Omstridt Sophie Elise-bilde får ingen konsekvenser for NRK-samarbeidet

Søndag publiserte en av Norges største influensere, Sophie Elise Isachsen (28), et bilde på Instagram som har fått mye oppmerksomhet.

På bildet står Isachsen ved siden av en venninne, som også er influenser. I sin venstre hånd holder venninnen en liten gjennomsiktig plastpose som inneholder noe hvitt.

Bildeteksten lyder: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen». Isachsen har over 580.000 følgere på Instagram.

Bildet på Isachsen sin profil ble fjernet etter kort tid.

De siste dagene har det likevel blitt spredd i rekordfart via sosiale medier som TikTok, Instagram, Twitter, Reddit og Facebook.

NRK Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise Isachsen og venninnen uten å lykkes.

Fetisha Williams og Sophie Elise Isachsen under en fotoshoot til podkasten. Foto: Henriette Dæhli / NRK

Ikke konsekvenser

Sophie Elise Isachsen er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha», som blir publisert hver torsdag.

– Vi har i dag snakket med Sophie Elise. Det aktuelle bildet er ikke tatt i NRK-sammenheng eller postet på noen av NRKs plattformer, så det blir ikke riktig at vi skal kommentere det, sier fungerende redaktør i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, i en e-post.

– Gitt de opplysningene Sophie Elise har gitt oss, så får ikke dette konsekvenser for samarbeidet mellom henne og NRK, og podkasten kommer som planlagt på torsdag.

Det har kommet over 350 klager til Kringkastingsrådet i forbindelse med Instagram-innlegget, opplyser Kringkastingsrådet til NRK tirsdag ettermiddag.

– Det er kanskje en håndfull ganger hvert år at det kommer over hundre klager på en sak, men dette varierer fra år til år. Rekorden er 6000 klager på en sak, om «Faten tar valget», sier sekretær for Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, til NRK.

Fetisha og Sophie Elise snakker om hvordan Sophie Elise har hatt det i det siste året. Du trenger javascript for å se video. Fetisha og Sophie Elise snakker om hvordan Sophie Elise har hatt det i det siste året.

Avslørte pillemisbruk

Sophie Elise Isachsen har tidligere stått frem om sitt pillemisbruk i NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

– Jeg valgte selv å legge meg inn, etter å ha brukt godt over et år på å lyge til alle rundt meg om at jeg hadde sluttet på beroligende tabletter. For det var altså problemet mitt – piller, sa Isachsen i den første podkast-episoden som ble sluppet i september i fjor.

Til slutt bestemte hun seg for å oppsøke hjelp, og la seg inn på rehabilitering for rusavhengighet.

Sophie Elise Isachsen er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Hennes oppdragsgiver er NRK Underholdning. NRK Nyheter arbeider journalistisk uavhengig med denne saken.