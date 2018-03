– Pågangen har vært stor gjennom helgen, sa Knut Arild Hareide da han møtte resten av partiledelsen i morges.

Han bekreftet at han i helgen har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg (H), men ville ikke si noe mer om innholdet i samtalene.

Ved 9-tiden i morges møtte Hareide sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, før KrF-ledertrioen klokken 12 skal møte resten av landsstyre for å diskutere spørsmålet som kan felle regjeringen.

– Dette er helt klart en vanskelig sak for oss, sa Bollestad.

Da KrF-ledelsen avsluttet sitt forberedende møte ved 11-tiden, var det en ordknapp ledertrio som ble møtt av pressen.

– Vi skal ha vårt møte i landsstyret klokken 12, var det eneste Hareide ville si.

Han ville ikke svare på spørsmål om hvorvidt han føler ytterligere press etter at det ble kjent at statsminister Erna Solberg er klar til å stille kabinettsspørsmål.

Også nestlederne var ordknappe, men beskrev noe av dramatikken slik:

– Stemningen er spent, sa Ropstad.

– Det er en alvorlig dag, sa Bollestad.

Skjebnedøgn for regjeringen

Regjeringen Solberg, bestående av Høyre, Frp og Venstre, er nå inne i et skjebnedøgn, hvor fremtiden ligger i KrFs hender.

Dersom KrF i dag bestemmer seg for å støtte mistillitsforslaget mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), er det et flertall i Stortinget for at hun må gå.

Da blir det neste store spørsmålet hvordan partiene kommer til å stemme i Stortinget i morgen når alt kommer til alt, og hardt settes mot hardt.

For kilder nær regjeringsapparatet har opplyst til NRK at statsminister Erna Solberg er klar til å stille kabinettsspørsmål dersom Stortinget erklærer mistillit mot Listhaug. Med andre ord: Dersom Listhaug må gå, går hele regjeringen.

Fra før har opposisjonspartiene som allerede har sagt at de støtter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, gjort det klart at de ikke vil bøye av for Solbergs trusler om kabinettsspørsmål. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV sier at de står ved sin avgjørelse om å stemme for Rødts mistillitsforslag mot Listhaug tirsdag, selv om det skulle bety at regjeringen går av.

Dermed er det KrF som sitter med de avgjørende stemmene.

BLIR AVGJØRENDE: KrFs stemmer blir tungen på vektskålen i spørsmålet om mistillit mot Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kraftige reaksjoner etter Facebook-innlegg

Det hele begynte da Listhaug la ut et innlegg på sin Facebook-side fredag morgen for halvannen uke siden:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere, etterfulgt av «lik og del».

Ett døgn etter publiseringen, var det flere i kommentarfeltet under Listhaugs innlegg som anklaget Arbeiderpartiet for å verdsette terrorister fremfor lovlydige borgere.

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerte kraftig på justisministerens Facebook-post og kommentarene som fulgte den.

– Jeg mener den er nedverdigende. Og den er rettet mot et parti som har erfart hva terrorisme er.

Flere har påpekt at anklagen om at Arbeiderpartiet er «landsforrædere», var den uttrykte begrunnelsen til gjerningsmannen etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet og mot AUF-ungdommene på Utøya 22. juli 2011, og de har fryktet at Listhaug legitimerer slike holdninger ved innlegget sitt.

Måtte be om unnskyldning

Innlegget fikk kritikk fra flere hold, og torsdag gikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på talerstolen i Stortinget og ba om unnskyldning på vegne av regjeringen.

Også Listhaug selv måtte opp på Stortingets talerstol fire ganger for å be om unnskyldning. Mens hun de første gangene sa unnskyld til dem som følte seg «såret av kommunikasjonen i denne saken», beklaget hun til slutt også innholdet i meldingen.

Måten unnskyldningen ble håndtert på, gjorde at flere av opposisjonspartiene gjorde det klart at de ikke har tillit til Listhaug.