Mann tidligere tilknyttet B-gjengen pågrepet etter skyting

Klokken 00.20 natt til mandag fikk politiet melding om at skudd ble avfyrt på Lambertseter. Ingen ble skadet, men vitner ga en beskrivelse av to biler som forlot stedet. Politiet stoppet en bil som stemte med beskrivelsen i Oslo sentrum. Der ble tre menn pågrepet med et våpen i bilen, og siktet for ulovlig våpenbesittelse.

En av mennene, en domfelt mann i 30-årene, har vært en sentral skikkelse i B-gjengen. I løpet av dagen ble ytterligere to menn pågrepet i samme sak. NRK er kjent med at flere tidligere tilknyttet til samme gjengmiljø ble tatt inn til avhør i går.

Bare noen timer etter skytingen på Lambertseter, nærmere klokken seks om morgenen, ble en mann i 30-årene skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han bodde i området og er fortsatt kritisk skadd. Politiet etterforsker om de to hendelsene kan sees i sammenheng.

ETTERFORSKER: Skytingen på Lambertseter kan se ut til å være oppgjør i et kriminelt miljø, sa sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid. De etterforsker om de to sakene har sammenheng. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Skyteepisodene kan være en konflikt eller et oppgjør i et kriminelt miljø, sa Grete Lien Metlid under pressekonferansen mandag ettermiddag, sa sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, under en pressekonferanse mandag.

Politiet etterforsker saken som et mulig internt oppgjør i en kjent kriminell gjeng, og har avvist at det kan dreie seg om konflikt mellom flere kriminelle miljø.