varetektsfengslet, men erkjenner ikke straffskyld.

Begge mennene hadde ifølge politiet tilknytninger til den samme adressen, men skal ikke ha hatt en nær relasjon.

23. januar: Trippeldrapet i Nes kommune

En eldre mann, to kvinner og en jente funnet døde i en røykfylt bolig i Nes på Romerike.

Den 65 år gamle mannen ringte selv politiet og fortalte at han hadde skutt og drept sine to døtre og et barnebarn. Deretter tok han sitt eget liv.

TRIPPELDRAP: I dette huset i Skogbygda ble to kvinner og et barn skutt og drept. Deres far og bestefar, som tok sitt eget liv, er siktet for drapene. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

De to søstrene var 30 og 24 år gamle. Den eldste var moren til barnet, som bare var ti måneder. Det ble også funnet en død hund i boligen.

De har foreløpig ikke fastslått hverken motiv, hendelsesforløp eller utløsende årsak.

26. januar: Kvinne funnet død i Grue kommune

Aina Hynne (75) blir funnet hardt skadd på en adresse i Kirkenær i Grue kommune. Aina dør senere av skadene, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap.

Flere kilder forteller til NRK at den siktede mannen skal ha fått hjelp av Aina gjennom flere år. Blant annet skal hun ha hjulpet ham med jobb og ulike tilpasninger i samfunnet.

Mannen, som ifølge TV 2 ble norsk statsborger i 2014, dukket selv opp på politistasjonen og fortalte om hendelsen. Han sa også at han kjørte av veien mellom Kirkenær og Kongsvinger, og fikk haik videre til politistasjonen.