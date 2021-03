Mener terrortiltalt IS-kvinne må frikjennes: – Hun ville hjem, men ble tvunget til å bli

Aktor mener den norske kvinnen som ble hentet til Norge fra Syria med to barn må dømmes til fire år i fengsel for å ha vært deltager i en terrororganisasjon.

Statsadvokat Geir Evanger mener kvinners rolle som mødre og ektefeller har vært svært viktig for terrorgruppa. Han pekte også på at kvinnen selv har sagt at hun så på dette som sitt bidrag til «jihad», eller hellig krig.

Forsvarer Nils Christian Nordhus. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Onsdag holdt forsvarer Nils Christian Nordhus en engasjert prosedyre i den omfattende straffesaken. Nordhus sa det særlig er to spørsmål dommerne må ta stilling til:

– Det ene er om det at tiltalte har vært gift med en ISIL-kriger, og fått barn med ham, gjør henne selv til en deltager i den samme organisasjonen.

– Det andre, aller viktigst, er mer individuelt om tiltalte. Vi forsøker å fange opp den tvangssituasjon hun har vært i. Hun er et offer for menneskehandel, det må lede til frifinnelse, sier Nordhus.

– En annen tid

Nordhus påpekte videre at den tiltalte kvinnen var klar over at ektemannen Bastian Vasquez deltok i kamphandlinger mot Assad-regimet, som en del av Nusrafronten. Den terrortiltalte kvinnen dro til Syria i februar 2013. Nusrafronten ble først terrorlistet av FN i mai 2013.

– Alle vet hva IS var og ble. Men om man skal knytte ansvar til et valg hun gjorde mot slutten av 2012 og begynnelsen av 2013, må man ta utgangspunkt i situasjonen den gang, og de kunnskapene hun hadde, og situasjonen i verden.

Bastian Vasquez var en periode en del av propagandaavdelingen til Den islamske staten. Bildet er fra en mye omtalt video, der IS hadde tatt seg inn i Irak. Foto: Skjermdump

– Det var ikke i en tid med masse halshugginger og forfølgelse av minoriteter. Vi vet at Nusrafronten begikk krigsforbrytelser, men det gjorde også Assad-regimet, sier Nordhus.

I april 2013 hadde Bastian Vasquez i det skjulte sverget troskap til Den islamske staten. Ifølge kvinnen var dette helt utenfor hennes kontroll. Hun har i retten hevdet at hun begynte å angre på å ha reist til Syria etter bare noen måneder.

– Tvunget til å bli

Kvinnen er den første som straffeforfølges i Norge etter å ha vært i IS-kontrollerte områder. NRK kjenner til minst fem såkalte IS-kvinner med norsk tilknytning som sitter i leire nord i Syria nå.

Han mener kvinnens reise må vurderes annerledes enn for andre som dro direkte til IS etter at det såkalte Kalifatet ble opprettet i 2014.

– Hun ville hjem, men ble tvunget til å bli, og det er kjernen i vårt forsvar av henne, sier forsvareren, som senere henvendte seg direkte til dommerne:

– Dere skal ikke avsi en dom som sier at alle IS-kvinner må dømmes eller frifinnes. Det må gjøres individuelle vurderinger. Noen visste lite, andre visste mye, noen dro sent, andre tidlig, noen har blitt holdt tilbake med tvang, sier Nordhus.

Sammenlignes med IS-slaver

Medforsvarer Magnus Nordhus viste til forskere, som mener at både de som dro frivillig til Syria for å gifte seg med IS-krigere, og de som ble tatt som slaver, er ofre for menneskehandel. Dette til tross for at de kom inn i tvangssituasjonen på svært ulikt vis.

Dette fordi også de såkalte «IS-brudene» ble tvunget til å gjennomføre husarbeid, ble holdt innelåst og påtvunget seksuelt samvær.

Medforsvareren mener kvinnen ikke kan straffes, fordi gjerningene hun har utført er utført som offer for menneskehandel, og viste til FN-konvensjoner mot «human trafficking».

Forsvarerne visete til kvinnens forklaring om at hun ble utsatt for vold og misbruk, og utnyttet til tvangsarbeid for seksuelle tjenester i Syria.

– Vi mener det er snakk om menneskehandel ved utnyttelse. Vi mener tvangsmiddelet som er benyttet er misbruk av sårbar situasjon, sier Magnus Nordhus.

– Vasquez var avgjørende

Nordhus mener den viktigste årsaken til Syria-reisen var at kvinnen var forelsket i den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

– Bastian Vasquez er en avgjørende faktor for at hun dro. Ikke bare forelskelse, men også måten han ordla seg på. Han sa de kom til å få et svært hus med fin hage, sa det var obligatorisk, at hun måtte dra, sier Nordhus.

Han viste også til avlyttede samtaler i tiden før tiltalte dro, der Vasquez ifølge Nordhus presset den tiltalte kvinnen til å dra. Nordhus viste i retten til at Vasquez i samme periode skal ha forsøkt å få en annen kvinne, som Bastian allerede var gift med, til å reise fra Norge til Syria.

– Han hadde et prosjekt med å importere kvinner fra Norge, det var ikke informasjon NN (tiltalte, journ.anm.) fikk, sier Nordhus.

Gjennom rettssaken har den terrortiltalte kvinnen forklart at Vasquez skal ha forsøkt å få flere kvinner fra europeiske land til å komme til Norge. Vasquez døde i Syria 2015.

Ifølge påtalemyndigheten og den terrortiltalte kvinnen skjedde dette mens han lagde eksplosiver for IS. Vasquez har ikke forklart seg om forholdene i tiltalen.

Ved årsskiftet 2013/2014 reiste faren til den terrortiltalte kvinne til Syria. Han sier de to lagde en avtale om at han skulle hjelpe henne å komme til Tyrkia. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

– Bastian hadde blitt Mohammed

Forsvareren mener det er åpenbart at den tiltalte kvinnen allerede i løpet av det første året i Syria ønsket å komme seg tilbake til Norge. Dette bevises av meldinger faren til tiltalte sendte til andre familiemedlemmer etter at han hadde vært i Syria ved årsskiftet 2013/2014, mener Nordhus.

Faren til den tiltalte kvinnen sendte denne meldingen til et familiemedlem i Norge etter at han hadde besøkt datteren i Syria. Foto: PST / Skjermdump

«Hadde det vært opp til henne, hadde hun reist for lenge siden», skrev faren etter å ha oppsøkt datteren i Syria. Faren forklarte i retten at turen endte med at han følte seg truet på livet av svigersønnen.

– Hva hadde endret seg: Bastian, hennes kjæreste, hadde blitt til «Mohammed», som faren sa. Han viser seg fra en annen side enn den søte og kjærlige hun ble glad i Norge, sier Nordhus.

Faren til Bastian Vasquez sa i sitt vitnemål at sønnen hadde to personligheter. Faren sa han skilte mellom sønnen, Bastian, og den radikaliserte «Sheikh Mohammed».

– Måtte ha en mannlig verge

Forsvareren sier videre at bevegelsesfriheten til den tiltalte kvinnen, også etter at Vasquez døde, var lik null. Han viste også til vitnemål fra sakkyndige, som sier det var svært vanskelig for kvinner å komme seg ut av IS-kontrollerte områder, uten en mannlig verge. Dette var hovedårsaken til at den tiltalte kvinnen giftet seg på nytt, med en shariadommer.

– Hun måtte ha en mannlig verge. Uten annen verge, om ektemannen ikke ville, var det umulig å komme ut. Dette i kominasjon med terrorregimet gjorde det umulig å komme ut, sier Nordhus.

I retten har det blitt lagt frem flere meldinger der den tiltalte kvinnen uttaler seg positivt om livet i Syria, også etter flere år i IS-kontrollerte områder. Nordhus sier kvinnen for det meste av tiden ikke kunne uttale seg fritt, fordi ektemennene kontrollerte meldinger. I tillegg ble meldinger skrevet på nettkafeer kontrollert av IS, ifølge Nordhus.

Aktor pekte i sitt innledningsforedrag på at den tiltalte kvinnen en periode var en del av Islam Net. Her prøver kvinnen nikab for første gang, på et arrangement i regi av Islam Net våren 2012. Du trenger javascript for å se video. Aktor pekte i sitt innledningsforedrag på at den tiltalte kvinnen en periode var en del av Islam Net. Her prøver kvinnen nikab for første gang, på et arrangement i regi av Islam Net våren 2012.

Aktor: Formildende at hun har tatt avstand

Strafferammen for terrordeltagelse er seks års fengsel. Aktor påpekte tirsdag at kvinnen har forklart seg i detalj til politiet, noe som skal gi strafferabatt. Aktor mener også at det kan være formildende at hun har tatt avstand fra Den islamske staten.

Påtalemyndigheten mener retten kan se bort fra at deltagelse i terrororganisasjon ikke var straffbart i februar 2013, da kvinnen reiste til Syria.

Hun dro da for å være sammen med ektemannen, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som på det tidspunktet var tilknyttet Nusrafronten. Noen måneder senere sverget han troskap til Den islamske staten.

Kvinnen har forklart at hun angret på Syria-oppholdet etter noen måneder. Hun sier også at hun gjorde forsøk på å komme seg ut av det krigsherjede landet, men at det ikke var mulig som enslig kvinne.