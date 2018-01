Måndag kveld melde partiet i ei pressemelding at Giske er friteken frå sitt verv som nestleiar på ubestemt tid.

– Eg synest ikkje at Arbeidarpartiet kan ha ein nestleiar som er skulda for ein sånn type åtferd, seier Sandvik.

– Kan Trond Giske komme tilbake til vervet som nestleiar?

– Personleg syns eg ikkje at han kan bli nestleiar igjen, seier Sandvik.

Saka har bakgrunn i at nestleiaren har fått fleire varslingar mot seg, i samband med det leiar Jonas Gahr Støre kallar upassande oppførsel av ein seksuell karakter.

– Eg håpar at dette går mot slutten. Dette har vore den store saka dei siste vekene. Partiet må gå gjennom retningslinjene sine for å sikre oss mot at sånne ting ikkje kan skje igjen, seier Sandvik.

Giske får støtte frå fylkesleiar

Fylkesleiaren i Sogn og Fjordane Ap er overraska over beskjeden som kom.

– I denne fasen er det ei påkjenning for både Giske og partiet, og då er det likevel fornuftig. Giske treng ro med å forsone seg med det som har skjedd. Partiet må gå framover og få avklaring for framtida. Dette har vore tyngande for heile partiet, seier fylkesleiar Hilmar Høl.

Høl har tru på at Giske kan komme tilbake som nestleiar.

– Eg ser ikkje vekk frå at han kan komme tilbake. Han er uskuldig så lenge noko anna ikkje er sagt. Samstundes må vi vente på sanninga og smørje oss med tolmod, seier Høl.

Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Ap, Ingrid Heggø, vil ikkje kommentere saka.