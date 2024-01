Advokat Ellen Holager Andenæs erkjenner at hun både er overrasket og oppgitt over at den savnede kvinnen i slutten av 40-årene fortsatt er siktet for drap.

Andenæs er oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnens pårørende.

Bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

– Det er klart de opplever drapssiktelsen som en tilleggsbelastning i den tunge og vanskelige situasjonen de befinner seg i.

Stiller ikke til intervju

NRK har gjentatte ganger den siste uken forsøkt å få et intervju med politiadvokat Ole Jacob Garder.

Han velger å svare skriftlig på spørsmål som videreformidles gjennom en av kommunikasjonsrådgiverne i Sør-Øst politidistrikt.

– Til tross for at politiet mener at det ikke lenger foreligger en sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har tatt livet av den avdøde mannen, gjøres det per nå ingen endringer i statusen for de involverte i saken.

Politiadvokat Ole Jacob Garder velger kun å svare skriftlig på NRKs spørsmål. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

NRK har spurt politiadvokat Garder hva som skal til for at siktelsen blir frafalt.

– Den savnede kvinnen er fremdeles ikke funnet og vi sitter derfor ikke med noen fasit på hva som har skjedd. Vi kan slik sett heller ikke utelukke noen av teoriene på det nåværende tidspunkt.

– Hva om hun aldri blir funnet?

Garder tilføyer at politiets håp er at et funn av kvinnen, sammen med andre opplysninger etterforskningen gir, vil kunne gi svar på hva som har skjedd.

– På bakgrunn av dette ønsker ikke politiet å ta stilling til en endring i statusen på de involverte på nåværende tidspunkt.

Svaret overrasker bistandsadvokat Holager Andenæs.

– Hva om hun aldri blir funnet? Skal siktelsen bestå til evig tid da? spør hun.

Holager Andenæs viser også til at politiet har uttalt at det ikke lenger er såkalt skjellig grunn til mistanke om at den savnede kvinnen har gjort noe straffbart.

– Da er det etter min mening både rart og uheldig at drapssiktelsen ikke frafalles, sier bistandsadvokaten.