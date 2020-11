– For det er fortsatt stor avstand, og det må ordentlig bevegelse til, sier Frp-leder Siv Jensen.

Torsdag ankom hun Statsministerens kontor klokka 10 for å forhandle med regjeringspartiene om neste års statsbudsjett. Rundt 1,5 timer etter at hun ankom, er Jensen på vei ut av møtet.

– Vi har ikke dårlig tid. Vi kommer ikke til å bli ferdig i forhold til den fristen, hvis vi blir ferdig, sier hun.

Fristen Jensen referer til er fredag. Da avgis nemlig innstillingen fra Stortingets finanskomite.

Er ikke partene enig innen den tid, fortsetter forhandlingene trolig neste uke. Torsdag 3. desember er det finansdebatt på Stortinget. Partene begynte forhandlingene 9. november.

Reduksjon av avgifter må gjøres «ordentlig»

Hvert år presenterer regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett. I år er det viktig for regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF å få Frp med på laget.

Lykkes de med det, har de nemlig flertall på Stortinget, og får dermed gjennomslag for sitt budsjett for Norge.

Nå forhandler partene om hvordan dette budsjettet skal se ut. For Frp er ikke enige i alt som står i regjeringens forslag:

– Det er for oss fortsatt viktig å få betydelig gjennomslag for landets pensjonister. Vi er fortsatt opptatt av at nivået på grensehandelsavgiftene må kraftig ned. Asyl- og innvandringspolitikken er et veldig viktig tema som ligger på bordet. Og det er klart at samferdsel er veldig viktig i den situasjonen vi er i nå, sa Jensen på vei inn i møtet.

Etter møtet understreker hun at grensehandelsavgiftene må ned, et synspunkt NHO og Virke deler:

– Når vi snakker om å redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer så må vi gjøre det ordentlig. Det hjelper ikke med noen små reduksjoner, for det vil ikke ha noe å si for grensehandelen, sier Jensen.

Kvoteflyktninger er forhandlingsfloke

Jensen får også spørsmål fra pressen om kvoteflyktningene, som har blitt trukket frem som en forhandlingsfloke mellom partene.

– Det som er viktig for Frp er å ha en såpass stram asyl- og innvandringspolitikk at vi har kontroll på hvem som kommer til Norge, og at man ikke uten videre skal få opphold i Norge heller, sier Jensen etter møtet.

På vei inn i møtet torsdag sa Jensen at hun var spent på hvordan dagens møte ville gå, men at det fortsatt er avstand mellom partene.

– Nå hadde vi litt bevegelse i går, så vi er spent på om regjeringen har vist vilje til å bevege seg når vi kommer inn, sa Siv Jensen på vei inn i forhandlinger med regjeringspartiene torsdag morgen.

– Det er fortsatt stor avstand mellom oss, og det koker ned til to ting: Politisk gjennomslag og nok penger.

Siv Jensen ankommer Statsministerens kontor torsdag. Foto: Halldor Asvall / NRK

Forhandlingene om årets statsbudsjett mellom de fire partilederne Erna Solberg (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Guri Melby (V) og Siv Jensen (Frp) foregår på Statsministerens kontor.

Rundt en uke etter at forhandlingene begynte, ble regjeringspartiene og Frp enige om en ny krisepakke til næringslivet.

Men forrige helg klarte ikke finanspolitikerne fra de ulike partiene å bli enige. Derfor ble forhandlingene løftet til partiledernivå.

Jensen var både onsdag og torsdag mer optimistisk innstilt enn tidligere i uka, da hun beskrev forhandlingene som fastlåste.