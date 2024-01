Etterforskar for fullt etter at ei kvinne blei funnen drepen

– Han har samtykka til at fengslingsmøte går som kontorforretning, så då er det opp til tingretten å vurdere om vilkåra for fengsling er til stades.

Det seier politiadvokat Tore Martin Søbak Gundersen til NRK. I ei pressemelding skriv politiet at dei har bedt om fire veker varetekt, der to av vekene er med brev- og besøksforbod.

Ein bistandsadvokat vil bli oppnemnt av tingretten.

Gundersen ønsker ikkje å seie noko om hendinga før politiet har fått obduksjonsrapport og åstadrapport. Han stadfestar at sikta har blitt tatt hand om av helsepersonell fram til no.

– Han er overført til arresten no, og vil sannsynlegvis bli overført til varetektsfengsling seinare, seier Gundersen.

Politiet har gjennomført avhøyr av tilsette ved hotellet og dette held fram måndag. Samtidig blir det gjort tekniske undersøkingar på staden.

Politiet har ikkje avhøyrt mannen.

Pårørande ikkje varsla

Det var seint laurdag at ei kvinne blei funnen død på eit hotell i Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Natt til sundag meldte politiet at det var gjort fleire beslag, og sa dei hadde kontroll på det dei antar er drapsvåpenet.

Ein mann blei raskt pågripen sikta for drap. Begge dei to skal ha jobba på hotellet.

Det skal ikkje ha vore vitne til hendinga, og det skal ikkje ha vore gjester ved hotellet då kvinna vart drepen.

Verken kvinna eller mannen er norske statsborgarar og har ikkje lokal tilknyting.

I pressemeldinga måndag skriv politiet at dei arbeider med å varsle pårørande.

Gundersen ønsker måndag føremiddag ikkje å seie noko meir om kva nasjonalitet dei to har, bortsett frå at dei ikkje er frå Noreg, og at dei er frå eit europeisk land.

Gundersen vil heller ikkje seie noko om kva relasjon dei to hadde. Politiet er på noverande tidspunkt ikkje kjend med om det har vore ein konflikt mellom dei før hendinga.

Kripos blei allereie laurdag bedt om å hjelpe politiet i Innlandet med saka. Dei hjelper også med å få varsla dei pårørande.

Politiet vil framover også undersøke om sikta er tidlegare straffa i heimlandet.

Samtykker til varetektsfengsling

Den sikta mannen sin forsvarar er Anders Gustav Bjørnsen.

Han seier til NTB måndag morgon at klienten hans samtykker til fire vekers varetektsfengsling.

– Han har det ikkje utprega bra, men pratar greitt for seg. Fengslingsmøtet føregår som kontorforretning, sa forsvarar Bjørnsen til NTB.

Politiadvokat Hildegunn Tronsli stadfesta at mannen har samtykka til varetektsfengsling, men ønska ikkje å gå meir inn på detaljar i saka av omsyn til pårørande, som då ikkje var varsla.

Forsvarar Bjørnsen sa også til NTB at mannen enno ikkje er avhøyrt i saka.

– Grunnen er tilstanden hans og at det var sundag i går, men det er håp om eit avhøyr dei nærmaste dagane, seier han til NTB.

Motivet for drapet er ikkje kjent og Bjørnsen har enno ikkje møtt klienten fysisk.

– Det ligg i korta at det blir ei psykiatrisk undersøking trur eg, seier Bjørnsen, som stadfestar at sikta er ein relativt ung mann.

Politiadvokat Tronsli stadfestar at sikta skal gjennom ei rettspsykiatrisk undersøking. Politiet vil komme tilbake til dødsårsak når den foreløpige obduksjonsrapporten er klar.

Politiet skriv i pressemeldinga måndag, at tematikken med valdsalarm ikkje er relevant i denne saka.