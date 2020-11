Forsker om Vedums grensefrieri: – Kostbart og lite presist

En snusboks er 90 prosent dyrere i Norge, mens en flaske ketchup er 15 prosent dyrere.

Men det er momsen på ketchupen som Senterpartiet vil sette ned for å holde grensehandlerne i Norge.

I partiets alternative budsjett senkes nemlig matmomsen fra 15 til 12 prosent.

– Utslaget er relativt lite, så dette blir et kostbart virkemiddel. Det er lite presist, og virker ikke på varene som trekker grensehandelen, tror jeg. Dermed vil du fortsatt ha grensehandel, og du vil ha mye kjøp av matvarer som skyldes at du rett og slett er i Sverige allerede, sier Nibio-forsker Ivar Pettersen.

STRID OM VIRKEMIDDEL: Senterpartiet vil få ned prisen på mat for å holde nordmenn unna grensebutikkene, mens Frp vil ha lavere pris på øl og tobakk. Bildet er tatt av kunder i Långflons Stormarknad i Sverige. Foto: Ola Bjørlo Strande

– Handler forskjellig

Tusenvis av arbeidsplasser har blitt skapt i handelsnæringen i Norge, fordi Sverige-turene tok slutt da karantene-trusselen kom i mars.

Pettersen mener det ville være mer treffsikkert å få ned avgiftene på tobakk og alkohol, som ikke Senterpartiet vil røre.

Men det vil finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, som rister på hodet av forslaget fra Senterpartiet.

– Veldig mange som reiser til Sverige, reiser for å kjøp alkohol, for å kjøpe snus, og for å kjøpe brus. De kjøper sånne typer lokkevarer. Så er det mange som også kjøper mat når de er i Sverige. Derfor er dette feil oppskrift for å få ned grensehandelen, sier hun til NRK.

KRITISK: Sylvi Listhaug rister på hodet av forslaget fra Senterpartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Momskuttet koster 2,8 milliarder i Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2021.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) forteller at det viktigste er at folk får billigere mat i Norge, men er overbevist om at momskuttet også vil ha effekt på grensehandelen.

– Det vi ser, er at folk handler veldig mye forskjellig når de reiser til Sverige. Ikke bare enkeltvarer. Det at vi sørger for å redusere avgifter på mat og drikke med 2,8 milliarder kroner, vil være et positivt bidrag til at flere vil handle mer i Norge istedenfor Sverige når grensene åpner.

BUDSJETT: Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum la fram Sps alternative budsjett torsdag. Arkivfoto. Foto: Vidar Ruud / NTB

Importvernet øker prisgapet

Mens priskuttet til Senterpartiet er på tre prosentpoeng av momsen, er prisene i Sverige rundt 30 prosent lavere enn i Norge på mat. Og gapet har bare økt de siste årene.

– Den største forklarte faktoren, er at vi er blitt mer avhengig av importvernet på jordbruksproduktene som støtte til norsk produksjon. Det betyr altså at vi har tatt ut mer av støtten vi trenger for å opprettholde produksjonen gjennom økte priser til forbrukerne. Og det har bidratt til økt prisforskjell mot Sverige og Danmark, sier han.

Solberg-regjeringen satte som mål for regjeringsprosjektet i 2013 å senke tollmurene over tid, av hensyn til forbrukerne. Men ingenting skjedde med importvernet, og i regjeringserklæringen med KrF, Frp, Venstre og Høyre i 2019, besluttet partiene å videreføre importvernet.

EU-land som Danmark og Sverige har ført motsatt politikk de siste årene, ifølge Pettersen.

– De har tatt ned mer og mer av støtten til jordbruksproduksjon som kommer gjennom økte priser og importvern, sier Pettersen.

Å få billigere mat ved å se på importvernet, kommer ikke på tale i Senterpartiet, som går til valg i 2021 på å styrke importvernet, ifølge Gjelsvik.

– Jeg tror det ville være særdeles uklokt i dagens situasjon å svekke grunnlaget for titusenvis av arbeidsplasser som er i næringsmiddelindustri, produksjon og foredling av mat i Norge. Vi trenger å ta vare på arbeidsplassene vi har, og ikke kaste enda flere ut i ledighet, sier Gjelsvik, som sier han ikke tror matprisene går opp av styrket importvern.