KrF gjorde sitt retningsvalg mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk i 2018. Da kjempet Ropstad for å gå inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Nå utelukker KrF-sjefen å regjere med Frp igjen.

– For det første er det avstanden mellom partiene. Men jeg tror dette er litt hypotetisk. Frp har vært tydelige på at de opplever seg ferdig med KrF, sier Ropstad til NRK.

– Jeg tar det som et tegn på at vi har flyttet politikken mot sentrum, der vi mener de beste løsningene finnes.

– Var det en tabbe å gå inn i den regjeringen?

– Det var et tidsbestemt valg, der dagens sentrum-høyre-regjering ikke var et alternativ. Det er det vi har kjempet for i veldig lang tid, sier KrF-lederen.

I dag åpner Ropstad partiets landsmøte.

LANDSMØTE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad taler til partiets landsmøte torsdag. Foto: Berit Roald / NTB

Åpner for samarbeid mot venstre

Partilederen er tydelig på at KrF går til valg på dagens regjering.

Men hvis det ikke blir borgerlig flertall, går KrF i opposisjon.

I en slik situasjon holder Ropstad døren åpen for å samarbeide mot sentrum-venstre:

– Vi kommer til å samarbeide fra sak til sak, prøve å finne gode løsninger og prioritere veldig tydelig familie, verdisaker, eldreomsorg og internasjonal solidaritet. Vi vil prøve å få mest mulig gjennomslag, selv om vi da havner i opposisjon.

Ropstad er overrasket over at Sp så tydelig har valgt sentrum-venstre. Han er klar på at KrF og Sp har mye til felles, ikke minst i verdispørsmål:

– De er i veldig dårlig selskap når Ap ønsker å utvide abortgrensen til uke 18 og SV og Rødt peker på uke 22. Det er dessverre en stor risiko for at hvis det blir et flertall på venstresiden, kan det bety en radikal liberalisering av abortloven.

Begge veier

Ropstad understreker at han tror og håper at dagens regjering fortsetter, og at det er KrFs utgangspunkt.

– En Erna Solberg-ledet sentrum-høyre-regjering er langt på vei er det eneste alternativet på ikke-sosialistisk side, sier han.

Samtidig åpner Ropstad for at dagens regjering – hvis den får fornyet tillit – også kan samarbeide med andre enn Frp i neste periode.

– I mange saker er vi enige med Frp og finner gode løsninger med dem. I andre finner vi samarbeid med Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

– Dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall, mener jeg at vi kan samarbeide i sak til sak i mange viktige spørsmål der Sp også har gode løsninger sammen med sentrum-høyre-regjeringen.

Listhaug vil regjere med Høyre

De fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet til sammen 73 mandater i supermålingen.

Men det er uklart hvordan de fire partiene vil forvalte et eventuelt flertall om de skulle vinne valget.

– Vi foretrekker en ikke-sosialistisk regjering, men vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Hun overtar om halvannen uke som Fremskrittspartiets leder etter Siv Jensen.

– Hvis partiet skal gå inn i en ny regjering nå, slik det politiske landskapet er, foretrekker vi å delta i en regjering sammen med Høyre, sier hun.

– Det er få eller ingen i Frp som har appetitt på å gå i regjering med KrF og Venstre igjen.

– Hvorfor er det så mye vanskeligere for dere å gå i regjering med KrF nå enn i 2019?

– Fordi det viste seg at det var svært vanskelig å få gjennomført nok Frp-politikk.

– Viser dette at det er kaotisk på borgerlig side nå om hvilken regjering man får hvis det blir borgerlig flertall?

– Det viser at alle de ikke-sosialistiske partiene har sagt at et ikke-sosialistisk flertall etter valget skal sørge for ikke-sosialistisk politikk.

Frp og KrF sliter

I januar 2019 gikk KrF inn i Erna Solbergs regjering, som da ble en flertallsregjering.

Men bare ett år etter gikk et frustrert Frp ut av regjeringen. Men partiet har slitt på målingene også etter regjerings-exiten.

KrF har knapt vært over sperregrensen siden partiet gikk inn i regjeringen og Ropstad overtok som partileder.

– Det er mye som står på spill, erkjenner Ropstad.

Meningsmåling april 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med mars 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 3,7 % (endring: −0,1 −0,1 3,7 % SV SV: 7 % (endring: +0,1 +0,1 7 % AP AP: 23,3 % (endring: 0,0 0,0 23,3 % SP SP: 17,1 % (endring: +0,5 +0,5 17,1 % MDG MDG: 3,9 % (endring: −1,0 −1,0 3,9 % KRF KRF: 3,4 % (endring: +0,2 +0,2 3,4 % V V: 2,9 % (endring: −1,1 −1,1 2,9 % H H: 24,7 % (endring: −0,5 −0,5 24,7 % FRP FRP: 11,1 % (endring: +0,9 +0,9 11,1 % Andre partier: 3 % Utført 7.–20. april ― 11 413 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Familier, eldre og internasjonal solidaritet. Det er sakene KrF og Ropstad håper skal løfte partiet over sperregrensen på 4 prosent.

Men hvis meningsmålingene slår til, vil KrF for første gang siden krigen ikke kommer over sperregrensen. Partiet får støtte fra 3,4 prosent av velgerne på NRKs ferske supermåling.

Det kan bety at KrF bare får to-tre mandater mot dagens åtte på Stortinget.

Det kan samtidig bety at KrF ikke lenger er et nasjonalt parti, men snarere et regionalt parti på Sør- og Vestlandet.