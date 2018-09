Jensen om «kyniske» Cappelen: Kunne tyste på kamerater

Den femte dagen av ankesaken i Borgarting lagmannsrett fortsatte korrupsjonsdømte Eirik Jensen sin frie forklaring. Mye av Jensens siste sjanse til å forklare seg fritt har gått med på å gi juryen en innføring i politiets arbeidsmetoder knyttet til informanter og kilder i det kriminelle miljøet.

Den pensjonerte politimannen hevder det er politifaglige årsaker til den tidvis svært tette kontakten med Cappelen, helt siden de først møttes i 1993.

En offensiv og fremoverbøyd Jensen erkjente at informantbehandling tidvis kan være risikofylt for dem som velger å samarbeide med politiet.

– De kriminelle får et stort innblikk i hvordan politiet jobber. Informantbehandling handler om til dels kynisk bruk av mennesker, sier Jensen.

– Brøt instruksen

Eirik Jensen var med på å utarbeide instruksen som gjaldt for behandling av informanter i Oslo-politiet.

Likevel erkjenner Jensen at han har brutt den samme instruksen ved flere aledninger, blant annet på punktet om at det alltid skulle være to kildeførere til stede i møter med informanter.

– Ofte er ikke instruksen i tråd med det som skjer i felten. Det er et rammeverk. Det står at man «bør» være to personer når man snakker med informanter. Om man ikke skal gjøre det, så skal man varsle leder. Man skal også skrive en logg, men der står det ikke mye. Der står det bare at man dro ut, det kan virke mistenkelig i ettertid, sier Jensen.

Gjermund Cappelen var en av de beste informantene til Eirik Jensen, ifølge den pensjonerte politimannen. Selv hevder Cappelen at han bare bidro med informasjon i noen få saker.

– Kunne snakke om kamerater

Jensen viste i retten til tidligere uttalelser om at Cappelen, til tross for sin paranoide personlighet og rusproblem, har vært «etterkrigstidens viktigste informant for Oslo-politiet».

– Det er en svulstig beskrivelse, men jeg må vel stå for det. Det er nok riktig. Han hadde et potensial, og et innsyn i en lukket verden. Til og med sett med europeiske briller var mye av det vi fikk (av informasjon, journ. anm.) veldig bra, sier Jensen.

I retten beskrev Jensen Cappelen som en «gjedde i sivet» som han brukte for å få oversikt over hvem som var hvem i de kriminelle miljøene.

Før helgen nevnte Jensen i åpen rett at Cappelen skal ha bidratt i en sak der en person Cappelen har hatt kontakt med over flere år var tiltalt. Tirsdag fortsatte Jensen i samme spor.

– Tidligere ble mange personer pågrepet, en etter en, med bakgrunn fra informasjon fra Cappelen. Det var personer som var tett på Cappelen, noen var kanskje kamerater. Dette er den kyniske siden av Cappelen.

Benedict de Vibe, som forsvarer Cappelen, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere Jensens forklaring.

Jensen er fortsatt tilbakeholden med å gå inn på konkrete saker der Cappelen har bidratt i åpen rett, ut over den mye omtalte Flydropp-saken.

Dette er temaer som Spesialenheten og Cappelens forsvarere har bedt om – og fått medhold i – at skal behandles for lukkede dører. Jensen har ønsket mer åpenhet. Tirsdag besluttet dommer Kristel Heyerdahl at den siste delen av Jensens frie forklaring, skal gå for lukkede dører.

Det er ventet at Jensen avslutter sin forklaring tirsdag.

Eirik Jensen har stått i vitneboksen siden torsdag. Han har varslet at han ikke ønsker å svare på spørsmål fra Spesialenheten, før etter at Cappelen har avgitt sin forklaring. Foto: Martin Zondag / NRK

– Ikke alt har kommet godt nok frem

Cappelen hevder på sin side at han bare har bidratt til et fåtall saker i perioden 1993 til 2013. Han mener kontakten med Jensen i stor grad har handlet om de mange tonnene med hasj som er smuglet over Norges grenser i perioden.

Jensen forklarer at han tidvis hadde et svært tett forhold til Cappelen, som også slet med diverse rusproblemer. Disse problemene eskalerte i kjølvannet av Flydropp-saken i 1995, noe som førte til at Jensen nedgraderte Cappelen fra «informant» til «kilde».

Jensen forteller at Cappelen begynte å levere mer informasjon på 2000-tallet. Jensen hevder at Cappelen i denne perioden var utsatt for trusler fra opptil flere kriminelle miljøer.

Jensen antyder at det er press fra disse miljøene som gjorde at Cappelen valgte å navngi Jensen i avhør.

– Senere har det kommet mange scenarioer gjennom hodet om hvordan det kunne ha gått galt. Det gjør at man reflekterer litt rundt hans positive og negative sider. Det er ikke alt som kommer godt nok frem, det kommer mer om det i lukket rett.

– Snekrer dealer

Det er tidligere kjent at Cappelen i samtaler med polititjenestemenn fra Asker og Bærum ga uttrykk for at han ønsket en betydelig strafferabatt for å snakke om hvorfor han ikke hadde blitt pågrepet tidligere, til tross for mange år i politiets søkelys.

– Det er det informanter ofte gjør: De snekrer dealer, og fokuset er ofte å få mest mulig ut av det selv. Denne gangen var det ikke bra nok, så her er vi igjen.

Jensen ble dømt til 21 års fengsel i september i fjor. Cappelen ble dømt til 15 års fengsel. Hans hovedfokus i ankesaken er å få enda større strafferabatt enn i tingretten.

– SMS-er kan tolkes

Jensen nevnte i sin forklaring også at kontakten med Cappelen skjedde på SMS, på e-post og på møter.

I tingretten trodde ikke dommerne på Jensen forklaring om at det såkalte «blomsterspråket» i meldingene handlet om informantvirksomhet for politiet. Her trodde retten på Cappelens forklaring om at dette dreide seg om hasjsmugling.

«De mange sms og møter mellom Cappelen og Jensen, sammenholdt med samtidige sms mellom Cappelen og nettverket og reisene Cappelen og NN (navn fjernet av NRK) foretok til leverandørene i København og Amsterdam, danner etter rettens mening et klart bilde av aktiv psykisk medvirkning fra Jensens side i Cappelens importvirksomhet.» skrev dommer Kim Heger i Oslo tingrett.

I sin forklaring tirsdag unngikk Jensen å komme inn på detaljer rundt meldinger, men hevder at både trusselsituasjonen og informantarbeid var årsaker til den tette kontakten.

– Jeg vet ikke om de trusselgreiene er avsluttet, eller om de henger i lufta ennå. Men det er brukt mye tid på å ta bort «trøkket» fra Cappelen. Jeg regner med at det er en del av det som kommer seinere i saken. SMS-er kan tolkes, det er avhengig av hvilke briller man vil bruke.

TIDSLINJE: Dette er saken

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. Rettssaken skal pågå til februar, og skyldspørsmålet avgjøres av en jury (vanlige folk).

«Cappelens sikkerhetsagent»

Den pensjonerte politimannen skal etter planen bli ferdig med sin frie forklaring i dag. Han startet forklaring på torsdag.

Mye av tiden har han brukt til å fortelle om de første årene i politiet, hvordan han lærte seg å snakke med kriminelle og betydningen av å være ute snarere enn å skrive rapporter.

Dette er viktig for Jensen å få fram fordi tingretten la vekt på dette i dommen:

«Etter dette sitter retten igjen med den klare og bestemte oppfatning av at Jensen i sin kontakt med Cappelen systematisk og bevisst ikke har forholdt seg til ovennevnte instruksverk. Dette til tross for at Jensen selv i blant annet ovennevnte notater betonet viktigheten av å følge regelverket og at informantbehandling ikke må "drives i det skjulte".»

«Retten kan etter dette ikke se det annerledes enn at Jensens kontakt med Cappelen bevisst ble holdt skjult for politiet og omverden.»

Elden: Feil jus

Jensen har forklart at han overtok som Cappelens informantbehandler i 1993, og at de to etter hvert fikk nær kontakt. Fredag forklarte Jensen at han i 2013 «fungerte som Cappelens sikkerhetsagent».

For første gang fortalte Jensen om det topphemmelige prosjektet. Uten å gå i detaljer, sa han at det innebar å få informasjon fra kriminelle. Forsvarer John Christian Elden sier det er viktig å få fram dette, fordi det var en praksis som var godkjent på høyeste hold.

– Tingretten sier at man kan dømmes til 21 års fengsel om man som politimann har mistanke om at kilder eller andre har begått kriminalitet, og ikke griper inn. Dette sentrale prosjektet bygger på nettopp en slik praksis. Den jusen er åpenbart feil, og derfor er det ikke grunnlag for tingrettens dom, sa Elden til NRK.