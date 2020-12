Kilder til NRK: Frp har kalt inn til landsstyremøte for å godkjenne avtale

Det går mot enighet om en budsjettavtale mellom Frp og regjeringspartiene.

Frps landsstyre er innkalt til møte for å godkjenne avtalen klokken 16 i ettermiddag, får NRK bekreftet fra flere kilder i partiet.

9. november begynte forhandlingene om Norges budsjett neste år. Så langt har de ikke ført frem, selv om Frp-leder Siv Jensen på søndag meldte om fremskritt i forhandlingene.

Instillingen i Stortingets finanskomite ble avgitt uten flertall på fredag, og forhandlingene går altså på overtid. Finansdebatten på Stortinget går førstkommende torsdag.

Forhandlinger på overtid

– Finansinnstillingen er i dag avgitt uten flertall, men med partienes egne merknader. Det er riktig at vi er på overtid, men vi er i en ekstraordinær situasjon, og vi har underveis også fått på plass en viktig enighet om kraftfulle krisetiltak, sa finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NTB på fredag.

Fylkesleder Geir Ugland-Jacobsen i Oslo Frp sier til NRK at han er ser frem til møtet som skal foregå digitalt i ettermiddag.

– Jeg forventer at Frp utgjør en forskjell, en positiv forskjell som våre velgere også synes er bra. Utover det er jeg ikke religiøs på noen av enkeltelementene. Det er totalen som teller, jeg er sikker på at gruppen har fått til det de kan på de enkelte punktene, sier Ugland-Jacobsen til NRK.

Fylkesleder i Innlandet Frp, Morten Kolbjørnsen, vil ikke si noe om sine forventninger til møtet:

– Jeg syns det er fint at man kaller inn. Det ser jeg frem til, sier Kolbjørnsen til NRK.

Tross enigheten om en krisepakke til næringslivet i midten av november, har forhandlingene mellom regjeringspartiene Krf, Høyre og Venstre, og stortingspartiet Frp, gått sakte.

Grensehandel og kvoteflyktninger

Frp har hele veien vært tydelige på at de trenger innrømmelser spesielt på feltene pensjon, samferdsel, kvoteflyktninger og grensehandel.

Avgiftskutt som monner på grensehandelsutsatte varer som brus, snus og alkohol har blitt trukket frem som en forhandlingsnøtt.

Her har Fremskrittspartiet, som ønsker lavere avgifter, fått støtte fra næringslivsorganisasjoner som NHO og Virke.

Regjeringen varslet når budsjettet kom, at de ville videreføre dagens tak på 3000 kvoteflyktninger. Men siden det har kommet færre flyktninger til Norge i år på grunn av koronapandemien, åpnes det også opp for at flere kvoteflyktninger kan komme neste år. Dette er også ansett som en forhandlingsnøtt.

I år er det viktig for Erna Solberg og regjeringen hennes å ha med seg Siv Jensen og Fremskrittspartiet på laget. Får ikke Solberg-regjeringen til det, får de ikke flertall om sitt budsjett på Stortinget.

En eventuell budsjettavtale må forankres både hos Frp og i de øvrige partiene.