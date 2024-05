Det har vore store reaksjonar etter at Ålesund kommune tysdag gjekk ut med at skulane ikkje fekk flagge under pride.

Diskusjonen har rast sidan då, og rektor Hallgeir Bruset valde å flagge i protest.

I kveld kl. 21.15 er pride-flagging tema i Debatten på NRK. Både kommunedirektøren, som tok avgjerda, og varaordføraren er til stades.

Det blir også tema kva barn bør lære om pride, og kva pride-paraden skal vere.

Kommune nektar skulane å heise regnbogeflagget. Du trenger javascript for å se video. Kommune nektar skulane å heise regnbogeflagget.

Etter alt engasjementet saka har skapt, bad ordførar Håkon Lykkebø Strand (Frp) allereie same dag om at saka skulle bli behandla av politikarane.

– Eg stør vurderinga fordi rektorane ønskte eit felles regelverk, men eg ser det er ei veldig prinsipiell avgjere, seier Håkon Lykkebø Strand i Dagsnytt 18 torsdag.

I sms etterpå svarar han til NRK at han synest debatten har sklidd ut.

«Eg veit denne saka vekker sterkt engasjement frå mange. Men eg meiner debatten har sklidd litt ut, for det skal ikkje vere tvil om at Ålesund er inkluderande kommune der ein er velkommen uansett kven ein er eller kven ein elskar», skriv han.

Foto: Hans-Olav Landsverk

Vil feire på andre måtar

Frp-ordføraren fortel at forbodet kun går kun på om skulane kan heise regnbogeflagget, men ikkje mot sjølve pride-markeringa. Argumentet var at rektorane kunne bli sett i ein vanskeleg posisjon.

– Vi skal heise flagget på rådhusplassen og fleire stader. Eg trur det blir stor markering på dei fleste skulane i Ålesund der ein snakkar om mangfald og inkludering, og det er eg heilt samd i at er det viktigaste, at alle kjenner seg velkomne i vår flotte by, seier Lykkebø Strand.

På spørsmål om kva han sjølv meiner no, svarar han at dei vil behandle saka i kommunestyregruppa og vil diskutere der kva Frp skal meine.

Regnbogeflagget ved Blindheim ungddomsskole i Ålesund. Foto: Hans-Olav Landsverk / n650515

Bystyret i Oslo har gått inn for ei anna tilnærming når det gjeld flagging på skulane.

– I Oslo skal vi både flagge og feire, og det er viktig for å markere det mangfaldet vi har i byen. Det å markere det overfor skulebarna, dei er trygge på skulen uansett kven dei forelskar seg med, om foreldra har same eller ulike kjønn, det å gje barna den tryggleiken er ein veldig viktig del av det arbeidet som gjerast, seier Julianne Ferskaug, byråd for sosiale tenester.

Lærar vil ikkje delta

På Konnerud skole i Drammen kjem ikkje lærar Tormod Evensen til å vere til stades når dei samlar seg for å heise regnbogeflagget.

– Eg er ikkje overtydd om at pride er rett i skulen. Er ser på pride som noko mykje meir enn ei markering mot diskriminering eller å gi menneske rett til å elske den ein vil. Det har vore politisk kamp, eit ideologisk flagg og står for kjønns- og seksualmangfald, seier Evensen i Dagsnytt 18.