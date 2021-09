Landsstyret i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) har nå bestemt at de ønsker Dag-Inge Ulstein som ny leder av KrF.

Avgjørelsen kom etter et ekstraordinært møte tirsdag kveld.

NRK har vært i kontakt med apparatet rundt Ulstein, som sier han ikke ønsker å kommentere saken.

Dag-Inge Ulstein har siden 2019 vært utviklingsminister i Erna Solbergs regjering. Han er også førstekandidat for partiet i Vestland fylke.

Det ekstraordinære møtet ble avholdt etter at tidligere leder for partiet, Kjell Ingolf Ropstad, lørdag annonserte sin avgang. Under pressekonferansen sa Ropstad han mente han gjorde det rette for partiet ved å gå av.

Dette er Ropstad-saken Ekspandér faktaboks KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor

Ropstad hadde pendlerleiligheten på Stortingets regning fra 2010 til 2019

Opplysningene Ropstad ga om å være bosatt på gutterommet, gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget

I 2019 går KrF inn i regjering og Ropstad blir statsråd.

Da går han fra å ha pendlerleilighet fra Stortinget til å ha statsrådsbolig gjennom SMK.

Ropstad er på det tidspunktet folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

På et skjema til SMK skriver Ropstad at han ikke har utgifter til egen bolig. Da mener SMK at statsrådboligen er en skattepliktig fordel. Ropstad betaler skatt av boligen i 2019.

For å slippe å betale denne skatten, avtaler Ropstad med foreldrene at han i 2020 skal betale noen av deres utgifter på boligen på Sørlandet.

Dermed får han "utgifter til egen bolig", noe han oppgir til SMK på et skjema for 2020.

Ropstad sier han etter planen skulle betale foreldrene i slutten av 2020. Men i mellomtiden kommer SMK, etter dialog med Skatteetaten, til at boligen til Ropstad likevel ikke er skattepliktig (uavhengig av om han har utgifter til den eller ikke).

Ropstad avtaler da med sine foreldre at de dropper hans planlagte betalinger til dem. Men Ropstad glemmer å rapportere til SMK at han nå «ikke har utgifter til egen bolig».

I ettertid har Skatteetaten presisert at boligen til Ropstad likevel er skattepliktig, og Ropstad har sagt at han vil etterbetale skatt Kilder: Aftenposten, NRK

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet, og for meg, er at noen andre tar over stafettpinnen som partileder, fortalte den avtroppende partilederen.

Han valgte også å gå av som barne- og familieminister.

Kjell Ingolf Ropstad annonserte lørdag 18. september at han valgte å gå av både som leder for KrF, og som statsråd i Erna Solberg sin regjering. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi må nå bredere

Sentralstyremedlem i KrFU, Oddbjørn Nørstrud, sier til NRK tirsdag kveld at det var stort flertall for Ulstein i ungdomspartiet.

– Det er viktig for oss at lederen må gjøre KrF sitt velgergrunnlag bredere. Partiet må bli flinkere til å nå de yngre velgerne, og der mener vi Ulstein kan gjøre en kjempejobb, sier Nørstrud.

Han legger til at KrFU mener det bør kalles inn til et ekstraordinært landsmøte før ny avgjørelsen faller. Helst før jul.

– Valgkomiteen skal få gjøre sitt arbeid og fylkene skal komme med innspill. Nå håper vi at vår stemme blir hørt når ny leder skal velges. Vi har tatt tempen på hva unge velgere bryr seg om under skolevalget, og tror Ulstein kan gjøre en god jobb i å nå de yngre velgerne. Det er de som er partiets fremtid, sier Nørstrud.

Bollestad er midlertidig leder

Stillingen som barne- og familieminister ble overtatt av partiets første nestleder, landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Det er også hun som er fungerende leder for partiet frem til en ny leder er valgt. Hun tiltrer den midlertidige stillingen kommende fredag.

Dette betyr at KrFU ikke ønsker Olaug Bollestad som ny permanent leder for partiet. Ei heller ønsket de Ingelin Noresjø, som er partiets andre nestleder.

Oddbjørn Nørstrud i KrFU understreker at de ikke ønsker å sette Bollestad og Ulstein opp mot hverandre.

– De er svært dyktige politikere begge to. Vi ønsker ikke å snakke ned Olaug, hun er svært viktig for KrF.

Olaug Bollestad, første nestleder for KrF og landbruks- og matminister, tok over som barne- og familieminister da Kjell Ingolf Ropstad trakk seg sist lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bakgrunnen for avgangen er at Ropstad har tatt aktive grep for å slippe unna skatt på sin statsrådsbolig.

Til sammen skylder Ropstad minst 680.000 kroner. I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift, ifølge Aftenposten. Det var de som først avslørte saken.