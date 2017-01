Dale gjorde det tydelig for Stortinget at det ikke er noen ønsket situasjon at regjeringen måtte si nei til lisensjakt på ulv i Hedmark før jul, etter råd fra Justisdepartementets lovavdeling.

Han sier uenigheten mellom Landbruksdepartementet og lovavdelingen ikke handler om juss, men om hvor stor skade de mener ulven kan forårsake.

– Vår vurdering er at risikoen for skade av ulv med revir i ulvesonen, og streifingen som normalt skjer hvert år hvis det har vært kull, bidrar til at skadepotensialet er større enn det lovavdelingen har vurdert det som utenfor ulvesonen, sier Dale i Stortingets spørretime.

– Kan ikke bryte loven

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) måtte forklare seg for Stortinget i går. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Miljøminister Vidar Helgesen (H) la i går fram regjeringens tiltak for å løse den betente ulvestriden. Når loven hindrer regjeringen i å gjennomføre Stortingets ulveforlik, vil han se på om naturmangfoldsloven kan endres. Det ser også Dale på som en mulig løsning.

– Landbruksdepartementets faglige vurdering var og er at det er hjemmel for felling. Men når lovavdelingen, som er våre fremste juridiske eksperter, konkluderer, så må regjeringen følge opp inntil en eventuelt endrer lovverket slik at en kan gjennomføre Stortingets vedtak, forklarer landbruksministeren.

Venstre mener at en slik endring vil være i strid med samarbeidsavtalen, og sier det er uaktuelt for dem å myke opp naturmangfoldloven.

Verken Dale eller Helgesen svarer direkte på spørsmål om hvorvidt en slik lovendring vil innebære å sette samarbeidsavtalen med Venstre og KrF til side.

– Vi har varslet Stortinget om at vi vil komme tilbake med en sak om dette. Svaret på det vil du få den dagen vi kommer tilbake til saken, men vi ser også på hvilke endringer som skal til innenfor dagens lovverk, sier Dale til NRK.

32 ulver

Stridens kjerne er 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark, som rovviltnemndene gikk inn for å felle i fjor, med mål om å ivareta bestandsmålet fra ulveforliket mellom regjeringen, Ap og KrF.

Like før jul satte imidlertid miljøminister Helgesen ned foten, etter å ha spurt lovavdelingen til råds. Det førte til sterke reaksjoner og en stor demonstrasjon mot Helgesen i Oslo.

– For bønder som må gå på kadaverjakt, handler ikke dette bare om å erstatte tap. Det er livsverket til folk som går over ende, sier Dale om skaden ulven kan gjøre for sauebønder.

Senterpartiet hevder regjeringen «dytter loven foran seg» for å unngå å gjennomføre Stortingets vilje i ulvesaken. KrF og Arbeiderpartiet har reagert på at de ikke fikk vite om at forliket de hadde inngått med regjeringen, ikke lot seg gjennomføre.