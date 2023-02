– Alle veit jo at Noreg har stått på hovudet den siste veka. Det var ikkje på grunn av krig, svolt og fattigdom slik ein kanskje skulle tru. Ikkje på grunn av ufoar, eller at jordas kjerne har skifta rotasjonsvinkel. Det har rett og slett vore på grunn av mellom anna meg då, fortel Isachsen i starten av episoden.

I dagens episode av «Sophie og Fetisha» bryt ho for første gong tausheita rundt det omstridde Instagram-bildet. Episoden har namnet «Elefanten i rommet».

– Eg har sett meg sjølv i denne situasjonen, det er eg som har gjort det her, fortel Isachsen i episoden.

– Eg synest ikkje synd på meg sjølv. Dette er berre noko eg må ta. Ja, så der har de den, legg ho til.

– Som å vere i ein tørketrommel

Isachsen fortel at livet har vore ein «tørketrommel» den siste veka, og at ho har vore heime på barnerommet i Harstad.

Isachsen fortel at ho har vore i Harstad den siste veka. Foto: Petter Nielsen

Det har storma rundt påverkaren den siste veka etter det omstridde bildet blei publisert på instagram-kontoen hennar. Det var fleire som lurte på om ho ville kommentere bildet i førre episode av podkasten, men då blei ikkje bildet nemnt. No vel ho likevel å uttale seg:

– Fleire høyrer på denne episoden og tenker: Kva skal ho seie? Kjem ho til å kommentere det? Og då er mitt svar på det: Grunnen til at eg ikkje seier noko er ikkje fordi eg ikkje veit kva eg skal seie, og ikkje fordi eg ikkje står stødig i det eg skal seie, men fordi eg er dritsliten.

Påverkaren fortel at den siste tida har vore tøff:

– No kjenner eg same kva eg gjer så er det feil, så verkar det kalkulert. At eg ikkje sit her å grin er feil, hadde eg grine hadde det vore feil. Greia er at eg synest det har vore jævlig tungt den siste veka, men eg synest ikkje synd i meg. Eg har sett meg sjølv i denne situasjonen, det er eg som har gjort det her, fortel Isachsen i episoden.

Kansellerer seg sjølv

Isachsen fortel følgande om sjølve publiseringa:

– Nokon meiner at influensarar studerer nøye eit kvart trekk dei gjer, og då seier eg, i seg sjølv kjenner ein andre. Eg gjer ikkje det. Eg er «Skipp, skippedidat, skippeditdot».

– Viss du tenker i hjartet ditt at nokon andre er ekstremt kalkulert, så er det fordi du er det. Eg sit ikkje å studerer alt eg gjer. Eg er ikkje så opptatt av meg sjølv som andre er opptatt av meg, fortset ho.

– Eg trur eg er den minst opptatte av Sophie Elise i dette landet nå. Eg er dritlei av den kjerringa der. Få ho bort. Eg kansellerer meg sjølv. Eg treng ikkje dykk. Officially cancelled.

Spreidd i rekordfart

Det var søndag førre veke at Isachsen publiserte det no virale Instagram-innlegget.

Dette er bildet som blei publisert på Instagram søndag førre veke. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

På biletet står Isachsen ved sida av ei venninne, som også er influensar. I venstrehanda held venninna ein liten gjennomsiktig plastpose som inneheld noko kvitt.

I biletteksten står det: «Livet blir cirka ein milliard gonger morosamare når ein berre gir faen».

Over 3600 klagar

Onsdag ettermiddag var talet på klager til Kringkastingsrådet i samband med Instagram-innlegget 3600. Dette gjer saka til den nest mest innklaga saka i rådet si historie.

Tysdag førre veke uttalte NRK at Instagram-biletet ikkje får konsekvensar for podkast-samarbeidet.

Fleire aktørar vurderer derimot samarbeidet med Sophie Elise, og Rema 1000 har sett lanseringa av det nye godteriproduktet til Sophie Elise på vent.

