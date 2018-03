Hareide: – Jeg må nok innrømme at Sylvi Listhaug svekka tilliten

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsla torsdag ettermiddag at Ap ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug.

Mistillitsforslaget ble varsla av partiet Rødt onsdag, etter Listhaug har fått sterk kritikk fra flere hold for et Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet.

Et eventuelt flertall for mistillit betyr at statsråden må gå av. Men KrF, som kan gi opposisjonen flertall, har ikke bestemt seg for hva de skal stemme når saken kommer opp i Stortinget i neste uke.

– Jeg må nok innrømme at Sylvi Listhaug svekket tilliten, også med måten hun opptrådte på i dag. Ja, det kom til slutt en uforbeholden unnskyldning, men det tok lang tid, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Det tok veldig lang tid

Hareide mener problemet med de første unnskyldningene i rekken av Listhaugs unnskyldninger i Stortinget i dag, var at hun sa unnskyld for at folk var blitt såra.

– Men det som tok veldig lang tid, var at hun forsto at de har blitt såra på bakgrunn av det innholdet som hun la ut i sin Facebook-oppdatering forrige fredag. Derfor ble de mange ordene med unnskyld ikke et reelt innhold, før hun til slutt ga en uforbeholden unnskyldning, sier han.

NRK har vært i kontakt med Listhaugs rådgiver for å gi Listhaug mulighet til å kommentere sakene om mistilliten fra Ap i dag, men Listhaug har foreløpig ikke uttalt seg til pressen om saken.

– Ikke hatt mulighet til å diskutere det

Torsdag morgen ble det klart at det er flertall på Stortinget for å rette sterk kritikk mot justisministeren, gjennom et såkalt daddelvedtak. Det er den sterkeste kritikken som kan vedtas, uten å stille mistillit.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var ikke fornøyd med unnskyldninga justisminister Sylvi Listhaug kom med i Stortinget i dag, og varsla deretter at Ap ikke har tillit til Listhaug. Foto: Peder Bergholt / NRK

Hareide sier KrF vil ta stilling til om de har tillit til statsråden innen tirsdag.

– Vi er med på et forslag der vi gir sterk kritikk til statsråd Sylvi Listhaug for hennes innhold og budskap den siste uken. Det er en alvorlig sak, så er det sånn at det ligger et mistillitsforslag til behandling i Stortinget. Det har ikke KrFs stortingsgruppe diskutert, sier Hareide.

– Vi har ikke hatt muligheten til å gjøre det så langt, så det vil vi gjøre før tirsdag, sier han.

Etter det NRK får opplyst er det lite sannsynlig at regjeringas støtteparti KrF vil stemme for mistillit mot Listhaug, men heller nøye seg med å bli med på daddelvedtaket (formelt vedtak om sterk kritikk) mot Listhaug som forventes å bli vedtatt i Stortinget torsdag kveld.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK), for å få en kommentar fra Erna Solberg til at Ap nå stiller seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug. SMK har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Tirsdag kveld beklaga statsminister Erna Solberg (H) på vegne av regjeringa, for at et innlegg på Facebook-sida til justisministeren, har såra folk.