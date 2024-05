I dagens Debatten-sending begynte Fredrik Solvang med å snakke om et hemmelig anlegg for avl på ulv på Meraker Brug.

Så kom Fredrik Solvang inn i studioet og stilte seg ved siden av Fredrik Solvang.

Forvirret? Ikke så rart, kanskje.

Versjonen av Solvang som snakket om ulv var KI-generert, altså skapt av kunstig intelligens. Han var en såkalt «deepfake».

Dette er en teknologi vi kommer til å se langt mer av tiden som kommer, mener eksperter.

Tirsdagens Debatten-sending ble innledet av en KI-generert utgave av Fredrik Solvang. Foto: Debatten / NRK

Kan endre samfunnet

– Dette er en teknologi som kan transformere samfunnet vårt, sier forsker og KI-ekspert Jakob Graabak.

– Og vi har veldig få virkemidler i dag for å håndtere disse risikoene, eller å forberede oss på hva som kommer, legger han til.

Graabak mener det mangler en god debatt om dette i Norge.

– Vi vet ikke hvordan vi skal designe stadig kraftigere systemer på en trygg måte. Vi har rett og slett ingen vitenskap for trygg kunstig intelligens i dag, sier Graabak.

Jakob Graabak mener det er en for dårlig KI-debatt i Norge. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Noen eksperter tror KI-utviklingen på kort sikt vil ha større konsekvenser for verdens befolkning, enn klimaendringene, skrev Aftenposten i en sak i mars.

Og alle de store tek-gigantene satser på kunstig intelligens. Da er det viktig å være med fra start, mener Silvija Seres, som også er ekspert på KI.

– Det viktigste er å begynne å bruke KI, så får vi finne regelverket etter hvert. Det farligste vi kan gjøre er å ikke hoppe på det toget, sier hun.

– Så er det viktig å hoppe på med refleksjon i bagasjen og med læring som mål, legger Seres til.

Matematiker Silvija Seres, som tok en doktorgrad i kunstig intelligens for 30 år siden. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Seres er opptatt av at vi skal bruke verktøyet som KI er. Det hjelper ikke å sitte stille i stolen og bekymre seg, mener hun.

– Det man må gjøre er å lære og forstå. Dette er en pandoras eske som nå er åpen, og vi får ikke dyttet KI tilbake i den esken.

– Og det er menneskene som bruker KI, som bestemmer om den skal brukes til godt eller ondt. Og det finnes både gode og onde mennesker, sier Seres i sendingen.

Blir smartere enn mennesker

– Generelt er ikke KI noe mer magisk enn dataprogrammer som oppfører seg smart, og at de er trent opp på for eksempel video, som her, sier Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder.

Samtidig er det mye KI ikke klarer, som vi mennesker klarer, legger han til.

– Vi har en evne til å tenke om oss selv, vi kan være lei oss eller kjenne på forelskelse.

Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Men kan de ikke lære seg empati?

– Den kan vise empati, men den later som den er snill eller forelsket. Det er en forskjell, sier Goodwin.

På spørsmål om KI kan bli smartere enn oss, er professoren tydelig:

– Vi stopper ikke utviklingen når KI er på samme nivå som menneskelig intelligens, vi kommer til å fortsette forbi den grensen. For nå har KI virkelig begynt å fungere.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) sier under Debatten at politikerne skal ha kontroll.

– Når vi skal ta i bruk teknologien, må mennesket sitte i førersetet, sier hun.

– Regjeringen skal ikke kneble og forby noe, men vi skal styre utviklingen og sørge for å tette alle hull, sier Tung.

Karianna Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Politikere og kjendiser

Allerede da Barack Obama var president i USA, ble det spredt deepfake-videoer av ham. Etter hvert som KI utvikler seg, blir denne typen videoer bare lettere å lage.

Det fikk den danske statsministeren Mette Frederiksen erfare i april, da partiet Dansk Folkeparti publiserte en falsk video av henne.

Ekspertenes tips til å spotte en «deepfake» Ekspander/minimer faktaboks Se om kroppsspråket ser rart ut i videoer

Se etter når personen i videoen snur seg. Ofte kan deler av ansiktet eller klærne henge litt etter

Området rundt haken er et nøkkelpunkt: Det kan enten være en rar overgang mellom hake og nakke, eller det kan se ut som haka sitter fast i skulderen når personen beveger seg

I videoen, som er generert ved hjelp av kunstig intelligens, sier Fredriksen at landet skal avskaffe pinsen.

Den danske statsministeren er ikke alene om å ha blitt utsatt for denne typen forfalsking.

Tidligere i år ble det for eksempel spredt falske nakenbilder av artisten Taylor Swift, og i mars 2022 ble det laget og spredt en deepfake-video av president Volodymyr Zelenskyj.