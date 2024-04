Sjefredaktør i Avisa Nordland, Stig Jacobsen forteller at de hadde fått tillatelse av prosten til å ta et bilde fra kirkerommet som viste kun bakhodene på dem som var til stede på lang avstand.

Når det gjelder bildet tatt av bårebilen utenfor kirka, vurderte de det slik at bildet var tatt p såpass lang anstand at ingen kunne bli identifisert.

– Som nevnt til Saltenposten og VG, fjernet vi det bildet etter ønske fra Nordhei, skriver Jacobsen i en e-post til NRK.

– Brian beskriver oppførselen som motbydelig, skammelig og respektløs. Hvordan kommenterer du det?

– I en sak som så til de grader har fått offentlig oppmerksomhet, er det forståelig at det kan virke sårt og belastende for de pårørende at medier skriver om dette. Vår oppgave er å informere, og det ønsker vi selvsagt å gjøre uten at noen føler seg trampet på. Bildet fra kirkerommet var fullstendig i tråd med det som på forhånd var avtalt. Det ble også utvist større forsiktighet enn det som har vært vanlig for pressen ved lignende begravelser, skriver Stig Jacobsen.

– Familien har ønsket minst mulig presse rundt Sørfold-drapene, og vi har tatt langt mer hensyn og vist større skånsomhet enn det som er vanlig i slike tilfeller. Brian uttrykte til VG at han hadde reagert på TV-kameraer utenfor huset, som jeg antar tilhørte noen i riksmedia. Flere av de landsdekkende avisene og TV-kanalene var der, så det ble nok mye for familien. At informasjonsbehovet, i et slikt tilfelle, kommer i konflikt med ønsket til de pårørende om mest mulig ro i en slik situasjon, er forståelig. Det betyr imidlertid ikke at mediene under ingen omstendigheter skal kunne informere om en slik dramatisk hendelse. Korrekt informasjon rundt en slik sak er viktig, blant annet for å unngå at mistanke blir rettet mot feil person.

– Brian kritiserer journalisten som angivelig tastet høylytt på tastaturet i kirkerommet. Hvordan kommenterer du det?

– Journalisten vår brukte bærbar PC under dekking av begravelsen, slik det har vært vanlig i slike tilfeller. Vi får bare beklage hvis jobbingen virket forstyrrende, og det får vi ta lærdom av.

Videre skriver Jacobsen at han kommer til å ta personlig kontakt med Brian Grundvold Nordhei etter påske.

– Vi har forsøkt å dekke en sak med stor offentlig interesse uten at dette skulle føre til ytterligere byrde for de pårørende. Det er bare beklage at det likevel har blitt det.