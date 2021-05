Kvinne dømt til fengsel i tre år og seks måneder for deltagelse i IS

Den 30 år gamle kvinnen er dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Hun har sittet 402 dager i varetekt, som trekkes fra dommen.

– Retten er kommet til at hun har deltatt i en terrororganisasjon. Hun har handlet med viten og vilje, og fyller kravene til forsett. sa tingrettsdommer Ingmar N. Nilsen.

Tiltalte sto oppreist og så ned da dommen ble lest opp.

Senere satte hun seg ned på stolen og så ned i bordet foran seg. Hun hadde håret foran ansiktet, så det var vanskelig å se noen reaksjon.

Da hun ble spurt om hun ville ta betenkningstid eller anke, svarte hun raskt:

– Jeg skal anke.

Aktoratet valgte å ta betenkningstid. Men kvinnens svar betyr at det høyst sannsynlig blir en ny runde i lagmannsretten.

Dommen kan få betydning for kvinnene som er igjen i Syria.

Kvinnen ble hentet hjem ved hjelp fra norske myndigheter i januar 2020 fordi ett av barna hennes kunne være alvorlig sykt. Hun ble pågrepet umiddelbart da hun kom til Norge.

Mener kvinnens rolle var viktig

Det har vært et spørsmål gjennom rettssaken om kvinnen visste hva hun dro til da hun forlot Norge desember 2012 (mer om det lenger ned i artikkelen), og om det å være husmor i et IS-område er det samme som deltagelse i en terrororganisasjon.

Dommeren trakk fram sakkyndige i saken som har beskrevet kvinnenes rolle under IS.

– Kvinner skulle ha rollen som hjemmeværende koner og mor. De var ikke passive, men ble trukket frem som uvurderlige støttespillere som muliggjorde jihad. De ga grunnlag for at IS-rekruttene var høyt motiverte ved fronten, og de bidro til at det kom nye generasjoner med IS-rekrutter som kunne følge etter, leste dommeren fra sakkyndiges forklaring.

– Den sakkyndiges vurdering er dekkende for det faktum retten legger til grunn, sa dommeren.

Visste det var borgerkrig

Dommeren mener kvinnen ikke var uvitende da hun dro til Syria.

– I oktober 2012 visste tiltalte at det var borgerkrig i Syria, og at Bastian Vasquez (hennes avdøde ektemann) hadde sluttet seg til dem, og at han deltok i kamper, og derfor gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser. Hun ble klar over at Nusra ble terrorlistet av USA, og hun fortalte det til Vasquez.

Dommeren mener det er helt usannsynlig at tiltalte bare skulle være der en kort periode. Han viser blant annet til telefonabonnement, kredittkort og

– Hun har ikke forklart hvorfor hun kvittet seg med klær og eiendeler før hun dro, dersom hun bare skulle være borte to uker, sa dommeren.

Dommer – Hun la forholdene til rette

Dommeren leser fra dommen at det ikke er noen tvil om at IS var en terrororganisasjon i tidsperioden som tiltalen gjelder.

– Tiltalte har ikke bestridt at hun visste at IS var en terrororganisasjon, og at de hadde tatt skritt for å realisere målet. Hovedpunktet er om tiltalte har deltatt i en terrororganisasjon, sa dommeren.

Han sier at deltagerbegrepet er ment å være vidtfavnende. Dommeren legger vekt på at begge de sakkyndige har sagt at kvinnene ble sett på som uvurderlige støttespillere som mulliggjorde jihad.

– Retten er ikke i tvil om at gjennom å reise til et IS-kontrollert område, og blant annet passe barn, tilrettela for at sine tre ektemenn kunne delta i jihad, sa dommeren

– Hun har derfor stått for et aktivt og kvalifisert bidrag som klart må rammes av deltagerbegrepet. Deltagelsen gjelder i hele tiltaleperioden, konkluderte dommeren.

Strafferamme på seks år

Kvinnen var tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon fra 2013 til 2019, noe som har en strafferamme på seks års fengsel.

Ifølge påtalemyndigheten har hun vært svært samarbeidsvillig og forklart seg utfyllende og sant.

Med strafferabatt mente aktor Geir Evanger at hun burde dømmes til fire års fengsel.

Retten mente fire år og seks måneder var utgangspunktet for straff før strafferabatt.

Kvinnen fikk rabatt for omfattende forklaringer, men dommeren mente ikke at hun ga en uforbeholden tilståelse. Dommeren mente imidlertid at det var formildende at hun reiste til Syria før deltagelse ble straffbart.

Dermed landet retten på en straff på 3,5 års fengsel.

– Det må reageres sterkt mot tiltalte av allmennpreventie hensyn, mente dommeren.

– Offer for menneskehandel

Kvinnen nekter straffskyld, og forsvarer Nils Christian Nordhus mener hun er et offer for menneskehandel.

– Da hun angret på at hun hadde reist til Syria, ble hennes valg ikke respektert. Hun ble hindret i å forlate Syria, tvunget til fortsatt opphold og til å utføre tjenestene hun har utført, sa Nordhus tidligere i saken.

Retten var ikke enig i dette.

– Hun var deltager i IS, og det legges til grunn at hun etter grundige forberedelser reiste til Syria for å være sammen med Vasquez. Hun visste at han var i Nusrafronten (han ble senere med i IS, red.anm.). Gjennom avlyttede samtaler kommer det frem at hun var kjent med at de var terrorlistet i USA.

– Hun reiste av egen fri vilje til Syria. Hun hadde et oppriktig ønske, og har i avhør sagt at hun ønsket å gi sitt bidrag til hellig krig. Hun ble ikke utsatt for tvang under reisen, og visste at hun ville være underlagt strenge forhold, sa dommeren.

Dommen kan ha betydning for andre i samme situasjon.

Det er fortsatt fire kvinner med norsk statsborgerskap i de to største flyktningleirene i Syria. De har til sammen fire barn.

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB

Var radikalisert

30-åringen har erkjent at hun hadde ekstreme holdninger, men hevder hun lot seg overtale til å flytte til Syria på grunn av kjærligheten til fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

I februar 2013 var ikke IS formelt opprettet. Vasquez var da medlem av Nusrafronten, som hadde bånd til Al Qaida.

Hun hevder hun angret etter kort tid, og har fortalt om et liv med vold, overgrep og tvang. Etter at Vasquez døde la hun ut på en lang og farlig flukt gjennom Syria før hun kom til flyktningleiren Al Hol.

Hun har senere tatt avstand fra IS og det organisasjonen sto for.

Påtalemyndigheten mener hun visste hva hun gikk til, og at vilkårene for deltakelse i en terrororganisasjon er oppfylt ved å gifte seg med en IS-kriger og legge til rette for at han kunne delta i terrorhandlinger.

– Vi mener det er av avgjørende betydning at hun med åpne øyne dro ned og sluttet seg til det som var en terrororganisasjon, sa Evanger etter prosedyrene.

Den terrortiltalte kvinnen i Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken. Hun har kastet hijaben og hevder hun tar avstand fra alt IS sto for. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Ble hentet hjem og pågrepet

Den terrortiltalte kvinnen dro fra til Syria i februar 2013, og ble hentet fra Syria til Norge med sine to barn i januar i fjor.

Hun er dermed den norske statsborgeren som har oppholdt seg lengst i Syria, og den første kvinnen som er stilt for retten etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollerte områder.

Da norske myndigheter bestemte seg for å hente henne ut av Syria sammen med sønnen på fem år og datteren på tre, utløste det et politisk rabalder som endte med at Frp gikk ut av regjering.

Kvinnen ble pågrepet da hun kom tilbake til Norge.