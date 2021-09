– Jeg kontaktet statsministeren i går kveld og ba om å få fratre som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sa Ropstad da han møtte pressen lørdag.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet, og for meg, er at noen andre tar over stafettpinnen som partileder, forteller den avtroppende statsråden.

Ropstad går av som statsråd på mandag og som partileder på fredag.

Tok avgjørelsen i går

På pressekonferansen sier Ropstad at han angrer på beslutningene han har tatt.

– Jeg skulle aldri ha gjort det, sier han til NRK lørdag.

Ropstad sier han ikke har blitt bedt av Erna Solberg om å trekke seg, men at hun hadde forståelse for avgjørelsen.

– Det var viktig for meg å snakke med mine nærmeste, og da trakk jeg den konklusjonen i går.

Kjell Ingolf Ropstad i et intervju med NRK etter å ha fortalt pressen at han går av som statsråd og partileder for KrF.

Ropstad sier han ikke bevisst har gitt gale opplysninger til Skatteetaten for å slippe å betale skatt. Men han beklager at han inngikk en avtale med foreldrene om å betale noen av deres utgifter for å gjøre statsrådsboligen skattefri.

– Det å heller skulle betale mine foreldre enn å betale den skatten var en dårlig vurdering, og derfor beklager jeg den.

Når Ropstad nå trer av som statsråd, er det opp til statsministeren å erstatte rollen som barne- og familieminister før regjeringen skiftes ut.

Statsminister Erna Solberg (H) møter pressen i statsministerboligen kl. 16 etter nyheten om at Ropstad går av som statsråd og partileder.

KrF-leder og barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad ankommer sin andre pressekonferanse på to dager. Foto: Annika Byrde / NTB

Det er fordel å være stortingsrepresentant som partileder. Når et nytt storting tar over roret, vil KrFs tre mandater består av Ropstad, i tillegg til Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein.

Tok aktive grep for å unngå skatt

Fredag innrømmet Ropstad å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på statsrådsboligen.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme, det gjorde at pendlerleiligheten min havnet under regelverket som ikke var skattepliktig. Det var feil av meg, og jeg beklager det, sa Ropstad på en pressekonferanse fredag.

Dette er Ropstad-saken Ekspandér faktaboks KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor

Ropstad hadde pendlerleiligheten på Stortingets regning fra 2010 til 2019

Opplysningene Ropstad ga om å være bosatt på gutterommet, gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget

I 2019 går KrF inn i regjering og Ropstad blir statsråd.

Da går han fra å ha pendlerleilighet fra Stortinget til å ha statsrådsbolig gjennom SMK.

Ropstad er på det tidspunktet folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

På et skjema til SMK skriver Ropstad at han ikke har utgifter til egen bolig. Da mener SMK at statsrådboligen er en skattepliktig fordel. Ropstad betaler skatt av boligen i 2019.

For å slippe å betale denne skatten, avtaler Ropstad med foreldrene at han i 2020 skal betale noen av deres utgifter på boligen på Sørlandet.

Dermed får han "utgifter til egen bolig", noe han oppgir til SMK på et skjema for 2020.

Ropstad sier han etter planen skulle betale foreldrene i slutten av 2020. Men i mellomtiden kommer SMK, etter dialog med Skatteetaten, til at boligen til Ropstad likevel ikke er skattepliktig (uavhengig av om han har utgifter til den eller ikke).

Ropstad avtaler da med sine foreldre at de dropper hans planlagte betalinger til dem. Men Ropstad glemmer å rapportere til SMK at han nå «ikke har utgifter til egen bolig».

I ettertid har Skatteetaten presisert at boligen til Ropstad likevel er skattepliktig, og Ropstad har sagt at han vil etterbetale skatt Kilder: Aftenposten, NRK

Da Ropstad i 2019 ble statsråd, fikk han tildelt en pendlerbolig av Statsministerens kontor (SMK). Sistnevnte opplyste at boligen var en skattepliktig fordel så lenge Ropstad ikke hadde utgifter til annen bolig.

Kjell Ingolf Ropstad går av som partileder i Kristelig Folkeparti, og fratrer også som barne- og familieminister. Foto: Annika Byrde / NTB

Ropstad avtalte så med foreldrene at han skulle betale noen av deres utgifter på boligen deres på Sørlandet, der Ropstad var registrert bosatt i Folkeregisteret.

Hensikten var å pådra seg «utgifter til egen bolig» slik at pendlerboligen i Oslo skulle bli skattefri.

Kan skylde 680.000 kroner

Fra 2010 til 2020 var partilederen Ropstad fortsatt folkeregistrert på gutterommet hjemme i Agder.

Mye av tiden har Ropstad benyttet seg av pendlerbolig, og senere statsrådsbolig på Stortingets regning – uten å betale skatt.

Til sammen tilsvarer skattebeløpet Ropstad skylder minst 680.000 kroner. I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift, ifølge Aftenpostens regnestykke.

Flere Krf-profiler sier de har mistet tillit til Ropstad, og mener han bør trekke seg fra vervene.

Ropstad: – Det var en dårlig vurdering

Tidligere har Ropstad sagt at han ikke vil betale tilbake skatten. Nå er Ropstad i kontakt med Skatteetaten for å betale det han skylder.

Økokrim er også i kontakt med Skatteetaten, som undersøker saken på vanlig måte.