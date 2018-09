Jensen nekter å svare på spørsmål: – Forsøk på å skape forvirring

Tirsdag avsluttet Eirik Jensen sin frie forklaring i ankesaken i Oslo tinghus. Etter at Jensen hadde fått snakke fritt til juryen om sin politikarriere i nesten tre rettsdager var det tirsdag ettermiddag bråstopp fra vitneboksen.

Den tidligere politimannen ville ikke svare på flere spørsmål, og mener Cappelen må forklare seg først.

– Jeg har gått runder med meg selv, og har prøvd å avgi en fri forklaring, så detaljert jeg kan. Jeg ønsker rettens forståelse for at jeg nå avventer med å svare, sa Jensen da dommeren lurte på hva han visste om Cappelens virksomhet.

Et sentralt spørsmål blir nå hvordan Jensens ønske om å utsette «grillingen» fra påtalemyndigheten påvirker juryen, som til slutt skal avgjøre om Jensen er skyldig eller ikke.

– Hvordan tar det seg ut overfor en jury å ikke svare på spørsmål i retten?

– Det tar seg veldig bra ut, for Jensen har sagt han vil svare på alle spørsmål etter at han har fått høre alle anklagene, sier John Christian Elden til NRK.

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. Rettssaken skal pågå til februar, og skyldspørsmålet avgjøres av en jury (vanlige folk).

– Vil vite hva jeg blir møtt med

Jensen ønsket tirsdag ikke å svare på spørsmål fra dommeren, og varslet samtidig at han heller ikke vil svare på spørsmål fra Spesialenheten for politisaker.

– Det jeg ønsker er selvfølgelig å bruke mer tid på utspørring, men jeg ønsker å utsette det til Cappelen har avgitt sin muntlige forklaring. Jeg ser det som mer naturlig og hensiktsmessig å svare på de kommende spørsmål. Jeg vil vite hva jeg blir møtt med, og håper dommeren har forståelse for det, sier Jensen.

NRK har tidligere meldt at det i forberedende rettsmøter har vært diskusjoner om hvordan Jensens forklaring skulle legges opp.

I forrige rettsrunde, i tingretten, svarte Jensen på spørsmål fra påtalemyndigheten direkte etter sin forklaring. Dette pågikk over flere uker.

– Kunstig å vente

Som ventet utløste Jensens nye strategi en heftig diskusjon i retten tirsdag.

Aktor Guro Glærum Kleppe var tydelig på at Spesialenheten motsetter seg fremgangsmåten.

Spesialenheten påpeker at Jensen ikke er i retten for å svare direkte på anklager fra Gjermund Cappelen, men på anklagene i tiltalen for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet.

– Vi har hørt Jensens frie forklaring, og Spesialenheten har mange spørsmål til Jensen, både til forklaringen og det bevisbildet vi senere skal legge frem. De spørsmålene ønsker vi å stille nå. Jensen har en rett til å nekte å forklare seg nå, og også senere, men vi ønsker å stille de spørsmålene vi har til hele bevisbildet nå.

– Det blir kunstig å vente. Vi vil begynne å stille spørsmål, så får vi se hva han svarer, sa Kleppe i retten.

– Jensen kommer til å svare på alle spørsmål han måtte få, men før han går i den diskusjonen, vil han høre dagens sett av anklager. Grunnen til det er at statsadvokaten og Spesialenheten har valgt å forene sakene, svarte Elden i retten.

DISKUSJON: Fra venstre: John Christian Elden, Lars Erik Alfheim, Guro Glærum Kleppe, Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling. Bildet er fra tidligere i saken. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

De Vibe: Bevisst forsøk på å forvirre

Statsadvokat Lars Erik Alfheim støtter Spesialenhetens syn. Han sier han ikke skjønner hvorfor Elden tar opp dette nå, fordi det allerede har vært et tema i saksforberedende møter.

– Det må utelukkende være fordi det er en jury til stede. Jensen må skjønne at han må være forberedt på å svare på spørsmål, etter en fri forklaring. Gjør han ikke det, kan det få konsekvenser, sier Alfheim.

Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe mener Jensen-strategien er et forsøk på forvirring.

– Det er et bevisst forsøk på å skape forvirring, fordi man sier at man vil se hva Cappelens anklage er. Men anklagen ligger i tiltalen. Det er ingen grunn til å fravike fremgangsmåten. Om Jensen ikke vil besvare spørsmålene, så kan Spesialenheten spille av svarene fra tingretten. Jensen må skjønne at det er like greit at han bare svarer, sier Benedict de Vibe.

Dommeren ga Jensen medhold

Dommer Kristel Heyerdahl sa i retten tirsdag at retten var forberedt på at problemstillingen ville dukke opp. Heyerdahl påpekte at det for rettens del hadde vært ønskelig om Jensen svarte på spørsmål, men besluttet etter hvert å gi Jensen medhold i sitt ønske.

Dommeren besluttet derfor at Cappelen starter sin frie forklaring onsdag morgen.

Etter endt rettsdag tirsdag var Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten ordknapp på spørsmål om Eirik Jensen tirsdag «fikk det som han ville» i retten.

– Retten så det som mest hensiktsmessig at man venter til Cappelen har forklart seg, sier Kleppe til NRK.

– Hva synes dere om det?

– Vi forholder oss til det. Vi har vært tydelige på at vi ønsker å stille spørsmål nå, sier Kleppe.

Spesialenheten kan i utgangspunktet velge å spille av Jensens svar fra tingretten, dersom han ikke ønsker å svare på spørsmål, men dommer Heyerdahl varslet tirsdag at retten ikke mente en slik fremgangsmåte er hensiktsmessig.

VIL VENTE MED Å SVARE: Eirik Jensen er ferdig med sin frie forklaring i ankesaken, men nekter å svare nå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hadde varslet om strategien

Da rettssaken startet for en uke siden ga Jensens forsvarer uttrykk for at klienten hans ikke ville svare på spørsmål før Cappelen hadde forklart seg.

– Han vil svare på alle spørsmål, men han vil gjøre det etter at Cappelens forklaring er hørt, sa John Christian Elden til NRK.

En slik strategi vil gjøre at Jensen i større grad har mulighet til å kommentere på Cappelens forklaring, enn om han hadde blitt grillet av Spesialenheten først.

NRK er kjent med at dette har vært et tema på forberedende møter før ankesaken. Men noen konklusjon på dette kom altså ikke før i dag.

