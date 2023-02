Kritikk mot NRKs influensersamarbeid: – Rosa og glamour finnes allerede

Dagens tema i Debatten er «Hvorfor skal NRK ha podkast med Sophie Elise?» (følg sendingen over).

Det har stormet rundt influenseren Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise, den siste tiden. Bakgrunnen er et bilde hun publiserte på sin Instagram-profil for snart to uker siden.

Sophie Elise er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Sofie Sinnes (16) er kritisk til at NRK velger å produsere innhold som hun mener unge kan få på alle andre plattformer. Hun synes det er lite kreativt.

– Allmennkringkasteren har et ansvar for å tenke nytt. Mye av Sophie Elise sin karriere er basert på mediestormer, og det er feil av NRK å kaste seg på det, sier Sinnes.

Sofie Sinnes (16).

Hun har hørt en episode av podkasten «Sophie og Fetisha», og synes ikke den var underholdende.

– Rosa og glamour finnes allerede i mediebildet, og er ikke representativt for alle unge jenter. Podkasten er ikke treffende for alle. Det er lite substans, i et mediebilde som allerede er fullt av gossip.

Sophie Elise har ikke ønsket å la seg intervjue i Debatten.

– Kan ikke se poenget

Marit Moren Fjeld synes det er synd at NRK bruker tid og ressurser på en kommersiell og etablert aktør fremfor å fremme nye talenter.

– Jeg lurer på hvem de har snakket med når de valgte henne som profil, hvilke vurderinger har de tatt? Jeg har inntrykk av at de har valgt henne kun fordi hun er Sophie Elise, sier Fjeld.

– Jeg kan ikke se poenget med å fremme Sophie Elise når hun er så tydelig på alle andre kanaler.

Marit Moen Fjeld.

Kommentator i VG, Selma Moren, har støttet Sophie Elise tidligere. Nå har hun snudd.

– Jeg skulle ønske Isachsen tok mer ansvar og forklarte hva som har skjedd. Jeg vil ha svar, sier Moren.

Selma Moren, kommentator i VG.

Kringkastingssjefen: Skal diskutere med Sophie Elise

I en kronikk torsdag skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at de ikke har tatt godt nok innover seg hvor omfattende den kommersielle virksomheten er.

– Vi kommer til å gå i dialog med Sophie Elise og finne en annen måte å samarbeide på, sier hun til NRK Dagsrevyen.

NRK startet podkast med Sophie Elise for å satse på unge.

– Den er ikke akkurat for meg. Den er en del av et bredt tilbud vi skal ha, sier Fürst Haugen.

NRK har tidligere uttalt at Instagram-bildet ikke får konsekvenser for podkast-samarbeidet.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Omstridt bilde

På Instagram-bildet som har skapt overskrifter den siste tiden, står Sophie Elise ved siden av en venninne. I sin venstre hånd holder venninnen en liten gjennomsiktig plastpose som inneholder noe hvitt.

Bildeteksten lyder: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen».

Sophie Elise er en av Norges største influenser og har over 580.000 følgere på Instagram.

Sophie Elise: – Har satt meg selv i denne situasjonen

I dagens episode av «Sophie og Fetisha» brøt hun for første gang stillheten rundt Instagram-bildet. Episoden heter «Elefanten i rommet».

– Jeg har satt meg selv i denne situasjonen, det er jeg som har gjort det her, forteller Isachsen i episoden.

– Jeg synes ikke synd på meg selv. Dette er bare noe jeg må ta.

I forrige ukes podkastepisode ble ikke bildet nevnt.

Klagestorm

Så langt har det kommet inn 3659 klager til Kringkastingsrådet i forbindelse med Instagram-innlegget. Den er derfor den nest mest innklagde saken i rådet sin historie.

Medlem av Kringkastingsrådet, Trude Drevland, har tidligere bedt om at saken behandles.

Bildet som ble publisert har også skapt reaksjoner blant Sophie Elise sine samarbeidspartnere. Blant annet har butikkjeden Vita, som selger Isachsen sin kosmetikkserie Glöd, sagt at de tar avstand fra holdningene og verdiene som blir kommunisert i bildet.

Sophie Elise (28) i podkaststudioet.

NRK har tidligere fått 42 klager på podkasten «Sophie og Fetisha». De fleste klagene er reaksjoner på at NRK har valgt å knytte til seg Isachsen som profil.

Sofie Steen Isachsen er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha».