Aina (75) drept – skal ha hjulpet drapssiktet med praktiske gjøremål

Politiet startet etterforskning etter at Aina Hynne (75) ble funnet hardt skadet på en adresse på Kirkenær i Grue kommune fredag.

Hun ble fraktet til sykehus, men døde senere på sykehuset som følge av skadene.

Navnet er frigitt i samråd med de pårørende.

Det var Aina Hynne (75) som ble drept i Grue fredag. Foto: Isolør.no

Det var avisa Glåmdalen som omtalte navnet først.

Kvinnen skal ha vært en kjent skikkelse i Grue. 75-åringen skal ha drevet en sportsbutikk i flere år.

Bistandsadvokat Myrvold sier at familien tar drapet tungt.

– De har mistet en ektefelle og en mor på en uventet og dramatisk måte. Det er naturligvis en vanskelig situasjon for dem.

Kjente hverandre

Mannen som er siktet for drap på kvinnen, er også siktet for å sette henne i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Anja Ruud til NRK.

Politiet opplyser at de har fått informasjon om at avdøde frivillig har hjulpet siktede med praktiske gjøremål over lengre tid.

Flere kilder forteller også til NRK at den siktede mannen, som er i 30-årene, skal ha fått hjelp av kvinnen gjennom flere år.

Det er tent lys i området der Aina ble funnet hardt skadet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi har grunn til å tro at siktede og avdøde kjente hverandre fra tidligere, sa politiadvokat Anja Ruud fredag kveld.

Ifølge TV 2 ble mannen norsk statsborger i 2014.

Har gjort beslag

Siktede ble pågrepet i går etter at han selv meldte seg for politiet i går cirka kl. 12.45.

Pågripelsen gikk rolig for seg, melder politiet lørdag.

Politiet melder at de har gjort beslag i saken, men av etterforskningshensyn vil ikke politiet gå noe nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt.

De kan heller ikke si noe mer om fornærmedes skader.

Politiet er på adressen i Grue og gjør undersøkelser. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Når det gjelder hva som er tatt i beslag utover bilen, som siktede har kjørt ut med, kan vi ikke gå ut med det nå av hensyn til etterforskningen, sa Ruud fredag kveld.

Politiet opplyser at de fortsatt etterforsker på stedet med kriminalteknikere og at det vil gjennomføres flere vitneavhør gjennom dagen.

Avhøres

Den drapssiktede sitter i dag i politiavhør på Hamar politistasjon sammen med sin forsvarer.

– Han vil bli begjært varetektsfengslet i morgen formiddag, sier Ruud til NRK.

Det ble gjennomført prejudisiell undersøkelse av siktede i går og politiet har ikke mottatt noen rapport fra den sakkyndige enda, sier politiadvokaten.

Politiet er på adressen i Grue lørdag. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Forsvarer Frode Aabakk snakket med den siktede i går kveld.

– Han er svært nedbrutt på grunn av det inntrufne, sa Aabakk til NRK fredag kveld.

Han ønsket ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen før han er avhørt.

Ønsker tips om haiker

Politiet ønsker fremdeles tips.

– Politiet er særlig interessert i å komme i kontakt med eventuelle person(er) som har fraktet en haiker fra området sør for Kirkenær til Kongsvinger fredag formiddag, skriver de i pressemeldingen.

De bes kontakte politiets tipstelefon: 94016555, alternativt 02800 så raskt som mulig.