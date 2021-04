Søndag ble det klart at SV går inn en ny abortlov. Partiet vil avskaffe abortnemndene.

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres,» står det i SV-vedtaket.

Grensen for levedyktighet er ved forskrift fastsatt til 22 uker.

Hvorvidt avgjørelsen fortsatt skal være underlagt strenge kriterier frem til de siste ukene av svangerskapet – slik det er formulert i dagens abortlov – har partiet fortsatt ikke vært tydelige på.

KRITISK: Kjersti Toppe (Sp) er ikke enig med SV, som går inn for selvbestemt abort fram til uke 22. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB skrev fredag at redaksjonskomiteen i partiet helt fram til fredag jobbet med å få plass tydelige formuleringer om hvordan vedtaket skal forstås. Kirsti Bergstø sa da at det må være snakk om «klar tale».

Likevel skrev VG søndag at ulike SV-topper forklarer forslaget ulikt.

Mandag ettermiddag skulle Bergstø oppklare.

– SV har en åpen inngang til ny abortlov. Det vi har gjort er å slå fast noen viktige prinsipper for den. Det ene er at nemndene, som mange kvinner opplever som en belastning i dag, skal erstattes av økt selvbestemmelse. Det andre er at vi trenger en rådgivningstjeneste sånn at den enkelte kvinne kan ta valg ut fra sin situasjon.

Ønsker ny lov

Bergstø sier det fortsatt skal være kriterier, men kan ikke si hva dette skal være. Hun sier det er komplisert lovarbeid der fagpersoner skal bidra.

På spørsmål fra NRK vil ikke Bergstø si om det skal være selvbestemmelse uten kriterier til uke 18 eller uke 22.

– Det er viktig at vi lager en ny lov både med utgangspunkt i politiske prinsipper og fagmiljøer. Og at et lovarbeid definerer hvilke terskler og kriterier som skal gjelde for fremtidens abortlovgivning, sier Bergstø.

Dette vedtok SV Ekspandér faktaboks SVs landsmøte går inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22. Formuleringen som ble vedtatt på landsmøtet er denne: «Avskaffe abortnemndene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner over hele landet får lik rett til rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal særlig prioritere kvinner som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig.»

Mener kvinner kan bli presset

Senterpartiets Kjersti Toppe mener SVs forslag går «veldig langt».

– En kan frykte at det vil skje flere senaborter. En kan også frykte at kvinner kan bli presset til å ta flere senaborter. Og det er et problem når fosterets vern er helt borte i loven som omhandler abort, sier Toppe til NRK.

Hun uttaler at det nå blir det samme om man tar abort i uke 12 eller 22. uke.

Bergstø avviser dette.

– Det er ingen som ønsker senaborter, og aller minst dem som er nødt til å ta det. Her snakker vi om kvinner som oppdager at de har kreft, og som må avbryte svangerskapet for å gjennomføre behandling. Og vi snakker om tilfeller med alvorlige forhold ved fosteret eller mors helse, sier Bergstø.

Vil ikke snakke om gnisninger

Toppe mener fosterets rettsvern svekkes av SVs forslag, og frykter det vil føre til flere senaborter.

Senterpartiet har tatt sagt at de vil beholde dagens abortlov, men et mindretall i programkomiteen har gått inn for fjerne nemndene. Senterpartiet har landsmøte i juni.

På spørsmål om SV-forslaget kan skape gnisninger for et eventuelt regjeringssamarbeid, svarer Toppe slik:

– Det er for tidlig å si noe om. Det ligger også en dissens i Senterpartiets dissensforslag, men det går på 18 uker. Så får vi ta det derfra, sier Toppe.

– Jeg kan vanskelig se for meg at vi utvider retten til fri abort til 18 uker.

Fakta om abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978 og trådte i kraft 1. desember samme år.

Den lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd innvilge abort dersom det er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Etter utgangen av 18. svangerskapsuke (17 uker og 6 dager) kan svangerskapet ikke avbrytes hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for det.

Etter uke 22 skal det ikke innvilges abort med mindre fosterets tilstand er uforenlig med liv eller truer morens liv og helse.

KrF fikk i regjeringsforhandlingene på Granavolden gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd. Den historiske innstrammingen ble vedtatt i juni 2020.

KrF fikk derimot ikke gjennomslag for ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c, som tillater senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.

De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2020 ble det utført 11.081 svangerskapsavbrudd, mot 12.733 i 2017. Antallet har sunket mest i aldersgruppen 20–24 år.

I fjor fikk 514 av 578 kvinner som søkte utført abort etter uke 12. 40 fikk avslag, men av disse fikk 12 medhold i klagen sin. (Kilder: NTB, FHI, NRK)

Ap mener SV går «vel langt»

Ap ønsker å avvikle nemndene og utvide abortretten til uke 18. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol sier SV kan glemme abortstøtte om man skulle vinne valget.

– De kan ikke regne med støtte fra Arbeiderpartiet til den politikken. Vår politikk står fast, sier Kjerkol.

Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Går SV vel langt?

– Ja. Vi ønsker å opprettholde den grensa som er i abortloven. Det eneste vi ønsker er å plassere beslutningen der vi mener den hører hjemme, hos kvinnen, inntil uke 18.

– Kan dette skape problemer for et regjeringssamarbeid?

– Nei. Vi har hatt ulike syn på dette spørsmålet også før. Det har løst seg greit. Vår politikk ligger fast, så får SV svare for sin politikk.

Solberg kritisk

Statsminister Erna Solberg legger ikke skjul på at hun mener SV-forslaget går for langt. Hun mener dagens abortlov gir et større rettsvern til det ufødte liv.

– SV får stå for sin egen politikk, men jeg tenker det (uke 22) er veldig tett opptil den tiden der man kjemper for at fosteret skal overleve. I dag er det etter 18 uker bare ved veldig alvorlige utfordringer at det tillates abort. Jeg er uenig i det (SV-forslaget), og mener dagens abortlov står seg greit, sier Solberg.