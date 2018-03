– Skyteepisodene kan være en konflikt eller et oppgjør i et kriminelt miljø, sa Grete Lien Metlid under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Hun understreker at oppgjøret ser ut til å være innad i et miljø, og ikke mellom rivaliserende gjenger. På direkte spørsmål avviser hun at politiet tror det dreier seg om Young Bloods-gjengen.

– Når det gjelder hendelser på Holmlia og helt konkrete miljøer knyttet til dette området, så er ikke det noe vi knytter det til per nå.

– Vi kan ikke si noe nærmere nå om motiv, men saken har høy prioritet og vi kraftsamler mange ressurser, utdypet Metlid.

ÅSTED: Mandag morgen ble en mann funnet kritisk skadet i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo etter meldinger om skudd. Politiet mener han ble skutt inne i garasjen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ingen pågrepet etter garasjeskudd

Mandag morgen ble en mann funnet kritisk skadet i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo etter meldinger om skudd.

Mannen fikk først livreddende førstehjelp, før han ble brakt til Ullevål sykehus. Politiet tror ikke at han hadde ligget lenge da han ble funnet rett etter klokken 6.

– Tilstanden hans er alvorlig, kritisk, men stabil, sa Grete Lien Metlid under pressekonferansen.

Mannen hadde et utenlandsk id-kort på seg, men ellers visste politiet lite om offer og gjerningsperson.

– Vi kjenner foreløpig ikke hans identitet, og etterforsker dette videre, sa Metlid.

Ingen personer er så langt pågrepet i Bjørndal-saken.

Politiet utelukker ikke sammenheng mellom de to skytingene Du trenger javascript for å se video.

Ingen skadd i første skuddveksling

Rundt 20 minutter etter midnatt var det en annen skyteepisode i Oslo på Lambertseter, noen kilometer nord for Bjørndal. Ifølge politiet skal to personer ha skutt mot hverandre uten at noen ble skadd.

Tre personer ble pågrepet i en bil i St. Hallvards gate i sentrum etter skyteepisoden på Lambertseter. I bilen, som passet med vitnebeskrivelsene, fant politiet et våpen. De tre er siktet for brudd på våpenloven.

– Disse er fra et miljø vi kjenner godt fra tidligere, sier Metlid.

Politiet utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom de to skyteepisodene.

– Vi etterforsker om det er sammenhenger, og tar i alle fall høyde for det. Derfor har vi organisert en større innsats nå og begge sakene har høy prioritet, fortsatte Metlid.

Politisjefen svarer at det ikke er grunnlag for å si at det er farlig for andre personer å bevege seg ute i disse områdene Oslo, men ønsker kontakt med alle som kan ha sett eller hørt noe som kan være relevant for etterforskninga.