Kommentator: – Giske er en «fighter»

Tirsdag holdes et krisemøte i sentralstyret i Arbeiderpartiet om varsler mot partiets nestleder Trond Giske. Mandag kveld melder partiet at Giske er fritatt fra sitt verv på ubestemt tid.

– Det er liten tvil om at det enkleste for partiet ville vært at Giske trakk seg, men det har jeg vanskelig for å se for meg at han gjør, sier politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen mandag kveld.

Før Giske-fritaket ble kjent, sa Aglen til NRK at hun mener Giskes beklagelse i Dagsrevyen før jul, vitner om en politiker som vil kjempe for sitt politiske liv.

Giske la ut ei melding på Facebook i kveld der han blant annet skriver at han mener det har kommet fram «grunnløse påstander» om ham. Aglen mener denne meldinga peker i samme retning.

– Han er en fighter og opptredenen hans i mediene før jul, da han la seg flat, vitnet om at han vil kjempe. Når han nå fritas fra sine verv, og uttaler seg på Facebook, gir det ham en definisjonsmakt over situasjonen, sier Aglen.

– Det er bedre for ham å fritas nå, enn å sitte og vente på at sentralstyret skal be ham tre til side i morgen, sier hun.

Takvam: «Ingen ydmyk Giske»

Giske har vært sykemeldt siden 22. desember. Tidligere i måneden har han via sine rådgivere, overfor NTB, avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener også at Giskes uttalelser viser at trønderen fortsatt er villig til å kjempe for sin stilling som nestleder i partiet.

– Det er en veldig kraftig motreaksjon mot påstandene om hans oppførsel. Det er ingen ydmyk Giske vi ser i denne uttalelsen, mener Takvam.

Partiledere i Ap, Jonas Gahr Støre, meldte mandag kveld at fritaket av Giske er noe han og Giske er enige om. Takvam betrakter fritaket av Giske som et slags kompromiss:

– Dette er en enighet mellom Trond Giske og Jonas Gahr Støre, og ikke et formelt forum som har besluttet det. Jeg ser det som et slags kompromiss i en veldig vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

«En gedigen smekk på fingrene»

Aglen, som er redaktør i det største mediehuset i Trøndelag, sier Giske har mange støttespillere i fylket han selv representerer på Stortinget.

– Selv om mange som tidligere ville slått ring rundt Giske nå nøler med å vise sin støtte, er mange også opptatt av rettssikkerheten hans, sier Aglen.

Hun mener Giske har hovedansvaret for sin oppførsel, men mener saken også er en «gedigen smekk på fingrene» til de som eventuelt har sett overtramp uten å si fra.

– En del folk i partiet bør også ha en dårlig følelse hvis de har merket seg oppførselen hans tidligere, men ikke reagert før nå, sier hun.