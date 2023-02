I helga publiserte påverkar Sophie Elise Isachsen eit bilde på Instagram der ho står ved sida av ei venninne. Venninna held i si venstre hand ein gjennomsiktig pose med eit kvitt innhald.

Bilde har spreidd seg lynraskt på sosiale medium.

Styreleiar i den rusførebyggande ungdomsorganisasjonen Juvente Sarah Jul-Rasmussen, trur ikkje det har så mykje å seie om det er eit narkotisk stoff i posen eller ikkje.

– Folk flest vil uansett assosiere det dei ser med narkotiske stoff, seier Jul-Rasmussen til NRK.

Dette er bilde som blei lagt ut søndag kveld. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

Set samarbeidet på vent

No vel Rema 1000, som har inngått eit godteri-samarbeid med Isachsen, å fryse lanseringa av det nye produktet. Det skriv TV 2.

TV 2 melder at Rema 1000 skal ha sendt ut ei melding internt om å «fryse lanseringa» av det nye produktet. Dei skal også ha gitt beskjed om å sperre produktet for sal i kassa.

Kommunikasjonssjef i Rema 1000 stadfestar til God Kveld Norge at slutninga er ein konsekvens av det kontroversielle bildet.

– Situasjonen er no uavklart. Derfor har vi vald å halde igjen lanseringa til vi veit litt meir, fortel Hege Rognlien i Rema 1000 til TV 2.

Det veganske kosttilskotet Good For Me stadfestar også til TV 2 at dei vel å sette samarbeidet med Sophie Elise på vent.

– Vi set samarbeidet vårt på pause fram til vi veit meir. Situasjonen er veldig uavklart, seier dagleg leiar Nicklas Kallis til avisa.

Avventar situasjonen

NRK har vore i kontakt med Cubus. Dei vil ikkje seie noko om kva hendinga betyr for deira planar framover.

Cubus sel produkt frå Sophie Elise sin kosmetikkserien Glöd.

– Vi tar oss tid til å evaluere situasjonen, seier pressetalsperson Julie Bragli Eckhardt frå Cubus.

Også Lyko, som sel Glöd-serien, vil avvente situasjonen.

– Vi har dialog med leverandøren vår Elle Basic for å finne ut kva som har skjedd. Vi kjem ikkje til å gjere noko så lenge situasjonen er såpass uavklart, opplyser Lyko til NRK.

Taus om Instagram-bilde i podkast

Isachsen nemner ikkje det omstridde Instagram-bildet i den nye episoden av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

Mot slutten av sendinga peiker Isachsen likevel på eit sitat ho har tenkt mykje på dei siste dagane.

– Du veit det sitatet «What doesn't kill you makes you stronger». Mamma sa alltid «Nei, nei, what doesn't kill you, doesn't kill you», og det er akkurat det eg føler no.

Sophie Elise har podkasten «Sophie og Fetisha». Foto: Petter Nielsen

Så langt har Instagram-innlegget ført til 2651 klager til Kringkastingsrådet, noko som gjer saka til den tredje mest innklaga saka til rådet.

No har medlem av Kringkastingsrådet og tidlegare politikar, Trude Drevland, bede om at saka skal bli tatt opp på neste møte den 9. mars.

Sjå kva NRK svarar om samarbeidet med Sophie Elise:

NRK har også torsdag forsøkt å få kommentar frå Sophie Elise, men har ikkje fått svar.

