Kraftig børsfall i USA og Europa

Kraftig fall i oljeprisen og nedgang på verdens børser sendte Oslo Børs i rødt. Hovedindeksen falt mandag morgen ned tolv prosent fra start, men hentet seg noe inn og er så langt ned åtte prosent.

Wall Street stupte syv prosent fra start i USA. Like etter børsåpning stoppet handelen opp i ett kvarter, på grunn av det kraftige fallet til den brede S&P 500 indeksen.

Samtidig er industriindeksen Dow Jones og teknologiindeksen Nasdaq ned syv prosent.

Oljeaksjene sliter

Oljefondet bikket mandag ettermiddag under 10.000 milliarder kroner. Oljeaksjene på Oslo Børs er preget av det kraftige fallet i oljeprisen over helgen.

Equinor og Aker BP stupte fra børsstart, men er nå ned henholdsvis 16 og 25 prosent. Andre oljeaksjer som DNO, BW Offshore og TGS faller alle over 20 prosent.

Norwegian har i løpet av dagen hentet seg inn, etter at aksjen raste ned 27 prosent fra start. Flyselskapet har fått juling på børs de siste ukene som følge av virusfrykt, men er nå ned seks prosent.

Kraftig fall i oljeprisen

Koroanaviruset har de siste ukene ført til kraftige fall på verdens børser. Så kollapset OPEC-landens forhandlinger med Russland om å kutte oljeproduksjonen på fredag.

Russland ville avvente å se hvor ille koronaviruset slår inn på oljemarkedet før de gjør noe. Som straff varsler Saudi-Arabia høyere produksjon fremover, og har startet en priskrig på olje.

Dette har ført til et kraftig fall i oljeprisen. Over helgen falt oljeprisen med 30 prosent.

– Nå er det fullt kaos i markedet. Så å si alle hadde forventet at OPEC skulle holde dette oppe, men når de ikke gjør det, så faller oljemarkedet sammen, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets til NRK.

Kommentar: Oljekollapsen kan ramme oss alle

«Øker mulighetene for global krise»

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank kaller børsfallet dramatisk, og skriver at den forsterker usikkerheten som allerede er i markedet for hvordan koronaviruset vil påvirke den globale økonomien.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Det bekymringsfulle er at verdensøkonomien var truet fra før, men store kursfall i finansmarkedene øker mulighetene for at dette blir en global økonomisk krise, sier han.

Oljeprisen er mandag formiddag ned 23 prosent, hvor ett fat nordsjøolje blir handlet for 35 dollar.

Fallet påvirker kursen på den norske krona som har svekket seg.

Oljeprisfallet drar med seg aksjemarkedet – og flere asiatiske børser er ned 5 prosent. Det samme er amerikanske Futures.

«Maksimalt dårlig timing»

– Det er sjelden vi ser denne dramatikken i markedet, og det er sjelden vi ser at markedet blir så overrasket over den politiske prosessen som vi så på fredag, sier oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Etter at OPEC-forhandlingene brøt sammen fredag har Saudi-Arabia redusert sine offisielle salgspriser, som fører til priskrig i markedet.

– Alt som er relatert til olje får seg en kjempesmell på dette fallet. Nå har vi sett at oljeprisen har falt ned til 30 dollar på morgenen, og det er klart det er et voldsomt prisfall over helgen, sier han.

Schieldrop opplyser at oljeprisfallet nærmest ikke kunne kommet på et verre tidspunkt, etter flere uker med virusfrykt og nedgang på verdens børser.

– Dette er maksimalt dårlig timing. Det er klart at i alle vanlige sammenhenger er det slik at OPEC vil kutte når etterspørselen kollapser på denne måte, så det var derfor de fleste følte seg så trygge på at det ble en avtale.

– Kaos i markedet

Siden oljeprisen allerede har vært presset som følge av økt usikkerhet i markedene rundt koronaviruset, opplyser analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, at markedet var avhengig av at OPEC skulle holde prisene oppe.

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sier at dette vil bli nok en kaotisk dag på markedet.

– Nå gikk lufta gikk ut av oljeballongen. Markedene beveger seg ekstremt fort nå, og dette kommer til å bli nok en kaotisk dag. Etter hvert som de europeiske markedene åpner, vil de trolig følge de asiatiske markedene.

Hensikten med Opec-avtalen er å holde oljeprisen på et høyt nivå.

Når dagens avtale om å begrense oljeproduksjonen, som Opec-landene har med Russland, går ut i slutten av mars står både Russland og Saudi-Arabia i teorien fritt til å produsere så mye olje de vil.

– Hvordan vil dette treffe norsk økonomi?

– En oljepris på 33 dollar fatet er annerledes for norsk økonomi. Dette er en oljepris som treffer oljesektoren, og som vil bidra til økt usikkerhet.

Bernhardsen presiserer at dette ikke er en krise i norsk økonomi, men hvis oljeprisen fortsetter å ligge så lavt vil det også bli lavere aktivitet i oljesektoren slik man så da oljeprisen falt i 2014 og 2015.

Oljeplattformen Oseberg i Nordsjøen. Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Vurderer krisetiltak

Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg vil tirsdag holde pressekonferanse og presentere regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

De vurderer økonomiske tiltak.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) påpeker at norsk økonomi er solid, og at Norges økonomiske situasjon skal vurderes neste uke. Foto: Azad Razaei / NRK

– Statsministeren og jeg vil kalle inn til en pressekonferanse i etterkant hvor vi gir regjeringens foreløpige vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en uttalelse til NTB.

Setter ned fastrenten

Nordea Norge setter ned fastrenten på lån med tre, fem og ti års bindingstid. Det er andre gang på kort tid at satsene senkes.

– Usikkerheten i markedet knyttet til Korona-viruset har gitt grunnlag for å senke fastrentene videre, sier John Sætre, leder for personmarkedet.

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, sier man nå burde regne med en svak krone framover.

– Viss oljeprisen blir liggende på de her nivåene, så må vi måtte regne med veldig svak krone. Nå ligger prisen på en euro på snart rundt 11 kroner, så svak krone må man regne med så lenge uroen herjer og oljeprisen er så lav som den er nå. Vi må også kanskje regne med en svakere krone enn vi har nå, sier Bruce til NRK.

– Hvilke konsekvenser kan det få?

– Om oljeprisene blir liggende på dette nivået og koronaviruset slår så hardt, vil vi kunne se permitteringer, lavere aktivitet i norsk industri og arbeidstakerne kan rammes.