– Det har vært en ære å få lov å lede KrF. Tusen takk for den store tilliten dere har vist meg, og takk for den jobben vi har gjort sammen.

Under Kristelig Folkepartis landsstyremøte i dag gikk Kjell Ingolf Ropstad formelt av som partileder, etter to år i ledervervet.

– Jeg gleder meg til å jobbe hver eneste dag framover med dere også. Nå fra en litt annen rolle i Stortinget, sa Ropstad til landssmøtet fredag.

Avgangen skjer som følge av pendlerbolig-saken som har pågått de siste ukene.

Under møtet fredag ga Ropstad fra seg partiklubben til nestleder Olaug Bollestad. Hun vil være fungerende leder inntil partiet velger en ny.

– Så er det med stor vemodighet, men det er med stor tillit til Olaug at jeg vil gi klubba, som er symbolet på arven som har gått fra partileder til partileder om å forvalte verdiene og politikken videre. Nå er det din tur, Olaug, sa Ropstad.

Her tar Olaug Bollestad over lederklubben fra Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lise Åserud / NTB

Emosjonelt bytte

Det var en tydelig emosjonell Olaug Bollestad som tok over vervet fra Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg synes det er en tung dag, sa Bollestad til NRK, og sa at hun setter stor pris på Ropstad både som person og kollega.

– Derfor kjente jeg at det var litt vemodig. Han har vært en god leder.

Ledervalg

Lørdag 18. september ble det kjent at Kjell Ingolf Ropstad ville gå av både som barne- og familieminister i regjeringen, og som partileder i KrF.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet, og for meg, er at noen andre tar over stafettpinnen som partileder, sa Ropstad under pressekonferansen lørdag.

På møtet fredag vil landsstyret i KrF diskutere den videre prosessen rundt ledervalg i partiet.

Det er uklart hvem som vil bli ny leder etter Ropstad, men flere KrF-topper NRK har snakket med mener at partiets nye leder bør sitte på Stortinget.

Fredag tok Olaug Bollestad over som fungerende leder i KrF. Foto: Lise Åserud / NTB

Hvem er lederkandidater?

I så fall er det kun to kandidater til ledervervet.

KrF havnet under sperregrensen etter stortingsvalget, og fra oktober av vil partiet kun ha tre representanter på Stortinget.

I tillegg til Ropstad er dette Olaug Bollestad fra Rogaland og Dag-Inge Ulstein fra Hordaland. Begge har erfaring som statsråd i Erna Solbergs regjering, Bollestad som landsbruks- og matminister og Ulstein som utviklingsminister.

Samtidig har et navn utenfor KrFs nye stortingsgruppe blitt nevnt. Ida Lindtveit Røse (28) anses som et stjerneskudd i KrF, og ble som 27-åring utnevnt til barne- og familieminister da Ropstad gikk i foreldrepermisjon i 2020. Hun var dermed tidenes yngste statsråd.

Lørdag 18. september trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder og statsråd. Mandag gikk han av som barne- og familieminister, og fredag fikk KrF en ny fungerende leder. Foto: Annika Byrde / NTB

Olaug Bollestad ville fredag fremdeles ikke svare på om hun ønsker å bli partiets nye leder.

På spørsmål om ny leder i KrF ville ikke Kjell Ingolf Ropstad nå peke på noen.

– Jeg kommer ikke til å mene så mye om det. Det er heldigvis flere gode kandidater, og jeg er trygg på at partiet skal gjøre dette på en god måte, og forhåpentligvis på en måte som styrker KrF også, og som viser fellesskapet, sa han til NRK.

Går av etter avsløringer

Før valget avslørte Aftenposten at Kjell Ingolf Ropstad har hatt adresse på gutterommet hjemme hos foreldrene for å få pendlerleilighet.

Senere fulgte avsløringen av at Ropstad oppga til Skatteetaten at han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe fordelsbeskatning av leiligheten.

Forrige fredag ble det kjent at Økokrim hadde kontaktet skatteetaten, og lørdag ble det klart at Ropstad ville gå av som partileder i KrF og statsråd i regjeringen.