Løten-saken: Fant blod og levninger etter menneske på gården

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Det er funnet spor av blod fra den savnede mannen i 30-årene på en eiendom i Løten kommune i Innlandet. Det er også funnet levninger fra mennesker på gården.

En kvinne i 40-årene er nå siktet for medvirkning til drap, etter å først ha blitt siktet for frihetsberøvelse onsdag denne uken.

Den savnede mannen ble sist sett på nyttårsaften og ble meldt savnet 12. januar.

Det er en nær relasjon mellom den savnede og den siktede kvinnen.

Kvinnen nekter straffskyld og sitter nå i avhør med sin forsvarer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er funnet spor av blod fra den savnede 30-åringen på eiendommen i Løten, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Det er også funnet levninger på gården. Foreløpige undersøkelser viser at de er fra et menneske.

Kvinnen var i utgangspunktet siktet for frihetsberøvelse.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld etter den nye siktelsen, opplyser forsvareren.

– Hun tar sterkt avstand fra de beskyldningene som ligger til grunn for siktelsen og er sjokkert over de funn som er gjort på hennes eiendom. Hun har et sterkt ønske om å hjelpe politiet i å oppklare saken, sier forsvarer Jens-Henrik Lien til NRK.

Politiet har gjort flere funn av interesse på gården i Løten i Innlandet. Blant annet ble det funnet levninger som er fra et menneske, ifølge foreløpige analyser. Det vil ta cirka en uke å finne ut om disse levningene stammer fra den savnede mannen. Foto: Alexander Nordby / NRK

De siste dagene har politiets krimteknikere gjort flere undersøkelser på gården hennes i Løten kommune i Innlandet.

– Det ble gjort flere beslag der, og flere av disse beslagene er sendt inn til Kripos for analyse. Det er resultatene av disse analysene som er grunnen til at politiet i dag har endret siktelsen, sier Nytrøen.

Nær relasjon

12. januar ble en mann i 30-årene fra Grenland meldt savnet.

Siste sikre observasjon av mannen var på gården i Løten på nyttårsaften.

Nå har politiet fått opplysninger om to andre mulige livstegn fra mannen i januar.

– Det er noe politiet jobber med å avklare, sier Nytrøen.

Politiinspektør i Innlandet politidistrikt, Liv Hilde Nytrøen. Foto: Frode Meskau / NRK

Ifølge politiet er det en nær relasjon mellom den savnede og den siktede kvinnen.

– Det å klarlegge denne relasjonen er en sentral del av politiets etterforskning, sier Nytrøen.

Kvinne i 40-årene Ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse 24. januar Stiller seg helt uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffskyld Tre dager etter pågripelsen ble siktelsen endret. Hun er nå siktet for medvirkning til drap.

Mann i 30-årene Meldt savnet av pårørende 12. januar Fra Grenlandsområdet Sist sett på gården i Løten nyttårsaften



Ingen flere mistenkte

Med utvidelsen i siktelsen har politiet lukka noen hypoteser. Samtidig er andre hypoteser kommet til.

– Vi jobber fortsatt for fullt med ulike hypoteser og vi etterforsker ulike ting. Vi har per nå ikke oversikt over hva som har skjedd med den savnede.

Vil du lese mer om savnetsaken i Løten? Her finner du alle artiklene.

Det vil trolig ikke bli gjort nye undersøkelser på gården i helga, men politiet holder vakt på stedet.

– Vi etterforsker fortsatt saken for fullt. Det vil bli gjort nye kriminaltekniske undersøkelser og nye avhør, sier Nytrøen.

Det er ikke flere mistenkte eller siktede i saken nå.

Politietterforskning i Løten Mann meldes savnet Pårørende av en mann i 30-årene fra Grenlandsområdet melder han formelt savnet.

Politiet ransaker en gård i Løten Store politistyrker startet undersøkelser på eiendommen.

Kvinne pågripes og siktes En kvinne i 40-årene med tilknytning til gården i Løten blir pågrepet uten dramatikk. Kvinnes siktes for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet fortsetter etterforskning Både politiet og Kripos fortsetter etterforskning på stedet. Politiet gjorde blant annet gravearbeid i nærheten av eiendommen.

Politiet innfører flyforbud Med unntak av rednings- eller helseoppdrag, er det ikke lov å fly i området. Det betyr at hverken helikopter eller bruk av droner er tillatt.

Siktet kvinne avhøres Politiet starter avhør av den siktede kvinnen i 40-årene. Hun forklarer seg i ni timer.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld Via sin forsvarer Jens-Henrik Lien opplyser den siktede kvinnen at hun stiller seg uforstående til siktelsen og at hun ikke erkjenner straffskyld.

Politiet vil framstille kvinnen for varetektsfengsling Politiet ønsker å varetektsfengsle kvinnen fredag, bekrefter hennes forsvarer Jens-Henrik Lien.

Sist sett på gården nyttårsaften Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier til NRK at den savnede mannen har oppholdt seg på gården den siste tiden før han forsvant, og at det er en relasjon mellom mannen og kvinnen.

Funn sendt til Kripos Det er de siste dagene gjort flere funn som er sendt til Kripos for analyse.

– Vi håper at svarene på analysene vil kunne bidra til å kaste lys over hva som har skjedd med den savnede personen, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK.

Varetektsfengslet i fire uker Fredag ettermiddag besluttet Østre Innlandet tingrett at kvinnen kunne varetektsfengsles med brev- og besøksforbud i fire uker, til tross for at hun begjærte seg løslatt.

Siktelsen endres Lørdag opplyser politiet i en pressekonferanse at siktelsen mot kvinnen i 40-åra er endret til medvirkning til drap. Det er funnet spor av blod fra den savnede på gården, i tillegg er det funnet menneskelevninger der. Vis mer

Varetektsfengslet i fire uker

Lørdag formiddag satt den siktede kvinna i nye avhør sammen med sin forsvarer Lars-Henrik Lien.

– Hun stiller seg helt uforstående til siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sa Lien torsdag.

Fredag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.