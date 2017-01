Justisministeren vil ikke svare om ulvestriden

SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås har stilt et skriftlig spørsmål til justisministeren om han mener at Vidar Helgesen (H) misforsto rådet fra lovavdelingen.

– Lovavdelingen om gjeldende rett opptrer avdelingen i slike tilfeller uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementets ledelse. Uttalelsene forelegges ikke for ledelsen. På denne bakgrunn finner jeg det prinsipielt ikke riktig å uttale meg om forståelsen av Lovavdelingens uttalelse, svarer Amundsen.

Ulvekritikk

I sommer inngikk Ap og KrF et ulveforlik med regjeringspartiene Høyre og Frp. Men etter å ha snakket med lovavdelingen, satte Helgesen foten ned for felling av 32 ulv i Hedmark.

Det får flere stortingspartier til å reagere.

Men også landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) forholder seg stille i ulvestriden. I et intervju med Nationen julaften slo han fast at Landbruksdepartementets faglige vurdering er en annen enn konklusjonen som lovavdelingen kom til. Siden har han vist til miljøminister Vidar Helgesen (H) for kommentarer.

– Ikke konfliktdempende

Statsminister Erna Solberg (H) måtte denne uken svare på kritikken i Stortingets spørretime, og også Helgesen skal forklare seg for Stortinget om konflikten.

Hans Olav Syversen (KrF) lurer på hvorfor Erna Solberg (H) ikke sa noe om at det var juridiske utfordringer med å gjennomføre ulveforliket. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er spesielt at de fire partiene som står bak forliket, ikke hører et knyst fra regjeringen fram til vedtaket fattes. Det er ikke konfliktdempende, for å si det veldig forsiktig, sa Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren.

Statsministeren svarte at også regjeringen ble overrasket over at ulveforliket ikke var i tråd med lovverket og Norges internasjonale forpliktelser. Hun vedgikk også at regjeringen kunne fortalt forlikspartnerne om de juridiske utfordringene.

– Man kan sikkert stille spørsmål om hvorvidt Stortinget burde vært bedre informert, sa statsministeren.