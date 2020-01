– Jeg tok Frp inn i regjering, nå tar jeg Frp ut igjen. Jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap.

Det sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse mandag. Hun sa at hun er stolt over det partiet har fått gjennomført i regjeringskontorene, spesielt den første delen av regjeringsperioden da det bare Frp og Høyre som satt i regjering. Etter utvidelsen mener Jensen at regjeringens politikk har blitt retningsløs og grå, og at gjennomslagene til Frp ikke har oppveid tapene.

– Det er samlet sett ikke lenger grunnlag for at Frp fortsetter i regjering. Derfor har jeg i dag varslet statsministeren om at det ikke er grunnlag for å legge frem en kravliste heller. Vi har også registrert signalene fra de andre partiene om viljen til å komme Frp i møte, sa Jensen.

Frp peker fortsatt på Solberg som statsminister

Jensen understreket på sin pressekonferanse at det er naturlig for Frp å se på Erna Solberg (H) som statsminister til tross for at Frp går ut av regjering.

– Vi har ikke noe ønske om å bytte statsminister i landet. Vi mener Solberg er den rette til å lede landet også i tiden som kommer.

Jensen og Frp la aldri frem noen kravliste for statsministeren, og hun har ett løfte til de partiene som blir sittende i regjering.

Frp føler seg ikke bundet av Granavolden-erklæringen etter regjeringsbruddet.

– Frp skal være et tøffere og tydeligere parti fremover, sa Jensen.

Solberg takket Frp

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet sin pressekonferanse med å rose Frps innsats med å styre landet, og ramse opp Frps seire i regjering.

– Jeg vil takke Frp for den jobben de har gjort både i regjeringen og på Stortinget for å finne gode politiske løsninger.

Hun tok også opp sin kommentar om moral rundt å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å la være å handle av hensyn til ro i regjeringen, sa Solberg.

Nå håper statsministeren at samarbeidet skal fortsette også etter at Frp har valgt å gå ut av regjeringen.

– Jeg håper at Frp vil fortsette et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget, slik at retningen for landet blir god og forutsigbar. Og på den måten kan vi sikre gjennomslag for mer politikk som vil være bra for Norge og folk flest i årene som kommer, sa Solberg.

Solberg konstaterte at Siv Jensen peker på at Solberg skal fortsette som statsminister, og at det er naturlig at regjeringen fortsetter å styre med basis i Granavolden-plattformen.

Erna Solberg tok også opp diskusjonen om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn i talen sin.

Hektisk møtevirksomhet

PÅ VEI UT: Siv Jensen (Frp) på vei ut av Statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp-leder Siv Jensen ankom Statsministerens kontor rundt klokken 10.20 mandag formiddag. Der skulle hun møte statsminister Erna Solberg (H) for å informere om situasjonen og stemningen i Frp.

Jensen forlot møtet på Statsministerens kontor rundt klokken 11.30.

Like etterpå, ved 11.30-tiden, ankom hun Frps partikontor, hvor hun skal ha et møte med partiets landsstyre.

Klokken 13.30 informerte Siv Jensen pressen om at Frp trekker seg fra regjeringen.

Ifølge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har statsministerens kommentar om at det var moralsk riktig å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn, hvorav det ene er antatt alvorlig syk, blitt tatt veldig dårlig imot i Frp.

– Det er ikke tvil om at den er blitt veldig dårlig mottatt i Frp. Det er mange som har reagert utrolig negativt på akkurat den uttalelsen, sa Limi.

På pressekonferansen i forbindelse med at Frp trekker seg fra regjering, kom Jensen tilbake til uttalelsen til Solberg om moral.

– Det er ingen tvil om at mange i Frp har reagert på det. Jeg tror nok ikke at statsministeren har ønsket å snakke nedsettende om menneskesynet til Frp, men det er klart det blir en reaksjon på det, sa Jensen før hun fortsatte:

– Det er ingenting i veien med Frps moralske kompass, men det må være mulig å ha flere tanker i hodet på en gang – både det å ønske å hjelpe hjem uskyldige barn og samtidig sette noen grenser med tanke på hva som er greit å gjøre

Siv Jensen kom til Fremskrittspartiets partikontor i Oslo sentrum etter å ha snakket med statsminister Erna Solberg.

IS-kvinnen var med å velte regjeringen

Bråket i Frp tok fyr for alvor da det ble kjent at regjeringen hadde bestemt å hente hjem en terrorsiktet IS-kvinne og hennes to mindreårige barn. Årsaken til beslutningen er at kvinnens fem år gamle sønn er alvorlig syk. I august veide gutten 12 kilo, like mye som en gjennomsnittlig norsk ettåring.

Frp har hele veien vært tydelige på at de har støttet å hente hjem gutten, men ikke moren. De har også tatt dissens i regjeringen.

Gjennom hele helgen har stadig flere Frp-kilder NRK har vært i kontakt med gitt uttrykk for at de ikke tror firepartiregjeringen overlever denne krisen. Allerede forrige uke uttalte flere fylkesledere åpent til NRK at de mener Frp bør gå ut av regjering.