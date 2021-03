Forteller om flukten fra IS: – Ventet på å dø

30-åringen fortsatte i dag sin forklaring i Oslo tingrett. Mandag og tirsdag fortalte hun om hvordan hun kom seg til Syria, og hva som møtte henne der.

Kvinnen var i Syria fra februar 2013 til hun ble hentet ut med bistand fra norske myndigheter i januar 2020.

Hun hevder den eneste perioden hun oppholdt seg frivillig i Syria, var de første månedene. Påtalemyndigheten mener hun må ha visst hva hun gikk til.

Trengte tillatelse

Onsdag forklarte hun seg om perioden etter at ektemannen og fremmedkrigeren Bastian Vasquez døde i forbindelse med produksjon av eksplosiver.

Hun hadde da fått en sønn med Vasquez i byen Shaddadi. Foreldrene hennes fikk beskjed om fødselen av Vasquez via Facebook.

Etter at Vasquez døde hadde kvinnen kontakt med faren hans. Hun tok også kontakt med advokaten Bjørn Nærum og fortalte at hun hadde fått en sønn og ville hjem.

Hun forteller at flere forsøkte å hjelpe henne, men det gikk flere måneder uten resultat.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte komme meg til grensa, fordi da kunne jeg bli hentet. Men det store problemet var å komme meg ut av byen. Man trengte tillatelse for å komme seg ut, sier hun.

Hun sier hun ikke kunne fortelle hvorfor hun egentlig ville dra. Hvis man forlot IS-området, ble man regnet som frafallen.

Kvinnen hadde også kontakt med en av søstrene fra Bærum som reiste til Syria. I retten ble det lagt frem en melding fra den yngste av søstrene.

«IKKE DRA TILBAKE UANSETT HVA SOM SKJER OG VENT PÅ DIN REWARD FRA ALLAH,» skrev hun.

De norske IS-kvinnene bodde i Shaddadi da Bastian Vasquez døde. Bildet er fra 2016, og viser en soldat fra SDF-styrkene i utkanten av byen. Foto: Rodi Said / Reuters

– Ventet på å dø

Kvinnen fortalte tirsdag at hun forsøkte å komme seg til den krigsherjede byen Raqqa, fordi det var større muligheter for å finne en menneskesmugler der.

Flytting til Raqqa ble derfor en betingelse for giftermålet med en egyptisk shariadommer.

– Det er ikke så langt opp at man er ved grensen. Man kan ikke bare gå til grensen med en unge. Man må ha en smugler som kommer inn og henter deg. Jeg hadde sagt at jeg ville besøke familie i Tyrkia, fordi de var syke. Man kan ikke si at man ønsker å dra fordi det de gjør ikke er riktig, sier hun.

Tirsdag forklarte kvinnen at det ikke var mulig å overleve uten en mann, og at alternativet var et såkalt kvinnehus. Hun så derfor på giftermålene som et middel for å overleve og komme seg ut.

Kvinnen sier hun ikke fortalte familien i Norge så mye om hvordan hun hadde det, blant annet fordi de ikke kunne gjøre så mye. Hun ville derfor ikke at de skulle bekymre seg.

På den tiden pågikk borgerkrigen i Syria for fullt.

– Mot slutten av perioden hørte man fly som kom nedover, og fryktet at det skulle komme bomber som ødela huset. Man satt og ventet på at man skulle dø, men så skjer det ikke, sier hun.

Raqqa ble regnet som hovedstaden til IS. De ble drevet ut av byen i 2017. Store deler av byen ligger i dag i ruiner. Foto: Gabriel Chaim / AP

Rømte fra Raqqa

Hun kom seg til Raqqa, men det ble for farlig. De måtte evakuere.

– I Raqqa ventet man mindre at på at bombene skulle komme ned – fordi da kom de faktisk ned hele tiden, sier hun.

Raqqa ble lenge regnet som hovedstaden til IS. Store deler av byen regnes som ubeboelig etter at IS ble drevet ut i oktober 2017.

Mens kvinnen og barna var på flukt, begynte sønnen hennes å bli syk. Hun hadde kontakt med faren sin på WhatsApp og en menneskesmugler som sa at hun måtte komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene.

– For å komme seg forbi regjeringsstyrkene måtte man gjemme seg. Kom man med en smugler, måtte det ikke bli kjent at man var fra utlandet. De eneste jeg hørte om som kom seg ut, var syrerne, sier hun.

– Den eneste veien ut var å betale til smuglere. Eller så blir det å gå gjennom ørkenen, jeg vet ikke hvor mange timer, med barn. Det er ikke mulig.

Kvinnen og barna var stadig på flyttefot, og bodde på et titalls steder øst og sør i landet.

– Alle flyttet seg nedover i samme retning. Mye av dette var landsbyer. Vi bodde ofte i kvinnerom med barna, der man tettet igjen bombede hull, så det ikke skulle bli for kaldt, sier hun.

– Tenkte at løpet var kjørt

Siste stoppested i de IS-kontrollerte områdene ble byen Baghouz, like ved grensa til Irak. De prøvde igjen å finne en menneskesmugler, uten å lykkes.

I en periode bodde de i en grotte som var dekket med tepper.

– I Baghouz var det mer sånn at man så mer til fly og bombing. Man måtte flytte på seg veldig ofte, man hørte skyting, sier hun.

Kvinnen forteller at de måtte være forsiktige når de skulle bruke toalettet, fordi det var snikskyttere i området.

– Det var heller ikke mat, man måtte kjempe for å få mat. Jeg tenkte at løpet var kjørt, jeg kom ingen vei. Jeg hadde prøvd flere veier, men det sto alltid på pengene, sier hun.

Kvinner og barn evakueres fra Baghouz etter at SDF-styrkene inntok byen i mars 2019. Foto: Bulent Kilic / AFP

– Trodde jeg var fri

Da de kom seg ut av Baghouz ble de møtt av kurdiske soldater som kjørte dem til leiren i Al Hol i en stor lastebil. Der registrerte hun seg og barna med eget navn.

I leiren var det ifølge kvinnen viktig å ikke snakke med andre, spesielt ikke om IS. Samtidig var det mangel på mat og medisiner.

– Det var veldig vanskelig i begynnelsen, fordi det ikke var noen som var villige til å bryte reglene. Til slutt måtte man gå over grenser man ikke har lyst til for å få ting, sier kvinnen.

Al Hol er Syrias største flyktningleir. Den huser fortsatt over 60.000 mennesker, mesteparten kvinner og barn. Mange av dem var i familie med IS-medlemmer.

– Jeg trodde jeg var fri etter Baghouz. Da jeg kom til Al Hol, forsto jeg at det ikke var slik.

NRK møtte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria. Der fortalte hun at hun angrer, og ba norske myndigheter om hjelp til å få henne og barna hjem. Du trenger javascript for å se video. NRK møtte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria. Der fortalte hun at hun angrer, og ba norske myndigheter om hjelp til å få henne og barna hjem.

Ifølge Leger uten grenser har sikkerheten i leiren vært uakseptabel de siste to årene. Det har vært over 30 drap og flere branner bare siden nyttår.

Da norske myndigheter bestemte seg for å hente ut kvinnen og hennes to barn, var det sønnens helsetilstand som var utslagsgivende. Fireåringen skal blant annet ha hatt en kroppsvekt på nivå med en gjennomsnittlig norsk ettåring.

Både aktoratet og kvinnens forsvarer har bekreftet at barnas helsetilstand ikke vil bli omtalt i retten.