BLE NEDSTEMT: Jon Helgheim (Frp) anklager opposisjonen for å være mer opptatt av å beskytte potensielle terrorister enn landet vårt etter at Høyre og Frp ikke fikk flertall for å kunne frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet uten lov og dom.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp / NTB scanpix