– Dette er ingen presserende debatt nå. Nå skal man samle seg, fornye seg, og det tror jeg KrF har mulighet til.

Det sier tidligere statsminister og partileder i KrF, Kjell Magne Bondevik, til NRK om debatten om et eventuelt nytt retningsvalg etter Kjell Ingolf Ropstads avgang.

Han ønsker ikke å utdype hvem han ser for seg at tar over lederplassen som Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra på lørdag.

– Men du ser for deg en eller annen som skal ta over?

– Ja, jeg har vel mine tanker, men jeg tror det er flere gode kandidater.

– Hvor mange kandidater mener du det er?

– Jeg mener at lederen bør sitte på Stortinget, så da er det ikke så mange igjen. Men de skal komponere et lederskap, så det må det være en bredde i.

I praksis betyr det at han peker på enten Dag Inge Ulstein eller dagens nestleder Olaug Bollestad. Det er disse to, sammen med Ropstad, som vil utgjøre KrFs stortingsgruppe de neste fire årene. De to kandidatene stod på hver sin side under KrFs opprivende retningsvalg.

– Du støttet Hareide i veivalget, og det er vel Ulstein som støtter Hareide mest, så er det kanskje han du støtter?

– Dere må ikke trekke noen konklusjoner ut av den problemstillingen, for jeg mener det er en problemstilling som ikke er så aktuell nå, sier Bondevik.

Dette er Ropstad-saken Ekspandér faktaboks KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor

Ropstad hadde pendlerleiligheten på Stortingets regning fra 2010 til 2019

Opplysningene Ropstad ga om å være bosatt på gutterommet, gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget

I 2019 går KrF inn i regjering og Ropstad blir statsråd.

Da går han fra å ha pendlerleilighet fra Stortinget til å ha statsrådsbolig gjennom SMK.

Ropstad er på det tidspunktet folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

På et skjema til SMK skriver Ropstad at han ikke har utgifter til egen bolig. Da mener SMK at statsrådboligen er en skattepliktig fordel. Ropstad betaler skatt av boligen i 2019.

For å slippe å betale denne skatten, avtaler Ropstad med foreldrene at han i 2020 skal betale noen av deres utgifter på boligen på Sørlandet.

Dermed får han "utgifter til egen bolig", noe han oppgir til SMK på et skjema for 2020.

Ropstad sier han etter planen skulle betale foreldrene i slutten av 2020. Men i mellomtiden kommer SMK, etter dialog med Skatteetaten, til at boligen til Ropstad likevel ikke er skattepliktig (uavhengig av om han har utgifter til den eller ikke).

Ropstad avtaler da med sine foreldre at de dropper hans planlagte betalinger til dem. Men Ropstad glemmer å rapportere til SMK at han nå «ikke har utgifter til egen bolig».

I ettertid har Skatteetaten presisert at boligen til Ropstad likevel er skattepliktig, og Ropstad har sagt at han vil etterbetale skatt Kilder: Aftenposten, NRK

Mener partiet må bruke tid på å bygge seg opp

Han understreker at KrF er i opposisjon, og skal bruke den neste tiden på å samle seg og bygge seg opp igjen.

– Denne situasjonen gir partiet en ny mulighet til å samle seg og til å vokse, sier Bondevik, som mener det var klokt av Ropstad å trekke seg i helgen.

Flere Krf-politikere mener, i likhet med Bondevik, at den nye lederen bør være stortingsrepresentant.

Men også Ida Lindtveit Røse pekes på som en mulig kandidat av enkelte. Det til tross for at hun ikke kommer til å sitte på Stortinget de neste fire årene. Hun var, i likhet med Bollestad, på Ropstads side i veivalg-debatten.

Knut Arild Hareide er ferdig i politikken. Foto: Truls Antonsen / NRK

Også Knut Arild Hareide er opptatt av at den som tar over etter Ropstad sitter på Stortinget.

– Som partileder selv opplevde jeg at det var en viktig del å ta talerstolen som Stortinget gir. Man får mulighet til å snakke til folket hver eneste dag, og et parti som har stortingsrepresentant vil det være naturlig at vi ser etter også en ny partileder som sitter på Stortinget.

– Er du kandidat?

– Nei, det kan jeg si. Jeg er ikke kandidat. Det tror jeg ikke er rett or verken KrF eller jeg, slik situasjonen er nå, sier Hareide.

Nestleder Ingelin Noresjø i KrF. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Nestleder Ingelin Noresjø i KrF mener det er uheldig å ha en lederdiskusjon gående, og synes det er en fordel å avklare det så snart som mulig.

Enten ved et ekstraordinært landsmøte i november eller i forbindelse med kommunalkonferansen partiet pleier å ha i januar.

– Jeg ser fordelen av at en ny leder i KrF sitter på Stortinget, men vi må ikke låse oss til det, sier Noresjø til NRK. Hun vil ikke selv si om hun er kandidat.

Tidligere Vårt Land-redaktør og tidligere rådgiver for Hareide, Åshild Mathisen, mener Bondevik tar feil på om debatten om retningsvalg vil blusse opp igjen.

Mathisen sier splittelsen i 2018 handlet om mer om regjeringssamarbeid, den handlet om hva KrF var.

– Det ble en voldsom strid fordi det handlet om både politikk og teologi, men jeg tror den visjonen Hareide hadde, gjenoppstår, sier hun.

Også Krf-ordfører Harald Rydland har åpnet for det samme i VG, mens flere KrF-ere overfor NTB er uenige i at et veivalg er på trappene nå.

Høstmørket senket seg over KrF

Skuffelsene har vært mange for KrF-velgere denne høsten. Valgnatten ble et nederlag for partiet, som for første gang siden andre verdenskrig havnet under sperregrensen.

Åshild Mathisen er rådgiver i Try Råd. Tidligere har hun vært redaktør i Vårt Land og rådgiver for Knut Arild Hareide. Foto: privat

Årets valg var det første siden det opprivende veivalget i partiet.

Rett over halvparten av delegatene på skjebnelandsmøtet i 2018 ville gå inn i en blå regjering.

Dermed røk daværende KrF-leder Knut Arild Hareide, som ville ta partiet til venstresiden, ut. Ropstad tok over ledervervet og tok partiet inn i Erna Solbergs regjering.

– Det Hareide gjorde da han pekte på et samarbeid med venstresida, var at han erkjente at kirka har endret seg, kristne flest mener ikke det samme som KrF. Han hadde en visjon om å modernisere KrF, og samarbeide mot venstre istedenfor høyre, sier Mathisen til NRK.

Valgresultatet var ikke det eneste høstmørket som har senket seg over KrF.

Rett før valget meldte Aftenposten at den tidligere KrF-lederen hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til i fjor.

Det gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget samtidig som de leide ut sin egen bolig på Lillestrøm. Ropstad beklaget, men ville ikke trekke seg som følge av saken.

Så innrømmet Ropstad å ha tatt aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådsboligen i Oslo. Lørdag trakk han seg, både som partileder og som statsråd.

Han får avskjed i nåde av Kongen i statsråd klokka 11 i dag.