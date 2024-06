Nye opplysninger i Stavern-mysteriet: Ingen skal ha blitt drept

Ved årsskiftet gikk drapsalarmen i Stavern utenfor Larvik. Den 2. januar ble en mann funnet død i sitt eget hjem.

Flere uker senere ble hans etterlyste samboer, en kvinne i slutten av 40-årene, også funnet død.

Fredag ble sakens dokumenter avklausulert for advokatene. Etterforskningsdokumentene består blant annet av obduksjonsrapporter og åstedsundersøkelser.

Legger man til grunn funnene i politiets dokumenter, tyder ting på følgende:

Kvinnen skal ikke ha drept mannen

Mannen skal ikke ha drept kvinnen

– Det fremstår å være to dødsfall under tragiske omstendigheter, sier Sol Elden i Elden Advokatfirma.

Hun er bistandsadvokat for de to barna til mannen i 50-årene.

Mannens samboer ble funnet død 13. mars. En turgåer fant henne ved Tennvikodden mellom Stavern og Larvik.

– Mange ubesvarte spørsmål

– Slik saken er opplyst nå, fremstår det ikke som om det har funnet sted noe drap, verken av mine klienters far eller hans samboer, sier Elden til NRK.

Hun er tydelig på at saken etterlater mange ubesvarte spørsmål for de etterlatte.

Sol Elden er bistandsadvokat for den avdøde mannens to barn. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– De spørsmålene vil man trolig aldri få svar på heller. Det eneste som er sikkert er at to mennesker har gått bort så altfor tidlig under tragiske omstendigheter – uten at noen kan lastes for deres bortgang, sier Elden.

Sender «hemmelig» innstilling

Også Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokat for den avdøde kvinnens sønn og hennes to søstre, er av samme oppfatning som Elden.

Bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs er enig med kollega Sol Elden. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Jeg har ingen innvendinger til det Sol Elden har sagt, er Andenæs' kommentar til NRK fredag kveld.

Begge bistandsadvokatene informerte sine klienter om innholdet i obduksjonsrapportene fredag.

Politiadvokat Ole Jacob Garder ved Sør-Øst politidistrikt har ledet etterforskningen av saken. Han ønsker ikke å kommentere innholdet i de to endelige obduksjonsrapportene.

– Jeg kan bekrefte at politiet har mottatt rapportene for begge avdøde. Nå vil vi lese disse grundig før vi sender vår innstilling til statsadvokaten som igjen sender innstillingen videre til riksadvokaten, sier Garder.

Ifølge politiadvokaten vil innstillingen være unntatt offentlighet.

Vil ikke kommentere drapssiktelse

Den avdøde kvinnen ble siktet for drap kort tid etter at politiet fant hennes samboer død i parets bolig. Drapssiktelsen er ennå ikke henlagt.

Politiadvokat Ole Jacob Garder har ledet etterforskningen. Foto: Robert Hansen / NRK

– Sett i ettertid, var det riktig å ta ut en drapssiktelse så tidlig som dere gjorde?

– Det er ikke naturlig å gi noen kommentarer til det på nåværende tidspunkt, sier Garder.